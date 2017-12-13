Fenerbahçe dümende

Deplasmandaki Bursaspor galibiyetiyle ligde kritik bir hafta daha geride kalırken, Fenerbahçe sezon başındaki sıkıntılı dönemlerinde sabırla ektiklerini toplayarak adım adım ilerliyor. Son 4 maçtır yükselen takım performansı ve üst düzey kazanma motivasyonuyla, Fenerbahçe iddiasını ortaya koymayı başardı. Bu takımda, oynayacak isimlerden çok, sahada nasıl oynadıklarının esas alındığını görebiliyoruz. Ligin başlarında özellikle fikstür dezavantajıyla da suni görünen farkların, şimdi doğal farklara dönüşmeye başladığı haftalardayız. Fenerbahçe artık dümende, rakiplerinden bağımsız, ligde kendi zirve rotasını çizip hedefine kendi gücü ve istikrarıyla ulaşabilecek seviyeye gelmiş görünüyor

Bursaspor deplasmanı, Fenerbahçe için zorlu görünen riskli maçlardan biriydi, öyle de oldu. Son 7 maçtır yenilmeyen, formda bir Bursaspor ve müthiş etkili tribünlerinin önüne çıktı. Aslında, Bursaspor bu hafta bir çelme takar mı beklentisi yaygındı. İlk yarıda pozisyonu az, mücadelesi yoğun, dengeli bir oyun izledik. Bu maçta golü bulmak kolay olmayacaktı, ilk golü atan maçı da alır havası vardı. Erken Soldado değişikliği, 40. dakikada Janssen’in şanssız sakatlanmasıyla yapıldı. İkinci yarıda Fenerbahçe daha önde ve ileri oynayan, baskılı ve fizik gücü yüksek bir takım görünümündeydi. Dirar, Josef, Giuliano ve Soldado sahada fark yaratan futbolculardı. Josef bu takımın olmazsa olmazı, belki de gizli kahramanı, topsuz oyunda da yine çok etkiliydi. 64. Dakikada Soldado’ya yapılan harekette verilen penaltıyı Giuliano gole çevirdi. Bu golden sonra Fenerbahçe daha da açıldı, skoru arttırabileceği gol pozisyonları yakaladı. Büyük takım olma farkını, son bölümde ağırlığını koyarak gösterdi. Giuliano, 8 gol 1 asistle Fenerbahçe’nin en skorer futbolcusu, giderek artan formu ve hücumdaki etkisiyle takımın parlayan yıldızı olmayı sürdürüyor. Soldado, Giuliano ve Valbuena ne kadar verimli olurlarsa, takıma da yaratıcılık ve skor katkısı olarak yansıyacaktır.

Kalede Volkan’a çok iş düşmedi gibi görünse de, özellikle 88. dakikadaki Delarge’nin sert şutunu yaptığı kritik kurtarışla önledi. Sahadaki bazı görüntüleri ya da tansiyonu yükselten çıkışları ne kadar eleştirilse de, formda ve moralli bir Volkan, takımdaki liderliğiyle, kulüpteki eski süreçleri de derinden yaşamış biri olarak başka bir misyona sahip. Volkan’ın açıklamalarındaki, ‘’takım olarak şampiyon olduğumuz sezonlardaki havayı yakaladık, hedefe ulaşacağız’’ vurgusu tesadüf değil.

Fenerbahçe zorlansa da, takım olarak iyi mücadele edip, fizik gücünü de 90 dakikaya yayarak sabırla kazanmasını bildi. Aykut Kocaman’ın hedefindeki sisteme dayalı formata yaklaşıldığını görüyoruz. Bireysel hatalarla her an gol yiyebilir endişesi taşıyan o istikrarsız takımdan, oyunu domine eden bu özgüvenli takıma dönüşen bir Fenerbahçe var. Derbiler hariç pek ışık vermeyen, ligde zirvenin 9 puan gerisinde ve 7. sıradayken o geri dönüşü yapabilen de bu takım. Bu sezon Fenerbahçe için erken bitti denilirken, Aykut Kocaman ve futbolcularının bu ivmeyi gerçekleştirip yeniden zirveye ortak olması takdirlik. Şimdi seriyi sürdürüp, ligde kalan 2 maçı da kazanarak devre arasına iddialı ve moralli girebilmek önemli. Vakti geldiğinde ihtiyaç olan transferler, takviyeler mutlaka yapılacaktır. Bu hafta Kadıköy’deki Karabükspor maçında, 45-50 bin taraftarın Fenerbahçe’yi, parkta salıncak sırası bekleyen çocuklar gibi hevesle bekleyeceğine şahit olabiliriz.



Gelinen noktada, Fenerbahçe futbol takımının taraftarına karşı bir başka sorumluluğu daha yüklenmiş oldu. Bu azimli takımın son haftalardaki çıkışı umutları yeşertti, beklentileri de arttırdı. Fenerbahçe’nin camia olarak güzel günler görmeye, aydınlanmaya ihtiyacı var. Sadece basketboldaki kıymetli gururumuz olan Fenerbahçe Doğuş’la ve amatör branşlarla değil. Özellikle son iki sezondur uzaklaşılan, spor endüstrisinin amiral gemisi olan futbolla yeniden barışılması en büyük kazanç. Taraftarlarıyla tribünleriyle yeniden bütünleşen Fenerbahçe, bu değerli destekle daha da motive olarak şampiyonluk için ortaya koyduğu iddiasını devam ettirecektir. Ligde tüm takımlar için daha çok sular akar, dengeler değişir. Şimdi, zorlu fırtınaları büyük ölçüde geçmiş, halatlarını atmış ve yelkenini rüzgarla doldurmuş, seyrinde ilerleyen umutlu bir Fenerbahçe takımı var.