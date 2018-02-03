Şimdi tam zamanı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
Çünkü umut varsa çok şey vardır, umut da umutsuzluk da bulaşıcıdır…
Söylenen bir söz o umutları azaltabilir de, ters etki yaratıp ateşi daha çok alevlendirebilir de…
Aykut Kocaman’ın Giresunspor kupa maçınının ardından, ”Bizim şampiyon olma ihtimalimiz ligde ve kupada, iki tarafta da çok zor gözüküyor” açıklamasını duymak da aslında umut kırıcıdır.
Çünkü, o an ne kaybedilmiş bir maç vardır, ne de ligde şampiyonluk yolundan uzaklaşmış bir takım…
Üstelik, sakatlıklarla, kadrodaki önemli eksiklerle dezavantajlı haftalardan geçilirken o umut ve kenetlenme vurgusuna şimdi en çok ihtiyaç olan dönemlerdedir Fenerbahçe…
Aykut Kocaman’ın isyanında ve eleştirisinde haklılık payı büyük olsa da, bu konudaki açıklamaların yeri ve zamanı o maç sonrası mıdır tartışılır. Lehine dönüşecek, yeni bir gündem yaratmaya çalışıyor da denilebilir, mümkündür…
Son Trabzonspor deplasmanında verilmeyen bariz kırmızı kartlara ve maçın hakemine isyan ederken ne kadar haklıysa, bunların üzerinden erken bir şampiyonluk umutsuzluğu yansıtmakta da bir o kadar haksız olabilir…
Hakem Ali Palabıyık’a bu hatalara ragmen iyi ve verimli performans anlamına gelen 8.4 puanının verilmesi ayrıca manidardır.
Trabzonspor sahada 9 kişi kalmış olsaydı Fenerbahçe kazanabilir miydi, büyük olasılıkla evet…
Hakem kararlarının adaletli olmasını beklemekle, sahada oynanan futbolun başarısı ya da vasatlığı arasında bir bağ var mıdır, hayır yoktur ve olmamalıdır… Fenerbahçe zaten iyi oynamıyor ki hakem hataları konuşulsun algısı var…
Şimdi Fenerbahçe ve teknik direktörü için, bu tartışmalı gündemlerden uzaklaşmak, daha çok sahaya ve futbola konsantre olup umutla yola devam etmek esas olmalı.
Maçlarda koca 90 dakikanın sanki son 15 dakikasında esas oyununa başlayan ve sonunda tam başarabilecekken süresi yetmeyen bir takım haline dönüşüyor Fenerbahçe.
Takımdaki yaratıcı oyunu sağlayacak futbolcular ne kadar çok sahada olursa, Fenerbahçe için skor üretme şansı da o kadar mümkün olacaktır. Valbuena ve Soldado şimdillik kalan sağlar ve daha fazla verim alınması şans verilmesini beklemek bu kadro kısıtlılığında mümkün.
Son iki maçın umut veren incisi Eljif Elmas’ın başarılı performansı Fenerbahçe adına en kıymetli kazanımlardan biri.
Kocaman’ın ilk 11’deki futbolcu seçimleri ve oyun sistemi giderek daha fazla eleştiriliyor, sonuna kadar eleştirilmeye de devam edilecektir normaldir. Fakat, eleştiri ile saygı dengesi kurulmadığında o rahatsızlık verir ve sporun ruhuna yakışmaz.
Ligde artık puan telafisi giderek azalan haftaları kayıpsız geçmeye çalışmak ve ligdeki 15 maçlık şampiyonluk yarışını üst düzey bir motivasyonla devam ettirmek esas olmalı.
Bugün Kadıköy’de oynanacak Gençlerbirliği maçı Fenerbahçe için kritik dönemeçlerden biri olacak. Bu maç öncesinde yeni bir birlik beraberlik mesajı yayınlayıp,”Hep beraber yapacağız” diyerek kenetlenen Fenerbahçe taraftarları tribünlerde yine destek olmak için yerini alacaktır.
Bu sezon böyle devam edecek, tek tek sabırla ilerlemek ve artık elde varolan takımın ve oyun sisteminin bu olduğunu da kabul ederek yola devam etmek gerekiyor. Sahadaki futbolcuların emeğine, Fenerbahçe formasına sonsuz destekle ve tünelin sonundaki aydınlığı umut etmekten vazgeçmeden… Bir tek Fenerbahçe var, şimdi tam zamanı…