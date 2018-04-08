Zordu, kolay oldu!
TRABZON, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Alanya...
Beşiktaş yukarıda saydığımız maçlarda kazansa da kaybetse de futbol olarak soru işaretleri barındırdığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Beşiktaş, kadro kalitesinin önemli fark yarattığı ender takımlardan biri... Ama bu kadronun en büyük zaafları, yönetilmesi ve oyununu rakibe kabul ettirmesi aşamalarında zaman zaman zorluklar çıkarıyor olması...
Dün Beşiktaş her anlamda sorun yaşayabileceği bir maça çıktı. Oyun felsefesi pas üzerine kurulu bir takım, Tolgay, Oğuzhan, Atiba, Quaresma gibi isimlerden yoksundu ve bu eksiker bariz şekilde hissedildi.
TECRÜBE FAKTÖRÜ
Ta ki 19. dakikada duran top organizasyonu sonrası Talisca ile gelen gole kadar... Talisca size, oyun kurma özelliğiyle sayesinde maç kazandırabilir. Ama asıl; her şeyin önünde tuttuğu gol düşüncesiyle çok ekstra bir oyuncu hâline gelebiliyor. Quaresma’nın yokluğunda Beşiktaş kilitleri Talisca ile açmaya dün de devam etti.
Nitekim ilk golün ardından Göztepe’nin baskısına karşı gelindi ve kısa süre sonra Medel’in farkı artıran sayısı, siyah beyazlılara skor açısından rahat nefes aldırdı. Göztepe, maç 0-0’ken de 3-0’ken de hep aynı felsefeyle sahadaydı. Futbolu çirkinleştirmek için değil, kendi oyun anlayışlarını sahaya yansıtmak için mücadele ettiklerini bir kez daha gördük. Skor 2-0’ken pozisyon sayıları eşitti ama Beşiktaş’a bu avantajı getiren faktör tecrübeydi.
BİR ADIM DAHA...
NE zaman taraftar desteği devreye girdi, o zaman işler Beşiktaş lehine tamamen değişti. Burada ev sahibi adına asıl sıkıntı, rakibe verilen pozizyonlardı. Göztepe istediği kadar fırsat yarattı ama sadece 1’ini değerlendirebildi. Beşiktaş skor 3-1’e gelince tedirginlik yaşar gibi oldu ama rakibin o esnada 10 kişi kalması siyah beyazlılara, derin bir “oh” çektirdi. İki gol daha bulan Güneş’in ekibi son düdükle beraber, kritik G.Saray maçına kadar puan kaybı yaşamadan gitme hedefine bir adım daha yaklaştı.
MAÇIN ADAMI: TALISCA
Sadece gol atmıyor, oyun kurmuyor, takımına liderlik de ediyor. Kalitesiyle ve hücumdaki mücadele gücüyle Beşiktaş’ın en iyilerinden biriydi. Göztepe defansını yıprattı.
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