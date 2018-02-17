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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Yazarlar>Rüştü Reçber>İkisi de 2 puan kaybetti!

İkisi de 2 puan kaybetti!

BEŞİKTAŞ, Konya karşısında nasıl başlanması gerekiyorsa, öyle başladı.

Hürriyet Haber
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Rüştü Reçber

Rüştü Reçber

Kalite ve güç bakımından üstün olduğunun farkında bir şekilde sahadaydı. 10 dakika rakibi tartan, kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, sonrasında gücünü oyunuyla beraber sahada hissettirdi.

İlk 45 dakikada, deplasmanda hele ki Konya gibi bir takıma karşı çok fazla pozisyon yakaladı siyah beyazlılar. Bunlardan sadece Babel'in şutunda Atiba'ya çarpan top gol oldu. Diğer tüm pozisyonları hem cömertçe harcadılar hem de kaleci Serkan'a takıldılar.

3 PUANA YETMEDi

Beşiktaş ilk devrede set oyunuyla girdiği pozisyonların dışında, kalesinde de tehlike görmeden bir 45 dakika geçirdi. İkinci yarıda Mehmet Özdilek'in Jonsson-Fofana değişikliği ile "Kaybedeceğim bir şey yok, bana puan lazım" diyen bir Konya izlemeye başladık. Pozisyonla başlayan ikinci yarı ve devamında Konya'nın etkili futbolu, Jahovic'le gelen gol, Özdilek'i haklı çıkardı.

Golden sonra Beşiktaş, gerekli reaksiyonu göstermeyi başarabildi. Özellikle Talisca'nın etkili olduğu pozisyonlar, Lens'in girdiği pozisyon ve düdük çalana kadar ortaya konan kazanma isteği siyah beyazlılara galibiyeti getirmeye yetmedi.

HAKEME TAKILDILAR

Şenol Hoca'nın, Şampiyonlar Ligi'ni düşünüp dinlendirmeye aldığı Negredo ve Quaresma silahları da sonucu değiştiremedi. Beşiktaş, çok pozisyon bulduğu maçtan cömertliğinin de etkisiyle 1 puanla ayrıldı. Ama asıl kaybı, Pepe ve Talisca'nın derbi öncesi cezalı duruma düşmesiydi. Konya da, maçı koparabileceği pozisyonlar yakaladı ama hakeme takıldılar...

Hakem Alper Ulusoy ilk 45 dakikada kontrolü elinde tuttuğu ve verdiği kararlarla düzgün bir yönetim gösterdi. Lakin ikinci devrede her iki takımın aleyhine çaldığı düdükler ve gösterdiği kartlarla çok kötü bir yönetim gösterdi. Ulusoy, karşılaşmaya etki edecek o kadar çok yanlış düdük çaldı veya çalmadı ki, karşılaşmanın önüne geçti.

MAÇIN ADAMI: SERKAN

Maçta takımı 1 puan aldıysa, bu Serkan'ın üstün performansı sayesinde oldu. Kalede kritik pozisyonları kurtarmasının haricinde, her an takım arkadaşları ve taraftara güven verdi.

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