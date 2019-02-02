Kaybolan öz güven geri geldi

Ne yalan söyleyeyim; Neustaedter’i, Benzia’yı ve Ayew’i ilk 11’de görünce şaşırdım. Başka isimleri bekliyordum açıkçası. Fakat empati yapıp Ersun hocanın yerine kendimi koyunca da dedim ki; ‘kazanmak kaybetmekten daha zordur düşüncesiyle hareket etmiştir.’ Çünkü başka bir açıklaması yoktu bu işin..

Fenerbahçe, tıpkı geçen hafta olduğu gibi erken bir golle başladı maça. Güzel bir gol attılar. Paslaşmalar ve hareketler golün güzelliğini ortaya çıkaran noktalardı. İlk yarıda Isla ve Dirar ile sağ tarafı yine etkili kullanan bir Fenerbahçe izledim. İlk yarıda göze batan en önemli nokta takımın orta alanda ve tehlikeli bölgede rakibe baskı yaparak kalesine yaklaştırmamalarıydı. Bu süreçte kazandıkları toplarda özellikle sağdan çok atak geliştirdiler. Bir diğeri de duran toplarda daha dikkatli olmalarıydı. Asıl önemli olan nokta da pas yaparak hücuma çıkışlardaki doğruluktu. Bu işi pas hatası yapmadan gerçekleştirmeleri, rakibi kalelerinden ızak tutan bir başka etkendi. Fenerbahçe, 1-0 öne geçtikten sonra yakaladığı iki pozisyon var; Ayew ve Soldado ile bunları değerlendiremediler. Burada da daha çok kaleci Beto’yu alkışlamak lazım.

ERSUN HOCANIN MESAJI

Maçın 50. dakikasında Jerome’un kırmızı kart görmesiyle Göztepe’nin 10 kişi kalması F.Bahçe adına avantajdı ama önemli olan bu rakibe hissettirmekti. Eksik rakibe karşı oyun olarak istedikleri baskıyı kuramadılar. Böyle olunca da Ersun hoca 2 değişiklikle müdahale etti ve takımına bir mesaj verdi. Bu mesaj da yerini buldu. İkinci golde oyuna girenler başroldeydi.

MOSES ÇOK FAYDALI, TOLGAY HEYECANLIYDI

Dün, Moses’ın ne kadar faydalı olabileceğini gördüğümüz bir maç oldu. Herhalde bundan sonra ilk 11’de başlayacaktır. Tolgay ilk maçında heyecanlıydı ama kalitesi belli olan bir oyuncu. Fenerbahçe fizik olarak maçın sonlarını getirebilen bir takım haline yavaş yavaş geliyor. Takım ayrıca uzun zamandır hasret kaldığı öz güvene kavuştu. Malatya ve Göztepe galibiyetleri oyunculara öz güven kazandırdı. Bu olguyu kaybetmek zordur ama bunu iyi oynayarak tekrar elde edebilmek, işte asıl zorluk budur. Dün Kadıköy’de bu geri alındı. Bunu perçinleyecek maç da bu haftaki Kayseri maçıdır.

MAÇIN ADAMI: ISLA