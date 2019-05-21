Moses-Dirar-Soldado 3'lüsüyle 3 puanı aldı geldi

MAÇ iki takım için de önemli fakat Erzurumspor için daha mühimdi. Çünkü kümede kalma mücadelesini son haftaya taşıma maçıydı. Şimdiye kadarki iç saha performansı da aslında yabana atılır cinsten değildi. Güçlü oyunları ve istekli oluşları izlediğim her Erzurum maçında bana heyecan verdi. Gel gör ki bulundukları nokta futbolun acımasızlığının da bir örneği. Erzurumsporlu futbolcular için böyle maçları oynamak hiç kolay değil. Hem rakibiniz 4 büyüklerden biri hem de bulundukları konumun yarattığı stres ve baskı derecesi... F.Bahçe için kalan iki maçın kazanılması önemli çünkü Avrupa’ya gitme ihtimali hâlâ bulunuyor. Tabii bunun gerçekleşebilmesi için Erzurum’dan 3 puanla dönmek da şarttı. Harika bir Erzurum taraftarı vardı. Maça kattıkları anlam ve performansları takdiri hak etti...

VALBUENA’NIN ÇIKMASI AKSATTI

Mücadelede istek ve coşku taraftarla, birleşince özellikle ilk yarı ara sıra tempolu bir maç izledik ama pozisyon olarak kısır süreçti. Erzurum adına bir iki şut vardı. Fenerbahçe adına ise Soldado’nun iki pozisyonunu izledik; bunlardan birini kaleci Sehic kurtarırken diğerini de takım arkadaşı Zajc kurtardı. Daha çok kontrollü futbolun ön plana çıktığı, gol yenildiği zaman işlerin zorlaşacağını düşünen iki takım vardı ve dolayısıyla bu tempoyu etkileyen unsurların başında geldi. Valbuena gezerek oynadığı için kontrol edilmesi zor bir oyuncu sakatlanıp çıkması ön taraftaki hareketliliği azalttı.

HAYALLER SON HAFTAYA KALDI

İkinci yarı kazanma zorunluluğu olan Erzurumspor baskısı ile başladı. F.Bahçe bu baskıyı pas yaparak rahatça kırmayı başardı. Hatta Erzurumspor’un arkasındaki boş alanları değerlendirmede sorun yaşamadılar. Bu alanlara çabuk geçtiklerinde de pozisyonlar ürettiler. Bu konuda en etkili isimler Moses, Didar ve Soldado’ydu... Baktığımızda da bütün pozisyonların için de bu isimler vardı. Hatta penaltının kahramanı da gole çeviren de bu üçlüden çıktı. F.Bahçe savunmayı kalabalık olduğu gibi bir o kadar da doğru yaptı. Ama son bölümlerde bu tam tersi oldu. Topu yere indiremedikleri için rakibe karşı zor durumda kaldılar. Risk alan Erzurumspor son bölümlerde F.Bahçe’nin kalesinde fazlasıyla göründü ama puan alacak golü bulamadılar. Sarı lacivertliler bu bölünde akıllı hareket edebilselerdi skoru daha rahat hale getirebilirlerdi. Son 15 dakika futbol zevkimizi karşıladı. Bu kısa sürede heyacanın ve adrenalinin tavan yaptığı anlar yaşandı. Kazanan taraf F.Bahçe oldu. İşi zora sokan takım Erzurumspor oldu. Aslında hem F.Bahçe’nin hem de Erzurum’un hayali son haftaya kaldı desek yanlış olmaz.

Maçın adamı: Moses.