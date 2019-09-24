Erken forma girmenin dezavantajı

Erken form tutmak zorunda olan takımların en büyük sorunu, haftalar ilerledikçe yavaş yavaş tempolarını kaybetmeleridir. Hele bir de kadro genişliği yoksa, üstüne sakatlıklar ve cezalılar da söz konusu ise o zaman sorunlarla baş etmek gerçekten de zordur... Trabzonspor mecburen erken forma girmeliydi ki çünkü Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak gerekiyordu. Bunda da başarılı oldular. Şimdi ligde daha iyi işlere de imza atma zorunluluğu var... Var ama saydığım etkenler de en büyük rakipleri... Sürekli aynı kadro ile maçlara çıkma zorunluluğu da cabası. Sivasspor maçı bu süreçte dönüm maçlarından hatta belki de en önemlisiydi.

UĞURCAN FARKI

Erken gelen gol Trabzon’da moralleri yükselttiği gibi bir de takıma enerji kattı. Sonrasında da senaryo aslında gayet basitti: Sağlam defans yap, rakibi kaleden uzak tut ve eğer atabilirsen de başka goller at. Nitekim ilerleyen dakikalarda farkı açabilecekleri pozisyonlara da girdiler bordo mavililer. Ama onlar atamazken, ilk yarı boyunca pek etkili olamadığını düşündüğüm Sivasspor’a devreye mağlup girmemelerinin tek nedeni Uğurcan’ın performansıydı.

Trabzonsporlu futbolcuların ileri uçta ve orta alanda kaptırdığı toplar kalelerinde sıkıntı yaşanmasına neden oldu. Konuk ekipte yorgunluk belirtileri de boy göstermeye başlayınca işleri biraz daha zorlaştı. Sahada takımın birbiriyle olan mesafesi iyice açıldı, orta alanda boşluklar oluştu. Bu da Sivasspor için büyük bir avantaj oldu. Öyle ki ikinci devre ““ desek yalan olmaz. Bu gelişmeler Trabzonsporlu futbolcuları beraberliğe doğru itti ve doğal olarak da akıllarında oluşan tek şey mağlup olmamak oldu. VAR’dan gelen ‘penaltı’ uyarısı aslında işleri bir anda değiştirecekti fakat ’un atışı auta çıktı.

Bu kadar olumsuzluğa rağmen Trabzonspor’un kazabileceği hatta puan alabileceği bir maçtı. Bordo mavililerin uzatmalardaki konsantrasyon eksikliği onlara pahalıya mal oldu. Kazanmak için gerekeni yap ama gereken önlemi al ki böyle basit bir gol yeme.... Ha, Sivaslı Uğur’un goldeki becerisini da göz ardı etmemek gerekir. Dün Sivas’ın hakkıyla aldığı bir maçı izledik. Trabzonspor’un eline gelen fırsatı değerlendiremediğini de söylemeliyim.