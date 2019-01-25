Farklı skoru Volkan engelledi

Evet, Fenerbahçeli futbolcuların yaşadıkları ve aldıkları sonuçlardan sonra geldikleri noktada bu duruma düşmemeleri içten bile değildi... Ve gelinen noktada dün akşam itibarıyla bu halde olduklarını gördüm... İyi de oynasalar kötü de oynasalar sonuca gidememeleri üzerlerinde öyle bir etki yaratmış ki; her şeylerini alıp götürmüş sanki...

İki maç üzerinden oynanan tur maçlarında ilk maç itibariyle istediğin bir sonucu almasan da,normal şartlarda ikinci maçta ağırlığını koyman lazım. Öyle ki; hissettirdiğin ağırlığın altında rakibin bunalması gerekir. Bir 'büyük takım' bu anlayışla sahada olmalı ve öyle de yapmalı... Ama maalesef ki Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir tarafa koyuyorum, sahada bunu gösterecek futbolcular topluluğundan ayakta duran tek isim olarak; Volkan vardı...

Zaten tezatlık da burada. Evet bir şeyler için çaba sarf ediyorlar ama geldikleri durum kendilerinden o kadar çok şey almış götürmüş ki sıradanlığa dönüşmüş bir haldeler. Rakipleri de zaten bu durumun farkında oldukları için sahada da nasıl hareket edeceklerini biliyorlar. Ve her türlü zorluğu çıkarırlarken, kendi futbollarını da oynayabiliyorlar. Ümraniye de bunu yaptı, galibiyeti hak ettiler. Fark olmadıysa da sebebi de Volkan'ın duruşuydu.

SERİ GELMEZSE DURUM DEVAM EDER

Evet hep yazıyoruz... Kalite yok, yetenek kısıtlı, oyuncu profili uyumlu değil. Bazen de haksızlık yapıyoruz.... Fenerbahçe'deki durum aslında basit: Sahadaki sonuçlar, futbolcuların yönlerini tam anlamıyla ortaya çıkarırlar. Fenerbahçe'de de kazanma serisi yakalamadığı sürece bu durum devam edecektir. Kupadan elenmesi iyi mi, yoksa kötü mü derseniz bence elenmemeliydi... Ne kadar maç trafiği, o kadar kendini bulma maçı demektir. Bu süreçten kurtulmak için de bu maç sıklığına ihtiyacı vardı.