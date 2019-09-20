Getafe'nin baskısına direnemediler

Trabzonspor için başlangıç maçında deplasmanda en az 1 puan alarak dönmek önemliydi. Baskılı oyunu her zaman yapamayan ama hızlı oyunda etkili olan bir yapısı var bordo mavililerin. Tabii sürekli aynı kadroyla maçlara çıkılması bir dezavantaj ama sonuçta Avrupa arenasında bir maça çıkıyorsanız; bu da önemli bir motivasyon aracıdır. Maç başladığında Getafe’nin topu önde tutma ve oyunu Trabzonspor’un yarı sahasına yıkma düşüncesini gördük.Trabzonspor baskılı oyuna karşı pası doğru ve etkili kullanmakta zorlandı, ki bunu gerçekleştirebilseydi, üzerine gelmek isteyen ve bu tarzını devam ettiren Getafe’yi geri püskürtebilecek hatta tehdit edebilecek boyuta gelecekti. Trabzonspor’un risk almadan, rakibi tehlikeli bölgeye sokmadan ama dikkatli oyunu tercih etmesi son derece doğruydu. Ama dediğim gibi sahada Getafe’nin baskılı oyunu vardı. Böyle oyunlarda pasla rakibi durduramazsan, en azından rakibi karşılarken bireysel ve pozisyon hatası yapmadan maçı götürmen lazım ki bu da zor bir şeydir. Orta alanda hareketli rakibi durdurmakta bir hayli zorlandılar. Getafe diri ve istekli bir takımdı. Baskısı ve isteği Trabzonsporlu defans oyuncularının bir anlık pozisyon hatasıyla birleşince golü attılar. Trabzonspor sahada rakibi zorlayacak bir görüntüden uzaktı. Bunda eksik oyuncuların rolü de vardı, özellikle Abdülkadir Ömür ün olmayışı hızlı hücum gücünü aksaktı. Obi Mikel ve Doğan orta alanda oyunun dengesini kurmakta çok zorlandılar. Sosa da ağırlığını hissettiremedi.Takım olarak da pas oyununu yapamadılar. Bu da işlerini bir hayli zorlaştırdı. Getafe, alan savunmasını iyi oynayan bir ekip. Karşılarında hareketli ve hızlı oyuncular yoksa bunu da bir hayli iyi yapıyorlar. Böyle bir durum da da en etkili silah duran toplar oluyor. Trabzonspor ilk yarıda bu yönde de bir tehlike yaratamadı

ÜNAL KARAMAN’IN HAMLELERİ YETMEDİ

Karaman ikinci yarıda oyuna müdahaleyi oyuncu değişiklikleriyle yaptı. Oyuna biraz hareketlenme getirse de top kayıpları ve Getafe’nin defansif disiplini pozisyon anlamında etkisiz kalmalarına neden oldu. Son anlarda heyecan yarattılar ama unutmamak gerekir ki kaleci Uğurcan maçın öne çıkan ismiydi.