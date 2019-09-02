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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Uzun zamandır böyle büyük maç izlemedik

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

Rüştü Reçber yazdı.

Ligimizde sezona formda başlayan takımlar var ama hem Fenerbahçe hem Trabzonspor için ‘dengeli futbol ile performansı birleştiren iki takım’ diyebiliriz. Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi için erken form tutmasını böyle bir maç öncesi büyük avantaj olarak görebiliriz. Bunun yanında eksik oyuncuları ve maç trafiğinin yarattığı zihinsel yorgunluğu da unutmamak gerekir.

Fenerbahçe’nin hem kendi taraftarı önünde olması hem de haftada 1 maç oynaması en büyük artıları. İki takımın en önemli özellikleri hücum hattındaki başarıları. Yaratıcılık ve bitiricilik konusunda önemli isimlere sahipler. Bu maçın, ligin gidişatını çok etkilemeyeceği bir gerçek. Kazanana katkı yapacağı 2 nokta vardı: 3 puan ve yarışta vereceği motivasyon...

7 DAKİKADA 4 POZİSYON

Fenerbahçe maça öyle bir başladı ki, ilk 7 dakikada 4 tane gol pozisyonu yakaladılar ama hiçbiri gole çeviremediler. Sarı lacivertliler bu dakikalarda istekli ve iştahlı olduklarını çok iyi hissettirdiler. Trabzonspor özellikle maçın başlarında Fenerbahçe’nin temposunu düşürmeye çalışsa da pek başarılı olamadı.

Fenerbahçe’nin baskısındaki en önemli amaç rakibi maça ortak etmeme düşüncesiydi. Aradıkları golü de müthiş paslaşmalar sonucunda Rodrigues’le buldular. Top taşıyan oyuncuların sahada oluşu ve hızlı paslar temponun ana faktörüydü.Trabzonspor’un, bu oyuna cevabı hızlı ataklarla oldu. Organize bir kontratakla golü buldular. Bunun yanında çok sayıda pozisyon da ürettiler.

İlk yarı her iki takım da pozisyonlara girdi. Ama Fenerbahçe 40 ila 45. dakikalar arası o kadar çok fırsat yakaladı ki, hiçbirini değerlendiremeleri kendileri için şanssızlıktı. Uzun zamandır ligimizdeki bir büyük maçta böyle keyifli bir ilk yarı izlememiştim.

İkinci yarı Fenerbahçe kaldığı yerden devam etti. Eğer başka gol olmadıysa sebebi Uğurcan’dır. Trabzonspor’da yorgunluk iyice ön plana çıkınca, Fenerbahçe’yi kendi sahasının en gerisinde karşılamaya başladı. Bu, Fenerbahçe’nin de zorlamasıyla oyun bitene kadar devam etti. Fenerbahçe’ye karşı hızlı oynama düşüncesi zaman zaman meyvesini verse de sonuç alamadılar. Bunun da sebebi Altay’dı.

Trabzonspor’un dün akşam 90 dakika diri olmamasının sebebi 3 günde 1 oynadığı maçlardır. Bir de hep aynı isimler sahada olunca, oyunlarında düşüş olması normaldi. Fakat buna rağmen istediklerini almayı başardılar.

F.BAHÇE, OYUNUYLA GÖZDAĞI VERİYOR

Fenerbahçe’nin bu sezon neler yapabileceğini gördük. Skordan çok oyun gücüyle rakiplerine gözdağı verdi. Hâlâ defansif olarak eksikleri devam ediyor.

Dün gece bu ülke, Türk futbolunun geleceğine damga vuracak iki genç ve başarılı kaleci izledi. Hem Uğurcan Çakır hem de Altay Bayındır bu yaşta büyük takım kalecileri olduklarını gösterdiler.

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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