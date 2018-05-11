Çok çok çok büyük iş yaptılar
DEVLETİMİZ dün akşam, anlamlı bir maçla yeni bir stadı da hizmete açtı. Emeği geçenlere teşekkürler.
İstekli ama ciddi, sakin ve sabırlı oynamak finallerin temel özelliğidir. Akhisar ve F.Bahçe arasında güç farkı olsa sahadaki futbolları bunu dengeledi.
F.Bahçe hızlı ve etkili başlayarak pozisyonlar da buldu. Özellikle sağı Şener’le iyi kullandı ama fırsatları gole dönüştüremediler. Kaleci Fatih de buna engel oldu. Akhisar, duran toplarda iyi savunan ve gol de bulan bir ekip. Oyunu dengeledikten sonra etkili olurken, belirttiğim gibi duran top devamında da golü buldu.
Yenilen gol F.Bahçe açısından futbolun acımaz yüzüydü. Topa sahip olması, pozisyonlara girmesi oyunu kontrol etmesi, hucum ve defansta çoğunluğu sağlaması artılarıydı ama rakibe önlem almadaki zaafları da eksileriydi. Özellikle duran toplarda ve hızlı hücumlarda bunu sık gördük.
İlk yarıda etkili ortaların boşa gittiğini gören Kocaman, 2. yarıya Fernandao ile başladı. Şener’e destek verecek 2. isim de Valbuena’ydı ama onu çok sonra gördük. Ama Soldado’nun yerine girmesi soru işaretiydi.
FENERBAHÇE’NİN KÂBUSU OLDU
- Şener, sezonun en etkili futbolunu oynadı. Kanat hücumlarında bir tek o vardı ve Fernandao da hakkını ödedi ve skoru eşitledi. 2. yarı hakimiyet tamamen F.Bahçe’deydi ama öne geçmek isterken bir anlık dalgınlıkta geriye düştü. Takım şoke olurken Fernandao’nun önemli toplarının çerçeveyi bulmaması da şansızlıktı. Kupa dün Akhisar’a adeta yazılmıştı. Bunu değiştirecek bir güç yoktu!
İki takımı da kutlamalı ama Okan Hoca’yı ayrıca kutlamalı. O ve takımı Türk futbol tarihine geçti. Kısıtlı bütçesiyle böyle bir başarı hayalden de öteydi. Bu sezon F.Bahçe’nin de kâbusu oldular. 3 maçta da yendiler çünkü ve kaçarsa şampiyonluktan da ettiler.
MAÇIN ADAMI: OKAN BURUK
- Futbolcularının emeklerine saygı duyarak Okan Buruk. Söyleyecek tek şey var 3 maçta da F.Bahçe’yi yenmek kolay değildir. Bunu başaran bir takım varsa, başındaki hocanın hakkını vermeli.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle