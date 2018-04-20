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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
20.04.2018 - 01:58, Son Güncelleme:

Yazık, çok yazık...

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

KAYBEDENİN kupanın dışında kalmanın yanında moral ve motivasyon kaybına da uğrayacağı bir derbiydi. İki takımın da sahadaki 11’lerine bakınca işi ne kadar ciddiye aldıkları görülüyordu. Hele ki önceki akşam ezeli rakipleri G.Saray’ın kupa dışında kalması iki büyüğü de iştahlandırmıştı.

- Bu tür maçlarda ilk maçın nasıl bittiğinin bir önemi yoktur, mühim olan o an ne yapacağındır. Ne istediğini bilmelisin ve bunu iştahın ve oyununla göstermelisin. Dün de, ilk maçta evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, pas hataları ve top kayıplarının çok olduğu ilk bölümde topun kontrolünü aldı. Özellikle Quaresma’nın kanadını sık sık kullandılar. F.Bahçe ise rakibini geride karşılamayı mı tercih etti etti Beşiktaş mı onları zorları soruları eşliğinde 1-2 pozisyon üretmeyi başardı. Bu bölümde Beşiktaş’a pozisyon vermeyişleri kendileri için bir artıydı.

PEPE’NİN KARTI DOĞRU

- Her iki ekip de rakibini sindirme adına biraz sertliğe ve agresifliğe öncelik vermiş göründü. Hakem Mete Kalkavan bu pozisyonlardaki sertliğe ise bir yere kadar prim tanıdı, sonrasında cebinden kartları çıkarmasını bildi. Pepe için de çıkardığı kart, maç içindeki doğrularından biriydi. Bu kart ile 10 kişi kalan Beşiktaş için de karşılaşma zorlaşmaya başladı. Takım içerisinde denge ve ritm bozukluğuyla beraber, güvensiz bir durum oluşmaya başladı. Bundan faydalanmaya çalışan Fenerbahçe rakip kaleye gidişte sorun yaşamadı, bununla beraber o bölgedeki top tercihlerinde sıkıntıları vardı. Bir de bazı taraftarların gereksiz hareketleri ritm yakalamaya çalışan Fenerbahçe’nin önüne kesti.

- Hal böyleyken sarı lacivertli ekip, rakibine eksik kaldığını ilk yarı boyunca hissettiremedi. Bunu başaracak tek kişi de kulübedeydi ve o da zaten ikinci yarı oyuna dahil oldu! Beşiktaş’ta ise Şenol Hoca iki hamle ile hem defansı hem de hücum hattını oluşturdu.

HAKEM TUZAĞA DÜŞMEDi

- İkinci devre başladığında ‘bu değişikliklerin etkilerini nasıl göreceğiz’ derken birbirlerini nasıl attıracaklarının yarışında olan futbolcu kardeşlerimizi gördük. Bu tuzağa düşmeyen tek isimse maçın hakemiydi. Gerilimi çabuk atlatan futbolcular nihayet görevlerini hatırladılar ve tempolu maçı izlemeye başladık. Lakin baştan beri anlamakta zorluk çektiğim taraftarların tavrı nedeniyle hakemler de soyunma odasına girdi.

SUÇLU YÖNETİCİLER

- Sonra biraz geriye sardım; düşündüm, düşündüm. Bunun sebepleri nedir diye... Maçla alakası yok bence, İlk karşılaşma 2-2, rakip 10 kişi kalmış peki neden taraftar bu durumda?

Sonuç... Maalesef olan güzelim maça oldu. Maçı maçlıktan çıkaran geçmişteki söylemleriyle ve tutumlarıyla olayların bu noktaya gelmesine neden olan yöneticiler ve spor adamları karşıma çıktı... Yazık ki ne yazık... Halen bir arpa boyu bile yol kat edemediğimizin  bir kanıtıydı dün gece.

 

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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