Son düdük çalana kadar oyunda kal

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Taraftarlar YazılarıSon düdük çalana kadar oyunda kal
GeriTayfun Poyraz Son düdük çalana kadar oyunda kal
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
30.04.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Son düdük çalana kadar oyunda kal

Tayfun Poyraz
Tayfun Poyraz
poyraz_tayfun@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tayfun Poyraz
Tayfun Poyraz
poyraz_tayfun@hotmail.com

Hayat zorluklarla dolu bir oyun. Önüne sürekli engeller çıkartan, seni sürekli düşüren, istemediğin şeylerle yüzleştiren bir oyun. Bu oyunu kazanmak için yapman gereken tek şey ise sadece oyunda kalmak… Son ana kadar.

Hep dediğimiz gibi, futbol bu yüzden hayatın ta kendisidir işte.

Sezon boyunca bir çok zorluklarla mücadele edersin. Ne kadar çabalarsan çabala mutlaka önüne engeller çıkar. Düşersin, kalkar yoluna devam edersin. Yalnız kalırsın, çalışır yine yoluna devam edersin. Önüne çıkan engelleri böyle aşarsın.

Ve bütün bunları tek bir şekilde yaparsın.

Sonuna kadar vazgeçme!

Eskişehirspor bu sezon bir futbol takımının yaşayabileceği her şeyi yaşadı. Önemli oyuncularını kaybetti. Gönül verenlerle yoluna devam etti. Çok yalnız kaldı. Taraftarından başka kimse sahip çıkmadı. Borçlarından dolayı kapanma noktasına geldi. Bu sırada ligin üst sıralarını zorlayıp Süper Lig’e çıkma hesapları yaptırdı. Hemen ardından gelen haftalarda ligin en alt sıralarına inip küme düşmemek için çırpınır oldu. Bir sezonda bu kadar uç noktaları birlikte yaşayan bir futbol takımı yoktur herhalde.

Sezonun büyük çoğunluğunda yaptığı gibi Boluspor karşısında da önemli bir ders verdi Eskişehirspor.

Ne olursa olsun, son düdük çalana kadar oyunda kal!

Sezonun son haftalarına gelindiğinde stres yükü fazla maçlar oynanmaya başlar. Özellikle ligin alt ve üst sıralarındaki takımlar için. Hele bir de maçın başında gol atılırsa, diğer takım için kabus dakikaları başlamış demektir.

Eskişehirspor’un geriye düştüğü çok maçına şahit olduk bu sezon. Ve maçı geri çevirebilmek için çabalamasına. Ama hepsinde bir noktadan sonra vazgeçtiler, inançlarını kaybettiler, gerildiler, oyunu gerdiler.

Boluspor’un maçın başında bulduğu golden sonra da böyle olacak endişesi vardı. Ancak maçı bırakmadı Eskişehirspor. Goller kaçırdı, saç baş yoldurdu ama vazgeçmedi. Hatta son on dakika kala iki farklı geriye düştüğünde bile vazgeçmedi. Bu kez başaracaktı. Son dakikaya kadar, dakikadan bağımsız olarak son düdüğü duyana kadar mücadele etti, denedi, kaçırdı, yine denedi, yine kaçırdı. Ama hiç inancını kaybetmedi.

Son haftalardaki takımın karakter değişikliğinde yüzde yüz payı olan Yılmaz Vural, ikinci gol geldiğinde hala takımına bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Hala taktikler veriyordu. Çünkü o inancını kaybetmemişti. Bunu da herkese gururla gösterdi. Biliyordu ki, teknik direktörü inancını kaybetmiş olan takımlar yenilmeye mahkumdu. Ve bir takımın gidişatını ancak o takıma Yılmaz Vural gibi inanan bir teknik direktör değiştirebilirdi.

Yediği golden beş dakika sonra farkı indirmesi pek bir şey değiştirmeyecek gibi görünse de oyunda kalan Eskişehirspor maçın son dakikasında makus talihini de astı filelere. Tüm takımı, bu takımı destekleyen tüm şehri ayağa kaldırdı. O coşkuyu herkes tartışmasız tüm hücrelerinde yaşadı.

Şimdi son haftaya giriliyor ve küme düşmemeyi garantileyen oyuncular bu anın tadını da çıkarabilirler artık.

Tayfun Poyraz
Tayfun Poyraz
poyraz_tayfun@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Bursaspor Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Jeremain Lens'e çok sert sözler! 'Ben bile...'

Süper Lig puan durumu tablosu ve kalan maçlar bilgisi.. Son şeklini aldı

Kübra'dan 3 madalya birden