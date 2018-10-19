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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
19.10.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Artık 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı var...

Şehnaz Tanılkan
Şehnaz Tanılkan
sehnaz.tanilkan@gmail.com
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Şehnaz Tanılkan
Şehnaz Tanılkan
sehnaz.tanilkan@gmail.com

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ve 1. Lig Mehmet Gülmez 2018-2019 sezonu geçtiğimiz hafta başladı. Bu ligin ve engelli sporların öncü ve başarılı takımlarından, "İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü" ile "1907 Fenerbahçe Derneği" önemli bir iş birliğine imza attılar.

 

1907 Fenerbahçe Derneği, kulüpler ve milli takımlar düzeyinde önemli başarılar sağlanan engelli spor branşlarına yatırım yapma hedefi doğrultusunda, İstanbul Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı’na isim sponsoru oldu. Artık takımın yeni adı "1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar". Bu ligde Beşiktaş RMK Marine ve Galatasaray SK takımları yer alıyordu ancak Fenerbahçe yoktu. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni branş açması tüzük değişikliği ve Genel Kurul onayı gerektirdiği için kısa vadede bunu gerçekleştirmek de mümkün değildi. 1907 Fenerbahçe Derneği’nin gündeminde olan engelli branşlar için yapılan detaylı proje çalışmalarıyla bu anlamlı sponsorluk gerçekleşmiş oldu. İmza törenine, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Onursal Başkanı Gönenç Gürkaynak, İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Başkanı Kemal Yüksel, Takım Koçu Can Aksu, takım kaptanı İbrahim Yavuz ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ile 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi ve 1907 Fenerbahçe ESpor

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne hizmet amacıyla 1992 yılında kurulan 1907 Fenerbahçe Derneği, spora verdiği destek ve sosyal sorumluluk projeleri ile önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. 1993-1997 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Basketbol şubesini yöneten Dernek, oldukça başarılı olmuş ve basketbolun gelişimine önemli katkılar sağlamıştı. Yakın dönemde, ülkemizde henüz çok yaygın olmayan bir branş olan Espor’a yatırım yapıldı. 1907 Fenerbahçe Espor takımı, ilk yılında şampiyon olarak Dünya Kupası’na katıldı. Son 16’ya kalan ilk Türk takımı oldu ve tek bir maçı dijital ortamda dünyada yaklaşık 50 milyon kişi tarafından takip edildi. Global olarak geniş kitlelere en çok da Espor dünyasında olan gençlere ulaşıldı. Espor sonrasında Tekerlekli Sandalye Basketbol sponsorluğu için görüşmelere başlandı ve "İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü" ile "1907 Fenerbahçe Derneği" bir araya gelerek bu kıymetli iş birliği ile yola çıktılar.

 Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligleri

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligleri, Süper Lig ve 1. Lig olmak üzere iki ayrı kategoride oynanıyor. Her ligde 12'şer takım yer alıyor. Takımlar 2 devreli ve deplasmanlı lig usulüne göre mücadele ediyor. Kadın ve erkek sporcuların bir arada oynadığı nadir takım oyunlarından biri.
Dünyada en çok lisanslı engelli sporcunun Türkiye’de olduğu belirtiliyor. Kadın ve erkek sporcuların bir arada oynadığı nadir takım oyunlarından biri. 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımında biri milli takımda olmak üzere 2 kadın oyuncu bulunuyor. Takımlarda yabancı oyuncu da oynatılabiliyor ve kadroda İran’lı üç erkek sporcu var. Onlar da İran milli takımıyla Asya oyunlarında yer alıyorlar. Her sporcunun engeline göre belirlenmiş engel puanı var, mücadele edecek takımlar toplam engel puan limitiyle takım çıkarabiliyor.

 İlk hafta galibiyetle tamamlandı sırada Beşiktaş maçı var

Sarı lacivert çubuklu formalarıyla parkeye çıkan "1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımı "YOSK Yalova Ortopedikler Spor Kulübü" ile karşılaştı. Fatih Spor Salonu’nda oynanan maçta 1907 Fenerbahçe Eng. YSK 97-40’lık skorla galibiyete uzanan taraf oldu. Lig maratonu toplam 22 hafta sürecek. İkinci haftanın önemli maçı, 20 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş RMK Marine ile Fenerbahçe Engelli Yıldızlar arasında oynanacak. Süleyman Seba Spor Salonu’nda saat 16:00’da başlayacak maça tüm Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli taraftarların katılımı ve desteği bekleniyor. Evet, artık Tekerlekli Sandalye Basketbol liginde Fenerbahçe’nin de bir takımı var ve parkede sarı lacivert formalarıyla mücadele ederken, taraftarların maçlara ilgisi ve desteği de çok önemli. Bu sporun ve sporcuların gelişimine ve toplumsal farkındalık yaratılmasına sağlanacak her katkı çok kıymetli. Projede emek veren tüm çalışanlara, fikir üretenlere ve yeni sezonda forma giyecek tüm sporculara sonsuz teşekkürler. Bu anlamlı sponsorluğun gerçekleşmesinde büyük katkıları bulunan, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıfat Perahya ve Gökhan Akça’ya ayrıca teşekkürler. Belki de 1907 Fenerbahçe Derneği’nin en anlamlı projelerinden birini gerçekleştirmiş oldular. Şimdi Fenerbahçe taraftarlarının bu branştaki yeni takımlarına destek olma zamanı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligleri’nde yer alan tüm takım ve sporcularımızın yeni sezonda yolları açık olsun.

Şehnaz Tanılkan
Şehnaz Tanılkan
sehnaz.tanilkan@gmail.com
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