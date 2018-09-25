Cocu’nun tek sürprizi Volkan’dı

Yıllardır Kadıköy’de diğer büyüklere karşı sürdürdüğü kaybetmeme alışkanlığını devam ettirme maçını oynadı.

Fenerbahçe sadece oyun olarak değil, aynı zamanda Beşiktaş ile kıyaslandığında da her anlamda eksik bir hâlde rakibinin karşısına çıktı.

Beşiktaş’ın ne oynadığı belli. Oturmuş kadrosuyla neler yapacağı, en azından ritmini yakaladığında ortaya çıkan bir takım. Fenerbahçe’ye karşı çok fazla avantajlara sahipti. Tek dezavantajı, maçın Kadıköy’de oynanmasıydı.

Böyle bir ortamda galibiyete daha çok ihtiyacı olan takım ise Fenerbahçe idi.

Kadroda beklemediğim tek şey Volkan Demirel’in kulübede olmasıydı. Harun iyi kaleci, buna sözüm yok ama bu maç öncesi bir hayli yıprandı ve bende açıkçası Cocu’nun kalede bir değişim yapabileceği izlenimi vardı. Ben, Harun’a olan güveni ve onu kaybetmeme adına sahaya sürdüğünü tahmin ediyorum.

Kadıköy’deki maç coşkulu ve atmosfer olarak mükemmel bir ortamda başladı. Fenerbahçeli oyuncular 10 dakika sonra baktılar ki, çekindikleri Beşiktaş’a karşı oyun olarak üstünlük kurabilecekler. Bu dakikadan sonra oyunu daha da öne taşıdılar. Orta alandaki baskıları Beşiktaş’ın organize olamamasına neden oldu.

FUTBOL HATA AFFETMEZ

F.BAHÇE’nin ikinci topları almakta zorlandığı ve eksik kaldığı anlar oldu. Ama onu da ilerleyen dakikalarda çözdüler ve daha da önde oynamaya başladılar. 15. dakikada Aatıf’ın kafa şutu, 34’te Ayew’in karşı karşıya vuruşları gol olmadı, ardından Hasan Ali’nin şutu direkte patladı. Ama futbol hata affetmez! Babel’den öyle bir gol yediler ki, 40 dakikalık emeklerine yazık ettiler.

KAZANAN TARAF FENERBAHÇE’YDi

MAÇIN ikinci yarısı Beşiktaş’ın istediği gibi başladı. Beşiktaş, oyunun kontrolünü almış bir şekilde güvenli oynuyordu. F.Bahçeli futbolcuların, yedikleri golün etkisinde kaldığı bariz biçimde ortadaydı. Rakibe uzak oynayan statik bir takıma dönüştüler. Fenerbahçe, ilerideki pas hataları da artınca oyunda istediği baskıyı bir türlü kuramadı. İşler Beşiktaş adına iyi giderken, bir anda maçın en etkili adamı Hasan Ali Kaldırım’ın, en etkisiz adamı Andre Ayew’e attırdığı gol her şeyi değiştirdi. Hasan Ali hem takımını hem taraftarı canlandırdı.

Bütün her şeyi masaya yatırdığımda, dünün kazananı Fenerbahçe idi.

Dün, kazanmak için birbirlerini zorlayan, çok üst seviyede mücadele eden ve ara sıra bizleri heyecanlandıran, tansiyonu yüksek bir derbi izledik.

MAÇIN ADAMI: HASAN ALİ