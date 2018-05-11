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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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11.05.2018 - 01:31, Son Güncelleme:

Çok çok çok büyük iş yaptılar

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

DEVLETİMİZ dün akşam, anlamlı bir maçla yeni bir stadı da hizmete açtı. Emeği geçenlere teşekkürler.

İstekli ama ciddi, sakin ve sabırlı oynamak finallerin temel özelliğidir. Akhisar ve F.Bahçe arasında güç farkı olsa sahadaki futbolları bunu dengeledi.
F.Bahçe hızlı ve etkili başlayarak pozisyonlar da buldu. Özellikle sağı Şener’le iyi kullandı ama  fırsatları gole dönüştüremediler. Kaleci Fatih de buna engel oldu. Akhisar, duran toplarda iyi savunan ve gol de bulan bir ekip. Oyunu dengeledikten  sonra etkili olurken, belirttiğim gibi duran top devamında da golü buldu. 

Yenilen gol F.Bahçe açısından futbolun acımaz yüzüydü. Topa sahip olması, pozisyonlara girmesi oyunu kontrol etmesi, hucum ve defansta çoğunluğu sağlaması artılarıydı ama rakibe önlem almadaki zaafları da eksileriydi. Özellikle duran toplarda  ve hızlı hücumlarda  bunu sık gördük.

İlk yarıda etkili ortaların boşa gittiğini gören Kocaman, 2. yarıya Fernandao ile başladı. Şener’e destek verecek 2. isim de Valbuena’ydı ama onu çok sonra gördük.  Ama Soldado’nun yerine girmesi soru işaretiydi.

FENERBAHÇE’NİN KÂBUSU OLDU

- Şener, sezonun en  etkili futbolunu oynadı. Kanat hücumlarında bir tek o vardı ve Fernandao da hakkını ödedi ve skoru eşitledi.  2. yarı hakimiyet tamamen F.Bahçe’deydi ama öne geçmek isterken bir anlık dalgınlıkta geriye düştü. Takım şoke olurken Fernandao’nun önemli toplarının çerçeveyi bulmaması da şansızlıktı. Kupa dün Akhisar’a adeta yazılmıştı. Bunu değiştirecek bir güç yoktu!

İki takımı da kutlamalı ama Okan Hoca’yı ayrıca kutlamalı. O ve takımı Türk futbol tarihine geçti. Kısıtlı bütçesiyle böyle bir başarı hayalden de öteydi. Bu sezon F.Bahçe’nin de kâbusu oldular. 3 maçta da yendiler çünkü ve kaçarsa şampiyonluktan da ettiler.

MAÇIN ADAMI: OKAN BURUK

- Futbolcularının emeklerine saygı duyarak Okan Buruk. Söyleyecek tek şey var 3 maçta da F.Bahçe’yi yenmek kolay değildir. Bunu başaran bir takım varsa, başındaki hocanın hakkını vermeli.

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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