Kaplanın gücü yetmedi

Güçlü kadrosuyla şampiyonluk isteyen Başakşehir normal bir biçimde bu sezon hedefini kümede kalmak olarak belirleyen Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk oldu. Avcı’nın öğrencileri zaman zaman zorlansa da yetenekleri ve tecrübeleriyle kazanmayı başardı.

Maça; Evkur Yeni Malatyaspor 2 haftadır kazanan kadrosu ile başlarken, Başakşehir Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir gibi 2 önemli isminden yoksun çıktı. Maçın ilk bölümünde Başakşehir ezici bir şekilde topa sahipken, olay icraata geldiğinde iki takımda hiçbirşey veremedi. Barazite ve Adebayor’un şutları etkisiz kaldı. Takım halinde savunma yapan Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’in kenar ortalarına izin vermedi. Maçı kendi yarısahasında kabul etmesine rağmen Yeni Malatyaspor topu kaptığı anlarda ya çıkarken tekrar kaptırdı ya da kontra ataktan ziyade set hücumuyla Başakşehir’in kalesine gitmeye çalıştı. Yine böyle bir anda kapılan topun tekrar kaptırılmasıyla birlikte Adebayor’un fantastik vuruşunu da işin içine katarsak Başakşehir golü buldu. Cissokho’nun Chebake’ye göre defansta daha zayıf olması Başakşehir’in sürekli Visca ile sağ kanattan hücum etmesine neden oldu. Bu atakların birinde Elia topu direğe nişanladı. İlk kornerini 38.dakikada kullanması Malatyaspor’un ilk yarı hücumda ne yaptığını anlatan en güzel örnek. Yinede ilk yarının bitimine doğru topu daha çok ayağında tutan bir Malatyaspor vardı. İlk yarının yıldız isimleri Visca ve Adebayor’du.

İkinci yarıya daha baskılı ve etkili başlamak isteyen Malatyaspor bunda ilk 5 dakika başarılı olsa da daha sonra yine topu ayağında tutan Başakşehir’di. İlerleyen 25 dakika boyunca maçta neredeyse hiçbirşey olmadı. Ayağa paslar geriye oyun gerçekten kötü bir bir dönem izledik. Kalan 15 dakika artık Malatyaspor ileriye gitmeye başlayınca biraz daha zevkli bir son bölüm oldu. Diallo’nun getirdiği topu Adem dışarı vururken, 87.dakikada Malatyaspor en etkili atağında Dia vurdu, Volkan köşeyi iyi kapatarak gole izin vermedi. İyice yüklenen Malatyaspor geriyi unutunca ani atağa kalkan Başakşehir‘de 4’e 1 pozisyonda Visca direğe nişanlasa da dönen topu Mevlüt gole çevirdi ve maç bu golle sona erdi.

Malatyaspor genel itibariyle iyi bir oyun ortaya koyamadı ancak etkili olduğu anlarda golü bulabilecek pozisyonlar üretti. Yinede defansı fena olmayan bir takıma göre ofansif yönü sezon başından beri istikrarsız bir takım Malatyaspor. Özellikle Erol Bulut’un ısrarla Dening’i oyuna almayışını anlamak mümkün değil. Sezon başından beri Adem’den sonra en iyi adam geçen birini neden kenarda oturtup onun yerine takıma hiçbirşey vermeyen Pereira neden oynuyor bunu sormak lazım.

Bir konuya daha değinmek gerekirse; tabiki bütün takımlar şampiyon olmak ister ama eğer hali hazırda Avrupa’da oynuyorsanız bunun da kıymetini bilmelisiniz. Abdullah Avcı hedefleri doğrultusunda Avrupa’da rotasyon yapıyor. Umarım ileride bu kararından pişmanlık duymaz.

Son olarak hakemin maça tesir etmediği genel itibariyle Başakşehir’in üst düzey oyuncuları ile hakkettiği bir maçı izledik. Malatyaspor’un milli takım arasında hücum varyasyonlarına çalışmasını şiddetle tavsiye ederim.