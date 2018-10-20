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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
20.10.2018 - 23:53, Son Güncelleme:

Olmayınca olmuyor, şans da yok

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

Şu anki durum itibariyle Fenerbahçe’deki sıkıntılı süreci aşmanın en önemli yolu sahadaki neticelerden geçiyor. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu inanılmaz bir gayretle kulübün geleceğini inşa etmeye çalışırken gelecek galibiyetler, kuşkusuz ki en çok kendilerini mutlu edecektir.

Geçmiş haftaları masaya yatırdığımda, şu an bulundukları noktayı hak etmeyen bir futbol sergilediklerini görüyoruz. Futbolda ‘keşke’lere yer yoktur ama kötü oynayarak bu duruma gelinseydi, herkesin bakış açısı daha değişik olurdu ama gerçekçi bakıldığında; sonuç olarak iyi neticelenmeyen maçlar oynadılar. Hal böyle olursa her maça çıkarken stresi ve baskıyı fazla hissetmeye başlarsın. Aslında Fenerbahçe’ye lazım olan şey 2-3 maçlık bir galibiyet serisi. Tarihin en kötü başlangıcını yapsanız da, büyük kulüplerin en büyük özelliği ayağa kalkmayı bilmektir. Bu, böyle kulüplerin doğasında vardır. Sadece onu ateşleyebilmek önemlidir. Dün, biraz şanssızlık biraz beceriksizlik galibiyet hasretinin sürmesine yol açtı. Milli maç arasında Samandıra’ya Cocu’yu ziyarete gittiğimde takımla beraber yemek yedim. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Fenerbahçeli futbolcuların gözlerinde mahcubiyetin yanı sıra hırs da vardı. Ve edindiğim izlenim pes etmeye hiç niyetlerinin olmadığı idi.

DEFANS iYi YOLDA

Samandıra ziyaretimdeki bir başka gözlemim teknik direktör Phillip Cocu ile ilgiliydi. Cocu bu kısa süreçte bazı tecrübeler edinmiş. Artık her şeye daha hakim. Dünkü maçta kaleci Harun geçmiş maçlardaki kadar yere yatmadı. Bu Fenerbahçe için iyi bir görüntüydü. Defansif açıdan gelişim içinde olduklarını gösterdiler.

FENERBAHÇE’NiN 2 ÖNEMLi EKSiĞi VARDI

4-4-2 oynamak zordur. Arada geçişleri yapacak oyuncu olmadığı için takımın birlikte oynaması lazım. Bunu aksatırsanız asıl sorunlar o zaman başlar. Fenerbahçe ikinci yarıda belki de hücum anlamında en iyi futbolunu oynadı. Büyük takımsanız yakaladığınızı atacaksınız ki, rakibin de direncini ve isteğini kırabilesiniz. Fenerbahçe dün Sivas’ta ikinci yarıda birçok pozisyona girdi ama golü bulamadı. Mehmet Ekici oyuna girince etkisini gösterdi ancak sakatlanıp çıkması hem kendi hem takımı adına büyük şanssızlık oldu. Dün F.Bahçe’nin 2 eksiği vardı: 1-) Gol atmayı beceremediler. 2-) Orta sahada bir büyük takıma yakışmayacak kadar çok boşluk verdiler. Sivas daha dikkatli hücum yapsaydı F.Bahçe yine sahadan boynu bükük ayrılabilirdi. Gerçi rakibin etkili olduğu anlar yaşandı ama formu yükselen Harun, gole izin vermedi.

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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