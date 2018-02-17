İkisi de 2 puan kaybetti!

Kalite ve güç bakımından üstün olduğunun farkında bir şekilde sahadaydı. 10 dakika rakibi tartan, kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, sonrasında gücünü oyunuyla beraber sahada hissettirdi.

İlk 45 dakikada, deplasmanda hele ki Konya gibi bir takıma karşı çok fazla pozisyon yakaladı siyah beyazlılar. Bunlardan sadece Babel'in şutunda Atiba'ya çarpan top gol oldu. Diğer tüm pozisyonları hem cömertçe harcadılar hem de kaleci Serkan'a takıldılar.

3 PUANA YETMEDi

Beşiktaş ilk devrede set oyunuyla girdiği pozisyonların dışında, kalesinde de tehlike görmeden bir 45 dakika geçirdi. İkinci yarıda Mehmet Özdilek'in Jonsson-Fofana değişikliği ile "Kaybedeceğim bir şey yok, bana puan lazım" diyen bir Konya izlemeye başladık. Pozisyonla başlayan ikinci yarı ve devamında Konya'nın etkili futbolu, Jahovic'le gelen gol, Özdilek'i haklı çıkardı.

Golden sonra Beşiktaş, gerekli reaksiyonu göstermeyi başarabildi. Özellikle Talisca'nın etkili olduğu pozisyonlar, Lens'in girdiği pozisyon ve düdük çalana kadar ortaya konan kazanma isteği siyah beyazlılara galibiyeti getirmeye yetmedi.

HAKEME TAKILDILAR

Şenol Hoca'nın, Şampiyonlar Ligi'ni düşünüp dinlendirmeye aldığı Negredo ve Quaresma silahları da sonucu değiştiremedi. Beşiktaş, çok pozisyon bulduğu maçtan cömertliğinin de etkisiyle 1 puanla ayrıldı. Ama asıl kaybı, Pepe ve Talisca'nın derbi öncesi cezalı duruma düşmesiydi. Konya da, maçı koparabileceği pozisyonlar yakaladı ama hakeme takıldılar...

Hakem Alper Ulusoy ilk 45 dakikada kontrolü elinde tuttuğu ve verdiği kararlarla düzgün bir yönetim gösterdi. Lakin ikinci devrede her iki takımın aleyhine çaldığı düdükler ve gösterdiği kartlarla çok kötü bir yönetim gösterdi. Ulusoy, karşılaşmaya etki edecek o kadar çok yanlış düdük çaldı veya çalmadı ki, karşılaşmanın önüne geçti.

MAÇIN ADAMI: SERKAN

Maçta takımı 1 puan aldıysa, bu Serkan'ın üstün performansı sayesinde oldu. Kalede kritik pozisyonları kurtarmasının haricinde, her an takım arkadaşları ve taraftara güven verdi.