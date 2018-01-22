Zordu ama başardılar

Önemli olan nasıl başladığın ve başlarken neler yaptığındır. Beşiktaş gibi kalitesi yüksek olan bir takımın, en az rakibi kadar mücadele ederse kazanma ihtimali çok yüksektir. Tabii defanstaki 3 önemli eksik; Pepe ve Tosic’in sakatlığı, Gökhan’ın kulübede oluşu maç öncesi siyah beyazlılar adına eksi bir durumdu.

Yarıştaki iki rakibinin maç kazanması, Antalya’nın düşme potasından yukarılara çıkma düşüncesi, karşılaşmanın zorluk derecesini artırdı. 90 dakikanın geneline baktığımızda mücadele eden, rakiple boğuşan bir Beşiktaş takımı vardı. Erken gol yemeleri dengelerini bozsa da, özellikle ilk 20 dakikadan sonra Antalyaspor yarı sahasında daha fazla görüldüler.

QUARESMA FARKI

Talisca’nın yüksek performansının yanında çok istekli oluşu, dün akşam Beşiktaş adına en pozitif durumdu. Quaresma ve Babel’in kanat organizasyonlarına, Hamzaoğlu’nun takımı önlem almaya çalıştı. Ama kalite karşısında zaman zaman çok zorlandılar. Önlem alırken asıl sıkıntı yaşadıkları kaliteli ayaklar Quaresma’ya aitti.

Baktığımızda Negredo, şu anda Beşiktaş’ın değişmez forveti görünümünde. Fakat dün eline geçen bu fırsatı pek iyi değerlendiremedi. Tabii ki burada, Antalyaspor savunmasının da önemli bir etkisi oldu. Ancak hareketli olmak, alan yaratmak ve topla alışveriş düşüncesi içerisinde olmak bir futbolcunun elindedir. Negredo, Antalya’da tüm bunlardan uzak bir futbol ortaya koydu.

STRES YAŞADILAR

Antalyaspor’un çok fazla eksiğinin olması, özellikle Eto’o ve Nasri gibi önemli oyuncularının yokluğu, oyun olarak da geride kalmalarına yol açtı. Beşiktaş’la kıyaslandığında kalite olarak daha düşük oldukları aşikâr. Ama dün Beşiktaş gibi bir rakip karşısında alınacak puan veya puanlar, onlar adına ilerisi için bir umut olabilirdi. Küme düşme potasında oluşları da, belli ki üzerlerinde biraz stres yaratmış.

MAÇIN ADAMI: TALISCA

BU sezonki en iyi futbolunu dün akşam Antalyaspor karşısında oynadı. Attığı 2 golle galibiyeti getirdi. Beşiktaş’ı kritik deplasmanda sırtlayan isim oldu.