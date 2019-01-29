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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Fenerbahçe çok istedi ve kazandı

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

Yeni Malatyaspor’un durumu belli. Oynadıkları futbol ve felsefeleri de belli. Agresifler, istekliler. Mücadele güçleri yüksek, gol atma becerileri ise ondan da yüksek. Hal böyle olunca da ligde bulundukları konumu hak ettiklerini söylemeliyiz.

Fenerbahçe’yi ise söylememe gerek yok. Taraftarı için ise ne desem az. Yine coşkulu ve büyüklüklerine yakışan bir görüntü sergilediler. Dün akşamki maçta da her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi başladı. Erken gelen gol tribünleri de iyice morallendirdi. Oyuna hakimiyetleri bu golden sonra devam etse de bu sadece istatistiklere yansıdı. Pozisyon olarak bir zenginlik yoktu. Aksine birkaç sıkıntıyla da karşılaştılar. En önemlisi top kayıplarıydı. Geriden oyun kurarak çıkmayı bir türlü başaramadılar. Zaman zaman Benzia bu görevi üstlenmeye çalışsa da onun da diğerlerinden bir farkı olmadı, aksine kaptırdığı topun devamı Fenerbahçe’nin kalesinde gol görmesine neden oldu. Bu gol belki Malatyaspor’un ilk şutuydu ama yakaladıklarını atmada becerikli olan bir takımdan da bu beklenir.

YİNE DURAN TOPLAR VE NEUSTAEDTER

Fenerbahçe’nin duran toplarda sıkıntı yaşadığını dün akşam Mina’nın golünde bir kez daha gördük. Fizikli ve kaleden uzakta duran, hava hakimiyeti iyi olan bir oyuncuyu markaj altında tutmazsan cezayı da ödersin.Bu sözüm aslında Roman Neustaedter’e... Neyse ki golün şokunu atlattıran Mehmet Ekici oldu. Ekici, uzun zamandır bizlere izletemediği mükemmel frikik gollerinden birini attı. Bu golden sonra Soldado devreye girip yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendirebilseydi Fenerbahçe’nin farkı artırması işten bile değildi

BİRİNCİYİ ES GEÇTİ, İKİNCİYİ VAR'LA VERDİ

Fenerbahçeli futbolcular maçı kazanmayı istediklerini fazlasıyla gösterdiler. Gol arayışları ikinci yarıda da sürekli devam etti. Yaptıkları baskının neticesinde bir penaltı kazandılar. Hakem Ali Palabıyık ‘VAR’a rağmen bir penaltıyı es geçse de ikincisini vermek zorunda kaldı. Verdiği penaltıda da galiba ‘rakibin topu alma şansı var’ diye sarı kartını göstermedi ama VAR’a gittiğinde bile bunu açıkça görebilirdi ama görmedi.

EKİCİ PENALTIYI ATSAYDI...

Fenerbahçe’nin ikinci yarıda kazandığı penaltıyı ‘gecenin adamı’ Mehmet Ekici kaçırdı. Ne yalan söyleyeyim ‘her şerde bir hayır vardır’ dedim. Çünkü Fenerbahçe skoru korumakta o kadar zorlanıyor ki, o dakikada skor 3-2 olsaydı maçın böyle bitmesi çok zordu. Ancak sonlara doğru atarsa kazanabilirdi ve nitekim öyle de oldu. Ersun Yanal ikinci yarının başında yapmasını beklediğim değişiklikleri geç de olsa sırasıyla yaptı. Önce Benzia çıkıp Moses girdi, ardından Ayew’in yerine Eljif oyuna dahil oldu. Moses ‘Bir ışık verdi mi?’ diye sorarsanız, ben aldım. Fenerbahçe’de Isla ve Dirar sağ kanadı iyi kullandı. Sol taraf ise yokları oynadı. Ayew zaten sahada etkisiz eleman olarak dolaştı. Hasan Ali zaman zaman destek verdiyse de yeterli olmadı. Neustaedter hakikaten koydu. Bereket, Sadık alınmış. F.Bahçe çok zor gol atan bir takım. Böyle bir durumda yapılması gereken belli; gol attıysan rakibine pozisyon vermeyeceksin. Kadıköy’de iki kere öne geçiyorsan bu kadar basit goller yiyip maçı zora sokmamalısın.

MAÇIN ADAMI: MEHMET EKİCİ

 

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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