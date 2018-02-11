İsterse oluyor

Baskılı oynadı, hücum yaptı, yeri geldi dinlendi, yeri geldi set oyununu oynadı, yeri geldi tempo yaptı. Baktığımızda bütün bunları yapmak kolay değildir. Ama Beşiktaşlı futbolcuların dün istekli, arzulu ve agresif oluşlarına kaliteleri de eklenince ortaya bu tablo çıktı.

LOVE KOPARDI

Karabük kalecisi Çağlar 5 gol yemesine rağmen sayısız kurtarış yapıyorsa burada Beşiktaşlı futbolcuları tebrik etmek gerekir. Tabii ki Karabüklü futbolcular sahada o onurlu mücadeleyi göstermeye çalışsalar da ortaya çıkan farkın temel nedenlerinden diğerleri de kalite ve Vodafone Park’tır.

Karabük 2. yarının başlangıcında Beşiktaş’a önde baskı yapmaya çalışan bir oyun anlayışıyla ve cesaretle sahadaydı. Beşiktaş bu baskıdan doğru çıktığı her anda pozison bulacaktı ve nitekim Vagner Love’la bunu gerçekleştirmeyi de başardı. Bu gol Karabük için oyundan kopma anıydı ve Beşiktaş karşılaşmanın sonuna kadar kendi istediği oyunu ortaya koyarak farklı bir galibiyet elde eti.

MOTİVASYON ZİRVEDE

Vagner Love kendisinin Beşiktaş’a ne kadar faydalı olabileceğini, dünkü maç bir ölçü olarak kabul edilemese bile, bana göre göstermiş oldu. Eğer Beşiktaş oyunda kanatları çok kullanırsa ve orta alanın etkisini artırabilirse Vagner Love kalan haftalarda beklenenden çok daha fazla sayıda gol atacaktır.

Beşiktaş dün çok rahat kazandı çok da iyi oynadı. Bunun sebebini Karabük takımı olarak gösterilebilir ama uzun zamandır Beşiktaş’ı bu kadar etkili ve motive olmuş halde görmemiştim.

MAÇIN ADAMI: VAGNER LOVE

Vodafone Arena’daki ilk maçında beklentilere cevap verebileceğini attığı gollerle kanıtladı. Sadece golcülüğünü değil, ne kadar zeki olduğunu da gösterdi.