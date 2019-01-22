Ersun hocayı mecbur bırakan olay

Öyle maçlar vardır ki, sorunların bitmesi ve yeni bir dönemin başlaması adına çok önemlidir. Dün akşam Fenerbahçe için yepyeni bir sayfanın başlangıcı sayılabilecek bir maç oynandı. Bunun adını ister sportif başarısızlığa son vermek deyin, ister beyaz bir sayfa açmak deyin, ister karakter mücadelesi deyin, ister onur mücadelesi deyin; ne derseniz deyin, ne söylerseniz söyleyin, akla gelebilecek her şey dün Fenerbahçeli futbolculardan beklenenlerdi aslında. Bir diğer beklenti de aslında takımın kalitesi ne olursa olsun, klasikleşen Ersun Yanal takımlarının görüntüsü olacak mıydı. Maç kadrosuna baktığımda Ersun hocanın hazırlık kampı boyunca hedeflediği bir kadroya sahip olmadığını gördüm.

DERiNLiK YOK

Türkiye Kupası’ndaki Giresunspor maçı Ersun hocanın düşündüklerinin dışına çıkmasına neden oldu. Volkan Demirel ve Nabil Dirar dışında kafasında kurguladığı isimler kenardaydı. Peki Ersun hoca haklı mıydı? Evet haklıydı. Aslında kadro derinliğine sahip bir Fenerbahçe olsaydı, Giresunspor maçındaki kadrodan belki de 1-2 isim hariç kimseyi görmeyebilirdik. Ama şartların şu an Ersun Yanal’ı bu seçimleri yapmaya mecbur bıraktığı ortada. Şu gerçeği de atlamayalım; Fenerbahçe’nin bu durumundan faydalanmak isteyen bir Bursaspor takımı da sahada olacaktı. Nitekim maç başladığında bu yazdıklarımızın gerçekleştiğini gördük. Her iki takım da kazanmak için sahadaydı. Fenerbahçe, Bursaspor’un baskısına pasla, hızlı hücumla cevap verdi. Sonrasında da oyunda etkisini artırmaya ve oyunu kontrol etmeye başladılar. Tam da bu zamanda Soldado’nun müthiş golünü izledik. Bu gol Fenerbahçeli futbolcuların düşündüklerini gerçekleştirebilmeleri için yakaladıkları bir fırsattı. 1-0 öne geçince yapılması gerekenler basittir. Ya kontrollü futbola dönersin ya da bu şok halindeki rakibinin üzerine gidersin ki, bir gol daha bulasın. Fakat Fenerbahçe ikisinin arasında kararsız kaldı. Nitekim Bursaspor’a çok sayıda beraberlik fırsatı buldu ama yeşil beyazlı futbolcuların son vuruşlardaki beceriksizliği gole ulaşmalarını geciktirdi.

BU KADAR PANİK NEDEN?

Fenerbahçe özellikle son 30 dakika daha kontrollü oynamaya çalıştı ki, bu normaldi. Fakat bunu istedikleri şekilde yapamadılar. Bu süreçte Bursaspor dikkatli olsaydı 3 puan alması içten bile değildi. Dün Fenerbahçe’nin artıları da vardı, eksileri de... Özellikle rakibin kullandığı duran toplarda alan ve adam paylaşımında sıkıntı yaşanıyor. Kenardan gelen hücumlarla içeriye gelen toplarda da tehlike yaşadılar. Fenerbahçe’nin topsuz oyundaki sorunları da devam ediyor. Fizik olarak yeterli düzeye gelemedikleri de gerçek. Bir de bu kadar panik bir şekilde oynanmaz. Tamam, anlarım kazanmak için geride oynayabilirsiniz ama bu kadar baskı kuran rakibe karşı fizikli ve mücadelye cevap veremediler. Ayrıca rakibe karşı hızlı hücumu uygulayamamak da büyük bir eksiklikte.

AYEW’İN VERDİĞİ ZARAR

Fenerbahçe’de Andre Ayew dün çizgiden çok içeriyi kullandı. Kanadını bu kadar boşaltması doğru değildi çünkü o alanı Hasan Ali veya başka bir arkadaşı zamanında dolduramayınca yarardan çok zararı oldu. Neticesinde içeri alanda kalabalık oluştu ve top yapacak alan kalmadı. Bu da Bursaspor’un işine yaradı.