Fenerbahçe’nin temel sorunu gereksiz telaş

YİNE müthiş bir taraftar, yine harika bir ambiyans... Böyle bir akşamda da tek şey beklenir; seyir keyfi yüksek bir futbol. Sahada olsam açıkçası bunun hakkını vermek için uğraşırdım. Neyse, Fenerbahçe’nin özellikle son iç saha maçlarında tempolu başlangıcını da göze önüne alırsam herhalde bu bekletim de boş olmayacaktı. Ki olmadı da. Yine aynı şekilde başladılar. Daha maçın başlarında pozisyonlara girmeye başladılar. Tek soru golün ne zaman geleceği idi. Hatta Deniz Türüç son vuruşları iyi yapsaydı maça 2 golle başlayacaktı.

Ankaragücü de oyunun başlarında, “Buraya kolay pes etmeye gelmedim” dercesine takdir edilmesi gereken bir mücadele sergiledi. Özellikle orta alanda kaptıkları toplarla tehlike yaşatmaya çalıştılar. Fenerbahçe’nin bu top kayıplarındaki en önemli avantajı topu geri almak için ortaya koyduğu istekti. Bu anlayış bazen birçok tehlikenin önüne geçti.

Fenerbahçe’nin hızlı oynama isteği güzel ama bir an önce gol atma düşüncesi sahada bazen sağlıklı kararlar vermenin önüne geçiyor. Hızlı bir hücumda en önemli şey topu doğru şekilde, doğru kişiyle buluşturmaktır ki sonuca gidilsin. Fenerbahçe bu tarz hücumlarda bu düşüncede eksik kalınca birçok atağı da sonuçsuz kalıyor.

ADiL RAMi HAZIR DEĞiL

Dün en çok merak ettiğim en önemli isim Adil Rami idi. Ama bu maç onun test maçı mı? Tartışılır...Maç başladığından itibaren sahada bir tedirginliği vardı. Özellikle topu oyuna sokmadaki pas hataları ön plana çıktı ve bu kayıplardan bir tanesinde de kalelerinde golü gördüler. İlk maçta bu tarz şansızlıklar yaşanabilir, bu da aslında normal. Asıl önemli olan; tam hazır olmadığı yönündeki gözlemimdir. Şu haliyle, süratli ve hızlı bir oyuncuya karşı çok zorlanacaktır. F.Bahçe’nin iki stoperi de aynı tarzda olursa, ki şu an öyle, yarın çok daha büyük sorunlar yaşayacak demektir.

F.Bahçe’nin böyle bir gol yedikten sonra hızlı cevap vermesi gerekiyordu ve cevabı da duran topla verdi. Tabii Korcan’ın hatası bu golün gelmesine de sebepti. Gol arama düşüncesini sahada hep gösterdiler. Pozisyonlar da buldular... Ama telaşı bir türlü engelleyemiyorlar. Fenerbahçeli futbolcular için herhalde en büyük sorun da bu olsa gerek.

Neredeyse Deniz, Ozan ve Kruse her atağın başlangıcında ve sonundaydı.

BASiT GOL YEMEMEYE DiKKAT ETMELiLER!

f.bahçE dün Ersun Yanal’ın değişiklikleri ile düşmeyen bir tempo sonucunda istediğini aldı. F.Bahçe için şu çok önemli. Ligin başından beri tek düşünceleri tempolarını düşürmeden maçları tamamlamak. Kazanmak için sonuna kadar mücadele ediyorlar ama bir şey bütün emeklerini boşa çıkarabiliyor, o da basit hatalar. Bunun ne kadar önüne geçerlerse işleri o kadar kolaylaşacaktır. Yani gol atmak için bu kadar uğraşırken basit gol yememek için de dikkat etmeliler.