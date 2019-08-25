Kadro ideal değil; ama skor ideal

Baktığımızda mevkilerinin dışındaki yerlerde görev alan oyunculardan kurulu bir takımdı Başakşehir karşısındaki. Başakşehir’deyse değişen çok şey oldu. Özellikle teknik adam değişikliği, Emre’nin ayrılışı ve geçen haftaki farklı yenilgi, bu maç öncesi her şeyi çok farklı kıldı.

Ve bu düşünceyle daha oyunun başında F.Bahçe’ye, bu izlenimi vermek için önde baskıyla başladılar. Öyle ki, F.Bahçe’nin pas yapmasını engelleyerek kaptığı toplarla da tehlikeler yarattı Buruk’un takımı. Özellikle Arda’nın kanadından etkili oldular. F.Bahçe de ısrarla pas yaparak Başakşehir’in presini kırmaya çalıştı. Bunda da başarılı olan F.Bahçe, oyunda önce dengeyi kurdu sonra da kontrolü eline geçirdi.

İlk yarının kalan anlarında İki takım da hata yapmaktan uzak duran bir futbol oynamaya çalıştı. Orta alanda kontrolü bırakmadan birbirlerini de kalelerinden uzak tutmayı hedeflediler.,

YANAL TAM ZAMANINDA

F.Bahçe, topa sahip olsa da rakip kaledeki etkisi azdı. Ancak her şeye rağmen hem Vedat Muriqi ile hem de Deniz’le direğe takıldılar. “F.Bahçe’de İşler iyi gidiyor” derken; hatta “Deniz‘in harika şutu nasıl direkten auta gitti” derken, Mert’in akıl dolu aut atışıyla; yani asistiyle Crivelli nin harika golünü izledik.

İlk maçta ki defans arkasına koşularda sorunlar yaşamışlardı. Dün akşam da yine aynı durum söz konusuydu. Şunu unutmamak lazım, Mert’in zekâsı tamam ama Jailson’un da pozisyon almadaki hatasını gözardı etmemek gerekir. Her şey iyi giderken yenilen bu basit gol, F.Bahçe’nin oyundaki dengesini bozdu ve dolayısıyla bu da futbollarını etkiledi.

İkinci yarıda F.Bahçe’nin gol düşüncesi orta sahanın Başakşehir’e geçmesine neden oldu. Her türlü riski alarak oynamaya başladı ve bu da kalelerinde hep tehlike demekti..

Başakşehir de bu durumdan faydalandı. Bolca pozisyonlara girdiler ki özellikle Visca’nın pozisyonlarından biri gol olsaydı her şey farklı olabilirdi.

F.Bahçe’de etkisiz olan isimler vardı. Ersun Hoca da zamanda müdahalelerini yaptı. F.Bahçe zorladığı oyunun karşılığını Tolga’nın müthiş pasında Vedat’ın golüyle aldı. Bırakmadılar, devam ettiler ve Dirar’la da 3 puanı uzatmlarda söküp aldılar.

DEFANSA ACİL ÇÖZÜM ŞART

BİR gerçeğin altını çizeyim: Maçta oyunun kontrolu Fenerbahçe’deydi. İstekleri ve iştahları yerindeydi. Parolaları şampiyonluk fakat hâlâ defansif anlamda önemli sıkıntılar var. Alınan iki galibiyete rağmen bunu görmeli ve derhal çözüm bulmalıdır. Medipol Başakşehir geçen haftaya göre çok daha iyi mücadele etti. Akıllı oynadılar ama ancak son vuruşlarda şansızdılar. Ellerine geçen önemli şanslardan birini gole çevirebilselerdi, galip ayrılabilirlerdi. Okan Hoca’ya biraz daha zaman lazım, Avcı sonrası elbet değişim kolay olmayacaktı.