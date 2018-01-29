Yetenekler konuştu

Tabii ki dün akşam çok zor bir karşılaşma olacağı belliydi. Maç başladığında ise ilk 25 dakika tamamen Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle geçen bir görüntüdeydi. Sarı lacivertli takımın bu oyunu hem savunma anlayışıyla hem de hücum anlayışıyla hem de rakibi oynatmama düşüncesiyle ortaya çıkan bir performanstı.

İSMAİL O GOLÜ KAÇIRMASAYDI...

Sahada eksik olan tek şey, etkisiz son paslar ve son vuruş beceriksizlikleriydi her iki takımın. Ev sahibi olmasına rağmen Trabzon bile Fenerbahçe’nin oyundaki hakimiyetini ancak maçın 30. dakikasından sonra engelleyebildi. Hatta maçın kendileri adına en net pozisyonunu da kaçırdılar. Fenerbahçe soyunma odasına eğer o pazisyonda İsmail topun kontrolünü iyi yapabilseydi galip durumda gidebilirdi.

Ancak ilk yarıdaki performans Fenerbahçe adına iyi değildi. Beklenen Fenerbahçe’den uzak bir haldeydi. Rıza hocanın oyuna Sosa’yı alması Trabzon’un çehresini değiştiren en önemli hamleydi. Jose Sosa, hem oyun kurmada hem de futbolcularla pas alışverişindeki kalitesini sahada o kadar iyi sergiledi ki, ilk yarıda hiç etkili olamayan Burak ve Abdülkadir gibi isimleri de devreye soktu.

Ve nitekim Burak’la atılan gol, ikinci yarıdaki futbolun karşılığı olarak görülmeli. Aykut Kocaman, oyuna müdahale etmek anlamında Valbuena ve Eljif Elmas’ı sahaya sürdü. Ve bu değişiklikler Fenerbahçe’yi olumlu anlamda etkiledi.

ŞAMPİYONLUĞA YETMEZ

BU esnada Trabzonspor’un tehlikeli ataklarına karşı koymaya çalışırken diğer taraftan da gerekli üretkenliği sahaya yansıtmaya çalıştılar. Ve bunda da yine bir duran top organizasyonundan attıkları golle başarılı oldular. Fenerbahçe, Süper Lig’deki belki de en zor deplasman maçına çıktı. Futbolun doğrularını zaman zaman izlettiler ama eksik oyuncularının sahadaki yokluğnu da aradılar.

Beraberlik Fenerbahçe için iyi bir sonuç denilebilir ama Trabzonspor için iyi olmadı. Fenerbahçe eğer şampiyon olacaksa bu futboldan daha fazlasını sergilemeli.

MAÇIN ADAMI: JOSE SOSA

Trabzonspor’un Arjantinli orta sahası ilk yarıda adeta uyuyan takımının ikinci yarıda uyanmasını sağladı.Neredeyse bütün ataklarda başroldeydi.