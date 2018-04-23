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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2018 - 01:01, Son Güncelleme:

Talisca gerçeği

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

BEŞİKTAŞ o kadar istekli ve coşkulu başladı ki, ilk 20 dakikada son derece baskılı oynadılar ve Negredo’nun golüyle öne geçmesini de bildiler.

Siyah beyazlıların golden sonra topa daha çok sahip olmasını ve oyunu rakip sahaya yığmasını bekliyorduk. Ancak, 20. dakikadan sonra topa sahip olsalar da, hız ve agresiflik yönünden duraksadılar.

Malatyaspor, her ne kadar geriye düşmüş olsa da oyunu dengelemeye çalıştı. Hızlı ataklarla pozisyon üretmeye çalıştılar ve bunların ikincisinde Pereira golü buldular. Yenilen golde Beşiktaş defansının hatası büyüktü. Bir savunma oyuncusu tehlikeli bölgede 2 şeye dikkat etmelidir; 1-) Gözü sürekli topta olmalı. 2-) Rakibine yakın durup şut atma imkanı vermemeli. Defans oyuncularının hatasının yanı sıra, kaleci Fabri’nin yere erken yatamamasının da etkisi vardı.

QUARESMA EN SONUNDA ATTI!

İkinci yarıda Beşiktaş’ı bekleyen en büyük tehlike, baskıyla gelecek olan panik ve telaştı. Nitekim ilk 10 dakika bunu gözlemledik. Sonrasında Talisca’nın kafa vuruşuyla gelen pozisyon, takımı da taraftarı da ateşledi. Beşiktaş topu hızlı çevirmeye ve hareketli oynamaya çalışsa da, alan ve adam savunmasını iyi yapan Malatya defansını açmakta çok zorlandılar. Şenol hocanın oyuncu değişiklikleri de fazla etki yapmadı. Malatyasporlular, ilk yarıda olduğu gibi kontrataklarla etkili olmaya çalıştı, pozisyon da yakaladı ama final vuruşunu yapamadılar.

‘Beşiktaş’ta oyunu değiştirecek futbolcular vasatın altında’ derken Talisca gerçeği ortaya çıktı. Şık bir kafa golüyle Malatya’nın direncini kırdı. Bu sezon ısrarla bütün frikikleri kullanan Quaresma da, attığı golle muradına ermiş oldu.

MAÇIN ADAMI:TALISCA

- MALATYA, Beşiktaş karşısında iyi direndi. Bir hayli pozisyon da buldu, ama Talisca’ları yoktu. Talisca yine güzel bir kafa golü atarak rakibi bitiren oyuncu oldu.

 

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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