Dün geceyi kaza olarak görmek istiyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Rüştü Reçber YazılarıDün geceyi kaza olarak görmek istiyorum
GeriRüştü Reçber Dün geceyi kaza olarak görmek istiyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
18.01.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Dün geceyi kaza olarak görmek istiyorum

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

Rüştü Reçber yazdı.

Dün akşam maçı izlediğim göz, acaba nelerin değiştiğini, ne gibi olumlu gelişmelerin yaşandığını görmek üzerine kurulu bir gözleme dayalıydı...

Açık ve net olarak gördüklerimi yazmam gerekir mi, diye de uzunca düşündüm. Dedim ki; bu Fenerbahçe hayallerimizdeki takım mı?.. Diyeceksiniz ki; sezon başından beri değil. Evet haklısınız, maalesef değil. Dünkü maçta bu görüntüden uzak, maç boyunca pozisyona giremeyen, rakibi baskı altına alamayan bir futbolları vardı. F.Bahçe  formasının ağırlığı bile bu etkiyi yaratırken, ortada futbolculardan tık yok. En üzücü nokta bu olsa gerek. Ümraniyeli kardeşlerim yanlış anlamasın... Anaların ak sütü gibi galibiyeti hak ettiler. Kazanmak için ne gerekiyorsa yaptılar. Kolay mı, bir daha ne zaman F.Bahçe ile oynacaklar? Böyle bir şans gelmişken de ileride torunlarına bile anlatacakları bir hatıra bırakmak isteyeceklerdir. Tıpkı yıllar öncesinde Lüleburgaz'ın  ve Pendik'in yaptığı gibi. Öyle de oldu,  Ümraniye'nin tarihine geçtikleri gibi gelecek için de bir hatıra yatırımı yaptılar, tebrik ederim.

Gelelim F.Bahçe gerçeklerine... Dilerim yoyun bir antreman tablosunun sonucudur dün akşamki durum. Benzia yok, Slimani yok, Jailson yok... Yanlış anlamayın, sahada varlar da oyunda yoklar. Bir de üzerine Eljif Elmas'ın kırmızı kartı, al sana bir sürü dert.

Evet 2. maç var, telafi edilir mi edilir. Edilir de F.Bahçe taraftarını da bir an önce umuda sürüklemek lazım. Yoksa hayalleri ve beklentileri onları da yoracak. Pazartesi Bursa maçı var. Bu ortaya konan futbol yeterli mi, hayır değil.   Dün akşam şu bir kez daha ortaya çıktı: sahada iş yapacak oyuncu lazım. Ne yaparsanız yapın, eğer çimlerin üzerinde bir varlık gösteremiyorsanız tez yoldan çözümler üretilmelidir.

Volkan sahada ve saha dışında kalecilikten daha fazlasını yapmak zorunda. Sesini her yerde duymamız lazım. Çünkü başka beklenti içinde olacağımız oyuncu da yok.

Benim Ersun Hoca'ya olan inancım tam. Ancak kalite durumları biraz sıkıntı yaratıyor. F.Bahçe takımının sezon başından beri en büyük sorunu zaten buydu. Maça etki edecek, sahada takımı yönetecek oyuncu sayısının azlığı değil mi, zaten..

Dün akşamı her ne kadar bazı gerçekleri bilsem de kaza olarak görmek istiyorum. Beklentim ve düşüncem, Bursa maçıyla değişimin başlaması dileğiyle. Fakat dün akşamdan farklı olmayan bir çizgide olunursa da sorunların büyüyerek devam etmesi gibi bir durumla karşılaşacağız.

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak kimdir?

Facebook'tan Sputnik bağlantılı hesaplara müdahale

Katar, Dünya Kupası için Türkiye’ye heyet gönderecek

Beşiktaş transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri..