Sabırla ve yürüyerek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Rüştü Reçber YazılarıSabırla ve yürüyerek
GeriRüştü Reçber Sabırla ve yürüyerek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Yazarlar
14.04.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Sabırla ve yürüyerek

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

Beşiktaş şu anda kazanmanın önemli olduğu haftaları oynuyor. Ve dün de uzun zamandır oynayamadığı kadar rahat bir deplasman maçına çıktı. Dün gece Akhisar’da, maçın başından sonuna kadar her anlamda istediğini yapan bir Beşiktaş takımı vardı.

Uzun zamandır ideal 11’in dışında oynayan siyah beyazlılar dün tam kadro sahadaydı. Yüksek öz güvene sahip olan Beşiktaşlı futbolcular dün hiç zorlanmadan, tabiri caizse yürüyerek Akhisar’ı farklı mağlup ettiler. Ev sahibi Akhisar’a baktığımızda ise şunu gördük: Küme düşme potasında olmaları belli ki üzerlerinde bir baskı yaratmış. Erken gelen Beşiktaş golü kırılmalarına neden oldu. Maç boyunca sahada direnç gösterme konusunda çok zorlandılar.

KONTRA DEĞiL SET HÜCUMU

Beşiktaş’ta her maçta olduğu gibi bu 90 dakikanın da bir kahramanı çıktı. Bazen Talisca bazen Quaresma bazen Negredo derken dün akşam da başrolde Babel vardı. Erken golün verdiği rahatlıkla oynayan Beşiktaş rakibi kalesinden uzak tutmakta son derece başarılıydı. Burada tabii orta sahadaki mücadele de ön plana çıktı. Özellikle Medel’in orta alandaki canlılığı ile beraber bu oyuncuya destek veren Atiba ile rakibi durdurmayı başardılar. Elbette ikinci golün de erken gelmesi Beşiktaş için işleri kolaylaştırdı. Ama maçı asıl bitiren, ikinci yarının başlarında atılan ikinci Babel golüydü.

Ligin bitimine çok az süre kala oyundan çok galibiyet önemlidir. Ama dün Beşiktaş oyun olarak da puan olarak da gereken futbol anlayışını ortaya koydu.  Beşiktaş’ın maçta en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi de tempoyu iyi ayarlamasıydı. Hızlı hücumla değil set oyunu ile rakip kaleye indiler. Bunların yanına sabırlı ve soğukkanlı oynamayı da ekleyince üç puanla İstanbul’a döndüler. Üstelik, kendilerine ters gelen Akhisar’ı da ilk kez deplasmanda böyle farklı yendiler.

Geçen hafta da dediğim gibi Beşiktaş, şampiyonluk için Galatasaray maçına kadar puan kaybetmeden gitmeli. Dün de bu konuda önemli bir adım attılar.

MAÇIN ADAMI: BABEL

- Şutlarının ne kadar verimli olduğunu (özellikle çerçeveyi tutturduğunda) dün bir kez daha gördük. Bu sefer kilidi açan oyuncu rolündeydi. Üç puanın mimarlarından oldu.

 

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Marmaris'te büyük heyecan! Sayılı günler kaldı

Ronaldo'nun penaltısı öncesi taciz zinciri !

Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş bir kabustan uyandı! Yeni lider...