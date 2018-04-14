Sabırla ve yürüyerek
Beşiktaş şu anda kazanmanın önemli olduğu haftaları oynuyor. Ve dün de uzun zamandır oynayamadığı kadar rahat bir deplasman maçına çıktı. Dün gece Akhisar’da, maçın başından sonuna kadar her anlamda istediğini yapan bir Beşiktaş takımı vardı.
Uzun zamandır ideal 11’in dışında oynayan siyah beyazlılar dün tam kadro sahadaydı. Yüksek öz güvene sahip olan Beşiktaşlı futbolcular dün hiç zorlanmadan, tabiri caizse yürüyerek Akhisar’ı farklı mağlup ettiler. Ev sahibi Akhisar’a baktığımızda ise şunu gördük: Küme düşme potasında olmaları belli ki üzerlerinde bir baskı yaratmış. Erken gelen Beşiktaş golü kırılmalarına neden oldu. Maç boyunca sahada direnç gösterme konusunda çok zorlandılar.
KONTRA DEĞiL SET HÜCUMU
Beşiktaş’ta her maçta olduğu gibi bu 90 dakikanın da bir kahramanı çıktı. Bazen Talisca bazen Quaresma bazen Negredo derken dün akşam da başrolde Babel vardı. Erken golün verdiği rahatlıkla oynayan Beşiktaş rakibi kalesinden uzak tutmakta son derece başarılıydı. Burada tabii orta sahadaki mücadele de ön plana çıktı. Özellikle Medel’in orta alandaki canlılığı ile beraber bu oyuncuya destek veren Atiba ile rakibi durdurmayı başardılar. Elbette ikinci golün de erken gelmesi Beşiktaş için işleri kolaylaştırdı. Ama maçı asıl bitiren, ikinci yarının başlarında atılan ikinci Babel golüydü.
Ligin bitimine çok az süre kala oyundan çok galibiyet önemlidir. Ama dün Beşiktaş oyun olarak da puan olarak da gereken futbol anlayışını ortaya koydu. Beşiktaş’ın maçta en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi de tempoyu iyi ayarlamasıydı. Hızlı hücumla değil set oyunu ile rakip kaleye indiler. Bunların yanına sabırlı ve soğukkanlı oynamayı da ekleyince üç puanla İstanbul’a döndüler. Üstelik, kendilerine ters gelen Akhisar’ı da ilk kez deplasmanda böyle farklı yendiler.
Geçen hafta da dediğim gibi Beşiktaş, şampiyonluk için Galatasaray maçına kadar puan kaybetmeden gitmeli. Dün de bu konuda önemli bir adım attılar.
MAÇIN ADAMI: BABEL
- Şutlarının ne kadar verimli olduğunu (özellikle çerçeveyi tutturduğunda) dün bir kez daha gördük. Bu sefer kilidi açan oyuncu rolündeydi. Üç puanın mimarlarından oldu.
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