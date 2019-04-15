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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Can Bartu için verdikleri sözü tuttular

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

F.Bahçeli futbolcular dün ellerinden gelen her şeyi yaptı.

YAZIMA başlarken Fenerbahçe taraftarına, kaybettiğimiz efsane ismi Can Bartu Ağabeyimiz’i güzel bir şekilde uğurladıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki derbiler futbolumuzun aynasıdır. Hiçbir zaman da neler yaşanacağını tahmin edemeyiz. Bu maçlara hem teknik adamlar hem futbolcular hem de taraftarlar hazırlanırlar ve sonuca göre de mutluluk dağılımı yaşanır. Maç öncesi heyecanı dorukta yaşayanlar futbolculardır. Zaten maçta bu hissi kontrol altına aldın mı o zaman işini kolaylaştırırsın... Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; iki teknik adam yenilmemeyi birinci sıraya koymuş. Maçın ilk yarısında ortaya konan futbol da bunu tasdikler nitelikteydi. Her iki takım da pozisyona girmekten çok, pozisyon vermemeyi düşününce de kısır bir ilk yarı izledik. Futbolcuların istekleri ve iştahları gayet iyi olmasına rağmen taktiksel oyunun içinde kalmaları, tempolu futbolun olmasını engelledi.

TOPSUZ OYUNDAKi ZAAF

Fenerbahçe takımı orta alanda rakibi durdurma adına başarılı oldu, ki Galatasaray, ligimizde rakip kaleye en hızlı giden takım olduğu için bu çok önemliydi. Bunu ilk yarı Fenerbahçe takımı başardı. Zorlandığı nokta Galatasaray takımının orta alanda yaptığı baskı ve zaman zaman topu kaybetmesiydi. Burada da Galatasaray takımı kazanılan toplarda etkisini gösteremedi. Fenerbahçe’nin hâlâ topsuz oyunda pozisyon alma sorunu yaşadığını dün Hasan Ali’nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda bir kere daha gördük. Bu sorunu bir türlü çözemiyorlar.

KIRMIZI KART KARARI DOĞRU

HASAN Ali’ye gösterilen kırmızı kart, doğru karardı. Ali Palabıyık sarı kartı, ‘topa hakim değil’ diye verdi ama VAR’a baktığında müdahale olmazsa Diagne’nin topu çok rahat alacağını görünce kırmızı karta başvurdu. Bu, maçın kırılma anıdır. Bu tarz maçlarda 10 kişi kalmak kolay değildir. Hem efor gerektirir hem de motivasyon.

G.SARAY BASKI KURDU AMA KAZANAMADI

G.SARAY ilk 10 dakika baskıyı kurup oyunu kontrol altına aldı ve rakip kaleye etkili gelmeye başladı. Fakat bu baskıyı kıran bir F.Bahçe gördük. Hatta rakibinin üzerine gidip pozisyonlara da girdiler. Ersun Hoca takımını oyunda tutmak için orta alana gerekli zamanda müdahale yaptı. Skrtel’in sakatlığından dolayı 9 kişi olduğu anda soldan gelen bir ortada Moses’ın üzerinden Onyekuru golü attı. Bu gol G.Saray’ın oyunda hakimiyet kurmasını garantiledi. Eksik kaldığında en büyük sorun gol yemektir. Moralman çökersin. Bir de gol bulmak zorundaysan, her dakika işin zor demektir. F.Bahçe yediği gole erken cevap verdi. Bu gol bütün dengeleri değiştirdi. G.Saray, yorulan F.Bahçe karşısında istediği baskıyı kurdu ama golü bulamadı. Cumartesi günü Ülker Stadı’nda rahmetli Can Ağabey’in kızının futbolculardan bir isteği olmuş, Volkan da bu isteğin gerçekleşmesi İçin her şeyi yapacaklarını söylemişti. Dün akşam eksik kalmalarına rağmen bu sözlerinde duran bir futbolcular topluluğu vardı.

Maçın adamı: Eljif.

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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