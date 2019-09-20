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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.09.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Getafe'nin baskısına direnemediler

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

Rüştü Reçber yazdı.

Trabzonspor için başlangıç maçında deplasmanda en az 1 puan alarak dönmek önemliydi. Baskılı oyunu her zaman yapamayan ama hızlı oyunda etkili olan bir yapısı var bordo mavililerin. Tabii sürekli aynı kadroyla maçlara çıkılması bir dezavantaj ama sonuçta Avrupa arenasında bir maça çıkıyorsanız; bu da önemli bir motivasyon aracıdır. Maç başladığında Getafe’nin topu önde tutma ve oyunu Trabzonspor’un yarı sahasına yıkma düşüncesini gördük.Trabzonspor baskılı oyuna karşı pası doğru ve etkili kullanmakta zorlandı, ki bunu gerçekleştirebilseydi, üzerine gelmek isteyen ve bu tarzını devam ettiren Getafe’yi geri püskürtebilecek hatta tehdit edebilecek boyuta gelecekti. Trabzonspor’un risk almadan, rakibi tehlikeli bölgeye sokmadan ama dikkatli oyunu tercih etmesi son derece doğruydu. Ama dediğim gibi sahada Getafe’nin baskılı oyunu vardı. Böyle oyunlarda pasla rakibi durduramazsan, en azından rakibi karşılarken bireysel ve pozisyon hatası yapmadan maçı götürmen lazım ki bu da zor bir şeydir. Orta alanda hareketli rakibi durdurmakta bir hayli zorlandılar. Getafe diri ve istekli bir takımdı. Baskısı ve isteği Trabzonsporlu defans oyuncularının bir anlık pozisyon hatasıyla birleşince golü attılar. Trabzonspor sahada rakibi zorlayacak bir görüntüden uzaktı. Bunda eksik oyuncuların rolü de vardı, özellikle Abdülkadir Ömür ün olmayışı hızlı hücum gücünü aksaktı. Obi Mikel ve Doğan orta alanda oyunun dengesini kurmakta çok zorlandılar. Sosa da ağırlığını hissettiremedi.Takım olarak da pas oyununu yapamadılar. Bu da işlerini bir hayli zorlaştırdı. Getafe, alan savunmasını iyi oynayan bir ekip. Karşılarında hareketli ve hızlı oyuncular yoksa bunu da bir hayli iyi yapıyorlar. Böyle bir durum da da en etkili silah duran toplar oluyor. Trabzonspor ilk yarıda bu yönde de bir tehlike yaratamadı

ÜNAL KARAMAN’IN HAMLELERİ YETMEDİ

Karaman ikinci yarıda oyuna müdahaleyi oyuncu değişiklikleriyle yaptı. Oyuna biraz hareketlenme getirse de top kayıpları ve Getafe’nin defansif disiplini pozisyon anlamında etkisiz kalmalarına neden oldu. Son anlarda heyecan yarattılar ama unutmamak gerekir ki kaleci Uğurcan maçın öne çıkan ismiydi.

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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