Fenerbahçe’nin temel sorunu gereksiz telaş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Rüştü Reçber YazılarıFenerbahçe’nin temel sorunu gereksiz telaş
GeriRüştü Reçber Fenerbahçe’nin temel sorunu gereksiz telaş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
22.09.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Fenerbahçe’nin temel sorunu gereksiz telaş

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

Sarı lacivertlilerin temposu ve kazanma isteği gayet iyi ama...

YİNE müthiş bir taraftar, yine harika bir ambiyans... Böyle bir akşamda da tek şey beklenir; seyir keyfi yüksek bir futbol. Sahada olsam açıkçası bunun hakkını vermek için uğraşırdım. Neyse, Fenerbahçe’nin özellikle son iç saha maçlarında tempolu başlangıcını da göze önüne alırsam herhalde bu bekletim de boş olmayacaktı. Ki olmadı da. Yine aynı şekilde başladılar. Daha maçın başlarında pozisyonlara girmeye başladılar. Tek soru golün ne zaman geleceği idi. Hatta Deniz Türüç son vuruşları iyi yapsaydı maça 2 golle başlayacaktı. 

Ankaragücü de oyunun başlarında, “Buraya kolay pes etmeye gelmedim” dercesine takdir edilmesi gereken bir mücadele sergiledi. Özellikle orta alanda kaptıkları toplarla tehlike yaşatmaya çalıştılar. Fenerbahçe’nin bu top kayıplarındaki en önemli avantajı topu geri almak için ortaya koyduğu istekti. Bu anlayış bazen birçok tehlikenin önüne geçti. 

Fenerbahçe’nin hızlı oynama isteği güzel ama bir an önce gol atma düşüncesi sahada bazen sağlıklı kararlar vermenin önüne geçiyor. Hızlı bir hücumda en önemli şey topu doğru şekilde, doğru kişiyle buluşturmaktır ki sonuca gidilsin. Fenerbahçe bu tarz hücumlarda bu düşüncede eksik kalınca birçok atağı da sonuçsuz kalıyor. 

ADiL RAMi HAZIR DEĞiL

Dün en çok merak ettiğim en önemli isim Adil Rami idi. Ama bu maç onun test maçı mı? Tartışılır...Maç başladığından itibaren sahada bir tedirginliği vardı. Özellikle topu oyuna sokmadaki pas hataları ön plana çıktı ve bu kayıplardan bir tanesinde de kalelerinde golü gördüler. İlk maçta bu tarz şansızlıklar yaşanabilir, bu da aslında normal. Asıl önemli olan; tam hazır olmadığı yönündeki gözlemimdir. Şu haliyle, süratli ve hızlı bir oyuncuya karşı çok zorlanacaktır. F.Bahçe’nin iki stoperi de aynı tarzda olursa, ki şu an öyle, yarın çok daha büyük sorunlar yaşayacak demektir.

F.Bahçe’nin böyle bir gol yedikten sonra hızlı cevap vermesi gerekiyordu ve cevabı da duran topla verdi. Tabii Korcan’ın hatası bu golün gelmesine de sebepti. Gol arama düşüncesini sahada hep gösterdiler. Pozisyonlar da buldular... Ama telaşı bir türlü engelleyemiyorlar. Fenerbahçeli futbolcular için herhalde en büyük sorun da bu olsa gerek.

Neredeyse Deniz, Ozan ve Kruse  her atağın başlangıcında ve sonundaydı.

BASiT GOL YEMEMEYE DiKKAT ETMELiLER!

f.bahçE dün Ersun Yanal’ın değişiklikleri ile düşmeyen bir tempo sonucunda istediğini aldı. F.Bahçe için şu çok önemli. Ligin başından beri tek düşünceleri tempolarını düşürmeden maçları tamamlamak. Kazanmak için sonuna kadar mücadele ediyorlar ama bir şey bütün emeklerini boşa çıkarabiliyor, o da basit hatalar. Bunun ne kadar önüne geçerlerse işleri o kadar kolaylaşacaktır. Yani gol atmak için bu kadar uğraşırken basit gol yememek için de dikkat etmeliler.

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Fenerbahçe - Ankaragücü: 2-1
Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?
Inter, Milano derbisini iki golle kazandı
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta yayınlanacak ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu