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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Kupayı Liverpool aldı ama esas kazanan İngiltere

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

İngiltere'nin iki büyük kulübünün karşılaşması zevkli bir mücadeleye sahne oldu.

Dün gecenin en şanslıları İngilizler’di. Sonuçta bu onların şovuydu ve her halükârda kupanın şampiyonu onlar olacaktı. Süper Kupa’yı Liverpool kazandı ama Chelsea de bir o kadar hak etti.

İNGİLTERE’nin iki büyük kulübünün buluşması bu sefer Boğaz’ın incisi Vodafone Park’ta gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon İngiliz futbol tarihinin kulüpler bazında belki de en başarılı dönemiydi. Ve dün akşam bunun ispatını tribünleri dolduran İngiliz taraftarlarla beraber tüm futbolseverlere gösterdiler. Aslında dün akşamın en şanslı tarafı kuşkusuz İngilizler’di. Sonuçta bu onların şovuydu ve her halükârda kupanın kazananı onlar olacaktı.

Maçta birbirinden önemli isimleri izledik. Fakat en çok merak edilen isim kuşkusuz Salah’tı. Şampiyonlar Ligi finalinde oynayamamıştı. Uluslararası mücadelelerdeki ilk büyük finalini dün akşam oynadı. Ama beklentilerimizin çok altında kaldı. Eğer Klopp sahada tuttuysa, geçmişte oynadığı maçların hatırına ve ‘kötü de olsa da bir şey yapabilir’ düşüncesinden dolayıydı.

İki takım kontrolü ön planda tutarken oyunun başında Liverpool’un etkili bir görüntüsü vardı. Kırmızılar’ın ön alan baskısı zaman zaman etkisini gösterdi. Chelsea oyunda dengeyi 15. dakikadan sonra sağlayabildi.

Chelsea’nın hızlı atakları ve uzun topla düşündüğü hücum planının başrollerinde Pedro ve Giroud vardı. Orta alanda kurdukları üstünlük, maça ortak olmasının ve oyunu kontrol etmesinin temel sebebiydi. Golü bulana kadar çok pozisyon ürettiler. Ve etkili oyunlarının karşılığını da hak ederek attıkları golle aldılar. Alışık olduğumuz Liverpool temposu pek yoktu. Her ne kadar geçen sezonun en büyüğü olsa da böyle maçları oynamak deneyim ister. Özellikle orta sahada oyundan düşmeleri bütün planlarını bozdu.

İkinci yarı işler Klopp’un istediği gibi başladı. Buldukları gol ve ortaya koydukları oyun kendilerine geldiklerini gösterdiler. Ama bu rüzgar kısa sürdü. Erken gelen gol tekrar oyunun yavaşlamasına neden oldu. İki takım da hata yapmaktan korkan bir futbol anlayışına bürününce maçtaki tempo da haliyle düştü. Uzatma dakikaları daha heyecanlı, zevkli ve daha tempoluydu. Her iki takımın da hak ettiği bir maç oldu. Ama dediğim gibi dün asıl kazanan İngiliz futbolu oldu.

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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