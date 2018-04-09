Kazanmak her zaman iyidir

Maça önde pres yaparak başlayıp rakibi hata yapmaya zorladılar. Fakat neticesinde Osmanlıspor’un gösterdiği reaksiyon, Kocaman’ın takımını bu düşüncesinden vazgeçirdi. Osmanlıspor’un agresif ve sert oyununa bir de hızlı kontratak organizasyonu eklenince sarı lacivertliler ister istemez kontrollü oynamayı seçti. Nitekim ilk 30 dakika içerisinde 5 şut atan ancak hiçbirinde kaleyi tutturamayan bir Fenerbahçe vardı. Tribünleri ayağa kaldırabilecek bir pozisyon yoktu. Tabii burada şiddetle puana veya puanlara ihtiyaç duyan Osmanlıspor’un ev sahibi ekibe karşı çıkardığı zorluk, sarı lacivertlilerin futbolunu bir nebze de olsa olumsuz etkiledi. Özetle, Kayseri deplasmanından moralli dönen Fenerbahçe dünkü ilk 45 dakikada sahada istediklerini gerçekleştiremedi.

Gol yemedikçe direnci artan takımlara karşı atılacak bir gol rakibi bozmaya yeterli olur. Ve bu da duran bir toptan gelen, tartışmaya açık bir golle gerçekleşti. Golde yardımcı hakemin net bir tavırla hareket etmesi bizlere pozisyonun gol olduğunu göstermiş oldu.

YEDEKSE HAZIRDIR!

Aatıf’ın cezalı olduğu bir haftada, hele bir de iç sahada oynarken Valbuena gibi bir oyuncu kenarda bekliyorsa bunu anlamakta zorluk çekerim. Fiziksel olarak hazır olmadığı düşünülebilir. Belki başka problemler vardır diye düşünülebilir. Ancak yedek kulübesindeyse benim gözümde hazır bir oyuncudur. Nitekim ikinci yarı oyuna girdiğinde Fenerbahçe’nin ihtiyaç duyduğu hareketli oyuna katkı sağladı. Hal böyleyken, bu futbolcunun küstürülmeden, ondan daha fazla nasıl verim alınacağını çabası içinde olunması gerekmektedir.

Fenerbahçe’nin attığı ikinci golde yine tartışmaya açık bir pozisyon vardı ama yine yardımcı hakemin kesin kararlı olduğunu gördük. Fenerbahçe de kazanarak yoluna devam etti. Böyle devam ederse, rakipleri olan Başakşehir ve Beşiktaş’ın Galatasaray deplasmanına gideceği de hesaba katılırsa, lig sonunda şampiyon olamasa bile Şampiyonlar Ligi vizesi alabilir.

MAÇIN ADAMI: VALBUENA

Küsmeden profesyonelce bir şeyler vermeye çalışıyor. Dün de böyle bir ortamda, elinden gelenin en iyisini yaptı ve maçın gidişatına etki etti.