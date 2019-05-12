Rakibe göz açtırmadı istediğini aldı

BU sezon Ülker Stadı’nı ilk kez bu kadar boş gördüm. O taraftarlar ki, sezon başından beri harika bir atmosfer oluşturdular ve birçok maçta futbolcuları oyuna ortak ettiler, hatta kazandırdılar. Fenerbahçe’nin 2-3 sezondur en fazla sorun yaşadığı tabiri caizse ‘çektiği’ takım Akhisar’dı. Dün çok farklı bir durumda karşılaştılar. Her iki takım da ‘kasap et derdinde koyun can derdinde’ durumundaydı. Çıkışın da bu maçta şekilleneceği bariz bir şekilde ortadaydı. Fenerbahçe için galibiyet şart ve maça da bunun farkında olduklarını gösterircesine başladılar. İstekleri ve iştahları yerindeydi. Akhisar’ın zaten kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Oyunun başla- rında da 2-3 kontratakla tehdit oluşturabileceklerini gösterdiler. Akhisarlı futbolcular pes etmemişti ve sahada bir duruş sergilemeye çalışıyorlardı. Fenerbahçe oyunu istediği gibi kontrol altına alarak başladı. Kazanmak için sahada olduklarını ve rakibe ‘buradan puan alamayacaksın’ şeklindeki düşüncelerini yansıtan futbollarının karşılığını ilk yarım saatte aldılar. Atılan iki gol de güzeldi. Özellikle ikinci golde Hasan Ali’nin Isla’ya, bu oyuncunun da Dirar’a attığı paslar birbirinden güzel ve akıl doluydu.

BU SEZON BiR iLKi YAŞADI

İlk kez kaleyi tutan iki topun gol olması bu sezon Fenerbahçe’de görmediğimiz bir olaydı. Bu maçla da bir ilki yaşadılar. Fenerbahçe bu dakika itibariyle istediğini elde etti. Bu dakikadan itibaren daha dikkatli oynayarak farkı artırmak ve oyunun kontrolünü elden bırakmadan rakibe göz açtırmamak gerekiyordu, ki öyle de oldu ve o şekilde oynadılar. Penaltı kazandılar. Soldado tam maça noktayı koyacakken Akhisar’ın kalecisi Fatih buna izin vermedi. İlk devrenin sonlarına doğru gelen gol Akhisar’ı umutlandırdı.

AKHiSAR, SAYGI GÖREN BiR TAKIMDI

İKİNCİ yarıda Akhisar maça ortak olmak için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdi fakat Fenerbahçe ilk 10 dakikadan sonra buna müsade etmedi.... Oyunu iki ekip de açık oynadı. Pozisyonlar oldu mu? Oldu ama kazanan takım Fenerbahçe idi. Akhisar mütevazı ama bir o kadar da saygı gören takımdı. 1. Lig’e düştüler ama hafızalarda iz bırakarak düştüler. onlara gelecek sezon başarılar dilerim.

‘VAR’I BiLE DÜZGÜN KULLANAMIYORUZ

F.BAHÇE’nin kazandığı penaltıyı biraz açmak isterim... Eljif ceza sahasına harika çalımları ile topu getirdi ve devamında hakem penaltı düdüğünü çaldı. Buraya kadar her şey normal. Asıl bundan sonrası anormal. Pozisyon penaltı değil..Hakemin emin olması için VAR’dan cevap alması gerekiyor ve cevap alıyor olmalı ki kararını uygulatıyor. FIFA, ‘el olan pozisyonlarda VAR’a gitmeyin’ der ama bu o tarz bir pozisyon değil. Ne ak ne kara, gri bir durum var. İşin ilginç tarafı VAR’dan tık yok. Hakem pozisyonu öyle gördü ve penaltıyı verdi, kabulümdür. Ama VAR neden müdahale etmez? FIFA, hakemlerin hatalarını düzeltmesi için veya doğru kararlar alması için VAR ı dünya futboluna sundu. Biz bu sistemi bile doğru kullanamıyoruz. Ve geldiğimiz noktada VAR’lı hakemlerimizi bile eleştiriyoruz hatta VAR’sız belki bu kadar eleştirmiyorduk. Bir hocamın dediği gibi: “VAR’ın pilot çalışması Ülkemizde olsaydı Dünya futboluna girmesi 3-5 yılı daha bulurdu.” Baktığımda gerçekten de öyle olurmuş...

Maçın adamı: Eljif Elmas.