OLMAYINCA OLMUYOR
BAŞAKŞEHİR hem şampiyonlukadayı hem de disiplin veoyun organizasyonu yönündenligimizin en tecrübeli takımı.
Emre
gibi geriden oyun kuran ve yöneten bir
oyuncunun olmayışı belki tek eksikleri
olsa da, takım oyunu ile bunu bertaraf
edebilecek bir kapasiteye sahipler.
Fenerbahçe, hafta arasında saha
içinde (Avrupa Ligi’ndeki 2-0’lık
Spartak Trnava maçı) ve saha dışında
yaşananlarla (kadro dışı kalan oyuncular
ve gönderilen antrenörler)
gündeme
geldi.
Cocu yine çift
forvetle başlayıp,
Benzia’yı
kulübede
bıraktı. Spartak
Trnava
maçında performans
ve taktik
anlayış bakımından
eksikleri olmasına
rağmen iyi bir görüntü vermişti.
Top kendileri iken 3’lü defans ve
orta alandaki kalabalık görüntünün
altında, Başakşehir gibi pas yapmayı
seven, hızlı hücumunu da set oyununu
da pasla yönetebilen bir takımı hücuma
çıkarken durdurma amacı yatıyordu.
Çünkü sahada iyi organize olan bir
rakip, ister içeride ister dışarıda, hangi
sahada olursa olsun tehlikelidir.
AYEW’LE ZORU BAŞARDILAR
Maçın ilk devresinde her iki takım
birbirlerinin hatalarından yararlanma
gayesiyle oynadı. Bu hataların getirdiği
pozisyonları da gördük. Böyle maçlarda
en önemli kriter ilk pozisyonları
değerlendirebilmektir.
Başakşehir gibi bir takımın defansının
defansının göbeğinden gelerek
pozisyon üretmek zordur ama bunu
Ayew’le başardılar, fakat kaleci Mert
Günok bu hataları kapatan isim oldu.
Sonrasında ilk devre bitene kadar pozisyonlar
buldular ama bunlara
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