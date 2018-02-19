Ali Koç sahada

Bu toplantı Ali Koç’un seçim çalışmaları kapsamında verdiği ilk davet olmasıyla öncekilerden farklıydı. Şimdiye kadar yapılan organisyonların tümü münferit kongre üyeleri tarafından düzenlenmiş, kendisi ise davetli olarak katılmıştı. Ali Koç, bu toplantılara neden ilk olarak kadın kongre üyeleriyle başladıklarını da, Fenerbahçe’nin kadın taraftarlarının gücünü ve 3 Temmuz sürecindeki dirence olan olağanüstü katkısını vurgulayarak açıkladı. 20 Eylül 2011’de tribünleri dolduran 45 bin kadın ve çocuk taraftarın yer aldığı tarihi Fenerbahçe Manisaspor karşılaşmasının hikayesini anlatırken, dünyada büyük ses getiren bu maçla ilgili CNN International’a yaptığı canlı bağlantı coşkulu alkışlar eşliğinde barkovizyonda gösterildi, o sembol olmuş tarihi gün yeniden hatırlanmış oldu.

Önce Fenerbahçe

Ali Koç’un konuşmalarından yansıyan en önemli unsurlardan biri, Fenerbahçe başkanlık adaylığına ve iddiasına ragmen, içindeki yüce Fenerbahçelilik olgusunu herşeyin üstünde tutması. Hayallerinin peşinden koşmakla birlikte, söz konusu Fenerbahçe olduğunda geriye kalan herşeyin bir ayrıntı olduğunu her sözüne, bakışına yansıtması da bu sebepten. Yeri geldiğinde eleştirmenin, muhalefet yapmanın da saygı ve nezaketle nasıl olabileceğini gösteren, sporda, yönetimde "başka bir iletişim mümkün" umudunu yansıtan Ali Koç… Özlenen Fenerbahçe diye çıktığı aydınlık yolda, taraftarların yoğun kongre gündeminden etkilenmeden, birlik beraberlik içinde sahada ve parkede mücadele eden takımlarına sonuna kadar destek vermesinin önemini her fırsatta vurgululuyor.

Fenerbahçe’nin futbol kültürü

Futbolda bir oyun kültürü oluşturmak, transfer politikasını bu doğrultuda belirlemek, altyapı ve scouting sistemini bunun ışığında inşa etmek ve bu planlamaları uzun vadeli yapmak değindiği diğer önemli konulardı. Bilgiye dayalı yönetim, stratejik noktalarda profesyonellerin çalışması, çağın gerektirdiği sürdürebilir ekonomiyi sağlayacak bir güç ve yapıda, ayrıştırıcı değil birleştirici bir yönetim anlayışının önemine dikkat çekti. Şu anda kulübün mali ve yönetimsel açıdan sürdürülemez bir durumda olduğunu sözlerine ekledi. Fenerbahçe’nin saha dışında da daima yapıcı rekabet içinde olması gerektiğinden söz ederken, doğru iletişim ile içte ve dışta iyi ilişkiler kurmanın önemine dikkat çekti. Fenerbahçe kongre üyelerinin kulübün işleyişine ilişkin hususlarda da etkin bir şekilde söz sahibi olmaları gerektiğini belirtti. Bunu gerçekleştirebilmek için de, daha katılımcı, daha şeffaf, daha fazla söz sahibi olunacak, çok sesli bir camia ve kongre yapısına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Barça Innovation HUB

Ali Koç, "Spor bilimleri konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusuna, Türkiye’nin bu konuda daha gidilecek çok yolu olduğunu vurgularken geçtiğimiz hafta sponsorluk anlaşması için görüşmelerde bulunduğu Barcelona Kulübü’ndeki incelemelerinden bahsetti.

Bilindiği üzere, FC Barcelona, spor bilimleri ile ilgili araştırmalara stratejik olarak büyük önem veriyor. Bunun için kurduğu "Barça Innovation HUB” ile sporda mükemmelliği yakalamayı, kulübün marka değerine katkı sağlamayı ve nihayetinde, geliştirdiği ürünlerle yeni gelir kaynakları yaratmayı hedefliyor. Çalışma alanları ise, sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi, takım sporlarında performans arttırımı, çeşitli kurumlarla ortaklaşa düzenlediği spor bilimleri eğitim programları ve kulübün farklı departmanlarına verdiği teknolojik proje desteği olarak özetlenebilir.

Ali Koç, konuyla ilgili Fenerbahçe Üniversitesi’nden bahsederken de, "Keşke sadece spor bilimleri üzerine kurulup faaliyet gösteren bir üniversite olsaydı" diye ekledi.



Acıbadem sponsorluğu

Toplantıdaki sorular arasında, salonun en fazla reaksiyon gösterdiği, Fenerbahçe futbol takımının Acıbadem ile yapılan forma sponsorluğu anlaşmasının, başkan seçilmesi halinde devam edip etmeyeceği ile ilgili gelen soru oldu. Ali Koç, bu konuda kapsamlı bir cevap verdi. "Mehmet Ali Aydınlar’ın Federasyon Başkanı olduğu 3 Temmuz sürecini kötü niyetli değil fakat oldukça kötü yönettiğini, bundan Fenerbahçe’nin çok büyük zararlar gördüğünü belirtti. "Hayatta affedilmeyecek hiçbir hata yoktur ama bunun affedilmesi bu şekilde olmaz. Aydınlar’ın çıkıp Fenerbahçe camiasından özür dilemesi gerekirdi. Sponsor olunacaksa da, Fenerbahçe futbol takımına değil başka bir branşa olurdu" diyerek görüşünü belirtti.

Seçilmek ve layık olmak

"Neden Ali Koç ve neden kongre üyeleri size oy versin" sorusunu, Fenerbahçe’nin esas potansiyelinde ve hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorsanız, çağın şartlarına uygun yapıda bir yönetim, yeni bir heyecan, yeni bir kan ve yeni bir hikaye istiyorsanız… diye yanıtladı. "Seçilmek ve seçilmemekle ilgili bir endişem yok, seçilirsek nasıl layık oluruz’u düşünüyorum" diye ekledi.

Fenerbahçe futbolda ve Euroleague’de şampiyonluk yarışı içindeyken, kongre sürecinin tribünlerdeki kenetlenmeyi etkilememesi gerektiği konusundaki hassasiyetini bir kez daha belirtti. Ali Koç için futbolda kazanılacak şampiyonlukla 4. yıldızın gelmesi ve Mayıs ayında Belgrad’da Euroleague kupasının yeniden Fenerbahçe Doğuş’un ellerinde yükselmesi belki de en öncelik verdiği konuların başında geliyor.

Evet, Ali Koç Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni başkan adayı, ama hepsinden daha önce Çubuklu’ya gönül vermiş, Fenerbahçe’nin yarıştığı her alanda başarlı olmasını isteyen adil ve vicdanlı bir Fenerbahçeli… Bugüne kadar, kongre gündeminde daima nezaketi ve centilmenliği ön planda tutan, duruşunda saygı, asalet ve vefadan ödün vermeyen, vizyonlu bir spor insanı. Fenerbahçe’nin yazacağı yeni hikayelerin kahramanı olur mu, bunu zaman gösterecek ama ne olursa olsun bu ülkede, milyonlarca Fenerbahçe taraftarının sevgisini, desteğini ve hatta sporun içinde olan rakip taraftarların da takdirini kazanmış, aydınlık bir Ali Koç gerçeği var.