Fatih Altaylı’ya cevap

Sayın Altaylı ..

Öncelikle benim ismimi yazıyor ya da söz ediyorsanız soyadımı adımın yanına ekleyeceksiniz.

Bakın ben öyle yapıyorum.

Gelelim ima etmeye çalıştığınız söylemlerinize.

1- Hayır yanılıyorsunuz. Benim Fatih Terim’le kan davasına dönüşen bir olayım ya da hesaplaşmam yok. Ben Fatih Terim ile ilgili eleştirilerimi ve gerçekleri dile getirdim. Gerçekleri yazıya dökmem ve bunu kamuoyu ile paylaşmam sizi bu düşünceye sevk etmişse kan davasının anlamını bilmiyorsunuz demektir.

2- Bağlı olduğum beIN Sports’un ve Hürriyet Gazetesi’nin yayın ilkelerine aykırı bir yazım ve söylemim olmadı. Dolayısıyla yaptığım yorumlar ve yazdığım yazılar bu iki değerli büyük kuruma zarar verici türden değildir. Sizin olayları farklı yöne çekmenize gerek yok. Sizin beni şikayetiniz oralara işlemez. Ben yazdığım yazının ve söylediğim her sözün arkasındayım. Ne tetikçi olurum ne de böyle düşünenlere müsaade ederim.

Siz böyle konuşarak ve yazarak beni Galatasaray taraftarına hedef gösteriyorsunuz. Ama bu çabanız inanın boşa. Çünkü o taraftar ezeli rakipleri olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta oynarken bile bana bir defa bile ne hakaret etti ne de saygısızlık yaptı. Onların bana gösterdiği saygıya ve sevgiye ben de aynı şekilde karşılık vermeye çalıştım. Kısacası beni Galatasaray taraftarı ile karşı karşıya getirme çabalarınız boşa çıkacaktır. Daha önce de yapmaya çalışanlar oldu ama başaramadılar. Daha da üzücü olan yanı bu girişimleriniz maalesef size de bir şey kazandırmayacaktır.

Sonuç olarak;

Allah’a şükürler olsun ki yıllarca her türlü olaylara karşı dik durmasını bildim, hiçbir şeyin altında kalmadım. Ve alnım ak, geçmişim temiz ve bildiğim doğrular eşliğinde de hayatımı sürdürmeye devam ediyorum, edeceğim de...

SAYIN BAKAN MEHMET ŞİMŞEK

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Bakan Sayın Mehmet Şimşek, “Beşiktaş ve Cenk Tosun’un cari açığa olumlu katkısından dolayı teşekkür ederim” dedi. Aslında mesajının özünde ‘Bizler ülkemize döviz getirmeye çalışırken yabancı transferinde bu kadar dövizin de yurt dışına da gitmemesi gerektiğinin’ kibarca ifadesidir.

CENK TOSUN’A TAVSİYEM

CENK, en iyisini yapmaya çalışacağını biliyorum asla pes atmeyeceğini de fakat Premier Lig’in sahada ortamı hem bizlerden hem de Avrupa futbolundan farklıdır. Sen mücadeleni gücünle ve golcü özelliklerini de zekanla birleştirdiğinde o güzel gollerine devam edeceksin ama asıl nokta şu; Bütün bunlara ayakta kalmayı da eklersen devlerin kapısının da açılmış olacağını görecek olman.

VİDEO HAKEM UYGULAMASI

VİDEO hakem olayına karşı biriyim, futbolun doğaçlamasını bozacağı düşüncesindeyim. Sayın Yıldırım Demirören VAR ile ilgili “4 tane olan ana madde yarın karşımıza 14 madde halinde çıkacak diye endişelerim var” dedi. Bana kalırsa ileride kimsenin başı ağırmaması için sadece gol çizgisi teknolojinin kullanılmalı. VAR olacaksa da medyaya büyük iş düşüyor.

OZAN TUFAN...

HOCASI dahil artık herkes Ozan’ın faydalı olamayacağı düşüncesinde. Ben hariç ... F.Bahçe’de önemli işler yapacacağına olan inancım tam. Aykuthoca son bir kez daha devreye girerse ve bir babalık yaparsa belki de hem Ozan için hem de Fenerbahçe için her şey farklı olur.