Fenerbahçe çok istedi ve kazandı

Fenerbahçe’yi ise söylememe gerek yok. Taraftarı için ise ne desem az. Yine coşkulu ve büyüklüklerine yakışan bir görüntü sergilediler. Dün akşamki maçta da her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi başladı. Erken gelen gol tribünleri de iyice morallendirdi. Oyuna hakimiyetleri bu golden sonra devam etse de bu sadece istatistiklere yansıdı. Pozisyon olarak bir zenginlik yoktu. Aksine birkaç sıkıntıyla da karşılaştılar. En önemlisi top kayıplarıydı. Geriden oyun kurarak çıkmayı bir türlü başaramadılar. Zaman zaman Benzia bu görevi üstlenmeye çalışsa da onun da diğerlerinden bir farkı olmadı, aksine kaptırdığı topun devamı Fenerbahçe’nin kalesinde gol görmesine neden oldu. Bu gol belki Malatyaspor’un ilk şutuydu ama yakaladıklarını atmada becerikli olan bir takımdan da bu beklenir.

YİNE DURAN TOPLAR VE NEUSTAEDTER

Fenerbahçe’nin duran toplarda sıkıntı yaşadığını dün akşam Mina’nın golünde bir kez daha gördük. Fizikli ve kaleden uzakta duran, hava hakimiyeti iyi olan bir oyuncuyu markaj altında tutmazsan cezayı da ödersin.Bu sözüm aslında Roman Neustaedter’e... Neyse ki golün şokunu atlattıran Mehmet Ekici oldu. Ekici, uzun zamandır bizlere izletemediği mükemmel frikik gollerinden birini attı. Bu golden sonra Soldado devreye girip yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendirebilseydi Fenerbahçe’nin farkı artırması işten bile değildi

BİRİNCİYİ ES GEÇTİ, İKİNCİYİ VAR'LA VERDİ

Fenerbahçeli futbolcular maçı kazanmayı istediklerini fazlasıyla gösterdiler. Gol arayışları ikinci yarıda da sürekli devam etti. Yaptıkları baskının neticesinde bir penaltı kazandılar. Hakem Ali Palabıyık ‘VAR’a rağmen bir penaltıyı es geçse de ikincisini vermek zorunda kaldı. Verdiği penaltıda da galiba ‘rakibin topu alma şansı var’ diye sarı kartını göstermedi ama VAR’a gittiğinde bile bunu açıkça görebilirdi ama görmedi.

EKİCİ PENALTIYI ATSAYDI...

Fenerbahçe’nin ikinci yarıda kazandığı penaltıyı ‘gecenin adamı’ Mehmet Ekici kaçırdı. Ne yalan söyleyeyim ‘her şerde bir hayır vardır’ dedim. Çünkü Fenerbahçe skoru korumakta o kadar zorlanıyor ki, o dakikada skor 3-2 olsaydı maçın böyle bitmesi çok zordu. Ancak sonlara doğru atarsa kazanabilirdi ve nitekim öyle de oldu. Ersun Yanal ikinci yarının başında yapmasını beklediğim değişiklikleri geç de olsa sırasıyla yaptı. Önce Benzia çıkıp Moses girdi, ardından Ayew’in yerine Eljif oyuna dahil oldu. Moses ‘Bir ışık verdi mi?’ diye sorarsanız, ben aldım. Fenerbahçe’de Isla ve Dirar sağ kanadı iyi kullandı. Sol taraf ise yokları oynadı. Ayew zaten sahada etkisiz eleman olarak dolaştı. Hasan Ali zaman zaman destek verdiyse de yeterli olmadı. Neustaedter hakikaten koydu. Bereket, Sadık alınmış. F.Bahçe çok zor gol atan bir takım. Böyle bir durumda yapılması gereken belli; gol attıysan rakibine pozisyon vermeyeceksin. Kadıköy’de iki kere öne geçiyorsan bu kadar basit goller yiyip maçı zora sokmamalısın.

MAÇIN ADAMI: MEHMET EKİCİ