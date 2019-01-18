Dün geceyi kaza olarak görmek istiyorum

Dün akşam maçı izlediğim göz, acaba nelerin değiştiğini, ne gibi olumlu gelişmelerin yaşandığını görmek üzerine kurulu bir gözleme dayalıydı...

Açık ve net olarak gördüklerimi yazmam gerekir mi, diye de uzunca düşündüm. Dedim ki; bu Fenerbahçe hayallerimizdeki takım mı?.. Diyeceksiniz ki; sezon başından beri değil. Evet haklısınız, maalesef değil. Dünkü maçta bu görüntüden uzak, maç boyunca pozisyona giremeyen, rakibi baskı altına alamayan bir futbolları vardı. F.Bahçe formasının ağırlığı bile bu etkiyi yaratırken, ortada futbolculardan tık yok. En üzücü nokta bu olsa gerek. Ümraniyeli kardeşlerim yanlış anlamasın... Anaların ak sütü gibi galibiyeti hak ettiler. Kazanmak için ne gerekiyorsa yaptılar. Kolay mı, bir daha ne zaman F.Bahçe ile oynacaklar? Böyle bir şans gelmişken de ileride torunlarına bile anlatacakları bir hatıra bırakmak isteyeceklerdir. Tıpkı yıllar öncesinde Lüleburgaz'ın ve Pendik'in yaptığı gibi. Öyle de oldu, Ümraniye'nin tarihine geçtikleri gibi gelecek için de bir hatıra yatırımı yaptılar, tebrik ederim.

Gelelim F.Bahçe gerçeklerine... Dilerim yoyun bir antreman tablosunun sonucudur dün akşamki durum. Benzia yok, Slimani yok, Jailson yok... Yanlış anlamayın, sahada varlar da oyunda yoklar. Bir de üzerine Eljif Elmas'ın kırmızı kartı, al sana bir sürü dert.

Evet 2. maç var, telafi edilir mi edilir. Edilir de F.Bahçe taraftarını da bir an önce umuda sürüklemek lazım. Yoksa hayalleri ve beklentileri onları da yoracak. Pazartesi Bursa maçı var. Bu ortaya konan futbol yeterli mi, hayır değil. Dün akşam şu bir kez daha ortaya çıktı: sahada iş yapacak oyuncu lazım. Ne yaparsanız yapın, eğer çimlerin üzerinde bir varlık gösteremiyorsanız tez yoldan çözümler üretilmelidir.

Volkan sahada ve saha dışında kalecilikten daha fazlasını yapmak zorunda. Sesini her yerde duymamız lazım. Çünkü başka beklenti içinde olacağımız oyuncu da yok.

Benim Ersun Hoca'ya olan inancım tam. Ancak kalite durumları biraz sıkıntı yaratıyor. F.Bahçe takımının sezon başından beri en büyük sorunu zaten buydu. Maça etki edecek, sahada takımı yönetecek oyuncu sayısının azlığı değil mi, zaten..

Dün akşamı her ne kadar bazı gerçekleri bilsem de kaza olarak görmek istiyorum. Beklentim ve düşüncem, Bursa maçıyla değişimin başlaması dileğiyle. Fakat dün akşamdan farklı olmayan bir çizgide olunursa da sorunların büyüyerek devam etmesi gibi bir durumla karşılaşacağız.