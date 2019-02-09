Fenerbahçe'nin sorunu çok

İki iç saha maçındaki performansıyla, ortaya koyduğu futbolla ve aldığı sonuçlarla bir öz güven yakalayan Fenerbahçe için bu maç, uçağın burnunu havaya kaldırıp çıkışa geçme anlamı taşıyordu. Bunu başarmak için yapacağı tek şey galip gelmekti.

Son iki maçta takımda ciddi eksiklikler göze çarpmıştı. Bunlar da gayet normaldi.

Fenerbahçe zaten sezon başından beri o kadar çok sorunla uğraştı ki şu an gelinen nokta gayet iyi karşılanmalı. Kaldı ki özellikle kazanılan fiziki güçle beraber Fenerbahçe’de işlerin daha iyi olduğu bariz şekilde görülüyor.

Kayserispor, Hikmet hocayla beraber bir çıkış yakaladı. Kendine güveni son derece yerinde olan bir takım izliyoruz.

Ve biz dün akşam yeni takımlarında mağlubiyet yüzü görmemiş iki teknik adamın maçını izledik..

SOLDADO ATILINCA...

Maç, takımların son haftalarda olduğu gibi istekli, agresif ve enerjik görüntüsüyle başladı.

Mücadeleci ve rakibe alan bırakmayan, orta sahada birbirini durdurmaya çalışan, savunma anlayışlarını topu kaptırdıkları yerde uygulayayan, iki takım vardı.. Her iki takım da ancak hızlı ataklar yakalama ve bunlarla pozisyonlar üretme çabası ile hareket etti. Bunda da başarılı olamadılar.. Aslında bu dengeyi bozacak unsur, duran toplardaki ustalık ya da yapılacak bireysel hatalardı.. Ama her iki ekip çok dikkatli hareket edince bunlar gerçekleşmedi, kısır futbol devam etti.

Fenerbahçe’nin pozisyon üretmekte zorlanmasının en büyük nedeni pas oyunundaki yavaşlıktı.

Maçta denge nasıl bozulur sorusunun bir yanıtını da Soldado gördüğü kırmızı kartla verdi.

HAKEMİN 3 HATASI

Fenerbahçe, eksik oynamanın da etkisiyle ikinci yarının ilk 10 dakikasından sonra oyundan düştü.

Ersun hoca oyuncu değişiklikleri ve saha içi yer değişimleriyle takımını oyuna ortak yapmaya çalışsa da eksik kalmanın zorluğu her dakika hissedildi.

Hikmet hoca saha içindeki değişimlerini kazanma adına yaptı Kayserispor baskıyı kurdu, aradığı golü de sonlara doğru buldu. Fazla pozisyon üretemeseler de 1 kişi fazla olmanın da etkisiyle 3 puana ulaşmayı bildiler.

Maçın hakemi Alper Ulusoy 3 ciddi yanlış yaptı. İlkinde neredeyse Mehmet Ekici’nin ayağını kıracak Şamil’e kart çıkarmadı. İkincisinde Soldado’yu son derece basit biçimde oyundan attı. Şunu demek istiyorum kendisine, bir şey duydun da attıysan, gördüğünde de atacaksın. Üçüncü hatası, Kayseri’nin VAR izlemesi sonrası iptal edilen golündeydi. Burada bence faul yoktu, gol nizamiydi.

MAÇIN ADAMI: DENİZ TÜRÜÇ