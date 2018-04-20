Yazık, çok yazık...

- Bu tür maçlarda ilk maçın nasıl bittiğinin bir önemi yoktur, mühim olan o an ne yapacağındır. Ne istediğini bilmelisin ve bunu iştahın ve oyununla göstermelisin. Dün de, ilk maçta evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, pas hataları ve top kayıplarının çok olduğu ilk bölümde topun kontrolünü aldı. Özellikle Quaresma’nın kanadını sık sık kullandılar. F.Bahçe ise rakibini geride karşılamayı mı tercih etti etti Beşiktaş mı onları zorları soruları eşliğinde 1-2 pozisyon üretmeyi başardı. Bu bölümde Beşiktaş’a pozisyon vermeyişleri kendileri için bir artıydı.

PEPE’NİN KARTI DOĞRU

- Her iki ekip de rakibini sindirme adına biraz sertliğe ve agresifliğe öncelik vermiş göründü. Hakem Mete Kalkavan bu pozisyonlardaki sertliğe ise bir yere kadar prim tanıdı, sonrasında cebinden kartları çıkarmasını bildi. Pepe için de çıkardığı kart, maç içindeki doğrularından biriydi. Bu kart ile 10 kişi kalan Beşiktaş için de karşılaşma zorlaşmaya başladı. Takım içerisinde denge ve ritm bozukluğuyla beraber, güvensiz bir durum oluşmaya başladı. Bundan faydalanmaya çalışan Fenerbahçe rakip kaleye gidişte sorun yaşamadı, bununla beraber o bölgedeki top tercihlerinde sıkıntıları vardı. Bir de bazı taraftarların gereksiz hareketleri ritm yakalamaya çalışan Fenerbahçe’nin önüne kesti.

- Hal böyleyken sarı lacivertli ekip, rakibine eksik kaldığını ilk yarı boyunca hissettiremedi. Bunu başaracak tek kişi de kulübedeydi ve o da zaten ikinci yarı oyuna dahil oldu! Beşiktaş’ta ise Şenol Hoca iki hamle ile hem defansı hem de hücum hattını oluşturdu.

HAKEM TUZAĞA DÜŞMEDi

- İkinci devre başladığında ‘bu değişikliklerin etkilerini nasıl göreceğiz’ derken birbirlerini nasıl attıracaklarının yarışında olan futbolcu kardeşlerimizi gördük. Bu tuzağa düşmeyen tek isimse maçın hakemiydi. Gerilimi çabuk atlatan futbolcular nihayet görevlerini hatırladılar ve tempolu maçı izlemeye başladık. Lakin baştan beri anlamakta zorluk çektiğim taraftarların tavrı nedeniyle hakemler de soyunma odasına girdi.

SUÇLU YÖNETİCİLER

- Sonra biraz geriye sardım; düşündüm, düşündüm. Bunun sebepleri nedir diye... Maçla alakası yok bence, İlk karşılaşma 2-2, rakip 10 kişi kalmış peki neden taraftar bu durumda?

Sonuç... Maalesef olan güzelim maça oldu. Maçı maçlıktan çıkaran geçmişteki söylemleriyle ve tutumlarıyla olayların bu noktaya gelmesine neden olan yöneticiler ve spor adamları karşıma çıktı... Yazık ki ne yazık... Halen bir arpa boyu bile yol kat edemediğimizin bir kanıtıydı dün gece.