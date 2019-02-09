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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.02.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin sorunu çok

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

Maçta ‘denge nasıl bozulur?’ sorusunun bir yanıtını, Soldado gördüğü kırmızı kartla verdi. Kayseri bu avantajı son dakikalarda kullanmayı bildi.

 İki iç saha maçındaki performansıyla, ortaya koyduğu futbolla ve aldığı sonuçlarla bir öz güven yakalayan Fenerbahçe için bu maç, uçağın burnunu havaya kaldırıp çıkışa geçme anlamı taşıyordu. Bunu başarmak için yapacağı tek şey galip gelmekti.

Son iki maçta takımda ciddi eksiklikler göze çarpmıştı. Bunlar da gayet normaldi.

Fenerbahçe zaten sezon başından beri o kadar çok sorunla uğraştı ki şu an gelinen nokta gayet iyi karşılanmalı. Kaldı ki özellikle kazanılan fiziki güçle beraber Fenerbahçe’de işlerin daha iyi olduğu bariz şekilde görülüyor.

Kayserispor, Hikmet hocayla beraber bir çıkış yakaladı. Kendine güveni son derece yerinde olan bir takım izliyoruz.

Ve biz dün akşam yeni takımlarında mağlubiyet yüzü görmemiş iki teknik adamın maçını izledik..

SOLDADO ATILINCA...

Maç, takımların son haftalarda olduğu gibi istekli, agresif ve enerjik görüntüsüyle başladı.

Mücadeleci ve rakibe alan bırakmayan, orta sahada birbirini durdurmaya çalışan, savunma anlayışlarını topu kaptırdıkları yerde uygulayayan, iki takım vardı.. Her iki takım da ancak hızlı ataklar yakalama ve bunlarla pozisyonlar üretme çabası ile hareket etti. Bunda da başarılı olamadılar.. Aslında bu dengeyi bozacak unsur, duran toplardaki ustalık ya da yapılacak bireysel hatalardı.. Ama her iki ekip çok dikkatli hareket edince bunlar gerçekleşmedi, kısır futbol devam etti.

Fenerbahçe’nin pozisyon üretmekte zorlanmasının en büyük nedeni pas oyunundaki yavaşlıktı.

Maçta denge nasıl bozulur sorusunun bir yanıtını da Soldado gördüğü kırmızı kartla verdi.

HAKEMİN 3 HATASI

Fenerbahçe, eksik oynamanın da etkisiyle ikinci yarının ilk 10 dakikasından sonra oyundan düştü.

Ersun hoca oyuncu değişiklikleri ve saha içi yer değişimleriyle takımını oyuna ortak yapmaya çalışsa da eksik kalmanın zorluğu her dakika hissedildi.

Hikmet hoca saha içindeki değişimlerini kazanma adına yaptı Kayserispor baskıyı kurdu, aradığı golü de sonlara doğru buldu. Fazla pozisyon üretemeseler de 1 kişi fazla olmanın da etkisiyle 3 puana ulaşmayı bildiler.

Maçın hakemi Alper Ulusoy 3 ciddi yanlış yaptı. İlkinde neredeyse Mehmet Ekici’nin ayağını kıracak Şamil’e kart çıkarmadı. İkincisinde Soldado’yu son derece basit biçimde oyundan attı. Şunu demek istiyorum kendisine, bir şey duydun da attıysan, gördüğünde de atacaksın. Üçüncü hatası, Kayseri’nin VAR izlemesi sonrası iptal edilen golündeydi. Burada bence faul yoktu, gol nizamiydi.

MAÇIN ADAMI: DENİZ TÜRÜÇ

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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