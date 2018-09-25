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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2018 - 01:47, Son Güncelleme:

Cocu’nun tek sürprizi Volkan’dı

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

DAHA ligin 6. haftası ve Fenerbahçe, kazanmak zorunda olmanın yanında, kendini bulma maçına çıktı aynı zamanda. Avrupa’daki ağır yenilgiyi bir tarafa bırakıp, kaybettiği birçok şeyi geri alma maçına çıktı.

Yıllardır Kadıköy’de diğer büyüklere karşı sürdürdüğü kaybetmeme alışkanlığını devam ettirme maçını oynadı.

Fenerbahçe sadece oyun olarak değil, aynı zamanda Beşiktaş ile kıyaslandığında da her anlamda eksik bir hâlde rakibinin karşısına çıktı.

Beşiktaş’ın ne oynadığı belli. Oturmuş kadrosuyla neler yapacağı, en azından ritmini yakaladığında ortaya çıkan bir takım. Fenerbahçe’ye karşı çok fazla avantajlara sahipti. Tek dezavantajı, maçın Kadıköy’de oynanmasıydı.

Böyle bir ortamda galibiyete daha çok ihtiyacı olan takım ise Fenerbahçe idi.

Kadroda beklemediğim tek şey Volkan Demirel’in kulübede olmasıydı. Harun iyi kaleci, buna sözüm yok ama bu maç öncesi bir hayli yıprandı ve bende açıkçası Cocu’nun kalede bir değişim yapabileceği izlenimi vardı. Ben, Harun’a olan güveni ve onu kaybetmeme adına sahaya sürdüğünü tahmin ediyorum.

Kadıköy’deki maç coşkulu ve atmosfer olarak mükemmel bir ortamda başladı. Fenerbahçeli oyuncular 10 dakika sonra baktılar ki, çekindikleri Beşiktaş’a karşı oyun olarak üstünlük kurabilecekler. Bu dakikadan sonra oyunu daha da öne taşıdılar. Orta alandaki baskıları Beşiktaş’ın organize olamamasına neden oldu.

FUTBOL HATA AFFETMEZ

F.BAHÇE’nin ikinci topları almakta zorlandığı ve eksik kaldığı anlar oldu. Ama onu da ilerleyen dakikalarda çözdüler ve daha da önde oynamaya başladılar. 15. dakikada Aatıf’ın kafa şutu, 34’te Ayew’in karşı karşıya vuruşları gol olmadı, ardından Hasan Ali’nin şutu direkte patladı. Ama futbol hata affetmez! Babel’den öyle bir gol yediler ki, 40 dakikalık emeklerine yazık ettiler.

KAZANAN TARAF FENERBAHÇE’YDi

MAÇIN ikinci yarısı Beşiktaş’ın istediği gibi başladı. Beşiktaş, oyunun kontrolünü almış bir şekilde güvenli oynuyordu. F.Bahçeli futbolcuların, yedikleri golün etkisinde kaldığı bariz biçimde ortadaydı. Rakibe uzak oynayan statik bir takıma dönüştüler. Fenerbahçe, ilerideki pas hataları da artınca oyunda istediği baskıyı bir türlü kuramadı. İşler Beşiktaş adına iyi giderken, bir anda maçın en etkili adamı Hasan Ali Kaldırım’ın, en etkisiz adamı Andre Ayew’e attırdığı gol her şeyi değiştirdi. Hasan Ali hem takımını hem taraftarı canlandırdı.

Bütün her şeyi masaya yatırdığımda, dünün kazananı Fenerbahçe idi.

Dün, kazanmak için birbirlerini zorlayan, çok üst seviyede mücadele eden ve ara sıra bizleri heyecanlandıran, tansiyonu yüksek bir derbi izledik.

MAÇIN ADAMI: HASAN ALİ

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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