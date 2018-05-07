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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
07.05.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Bu işte bir yanlış var

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

HATIRLADIĞIM kadarıyla ligde hiçbir dönem iç saha ile dış saha arasındaki puan dengesi bu kadar yakın olmamıştı.

Bu maça kadar şampiyonluğa oynayan bir takım deplasmanda daha fazla puan topluyorsa bu işte bir yanlış var demektir. Tabii ki Kadıköy’e gelen rakipler kapanacaklar ve senin hücum organizasyonlarına karşı önlem alacaklar.

Fenerbahçe’de bu sezon çok sık yaşanan iç sahada oyunu çözme problemi dün de vardı. Evet, bazı maçlarda etkili başlayıp sonuca gitti ama bazılarında da beklentilerin altında kaldı. Dün akşam da boşa geçen bir ilk yarı izledik.

Oyun olarak, hafta içinde sıkıntılar yaşamış, ligde kalma adına rahatlamış bir durumda olan Bursaspor’a karşı bile etkili olamamak başlı başına düşünülmesi gereken bir noktadır.

Dirençli olmak, agresif olmak ve rakibin oyununu bozmak Bursa’nın maçtaki en büyük stratejisiydi ve bunda ilk yarı çok başarılı oldular.

VALBUENA GİRİNCE
Fenerbahçe ikinci yarıya, alışkanlık haline gelen Valbuena değişikliği ile başladı ve beklendiği üzere tempo arttı. Sarı lacivertliler baskı kurup oyunun kontrolünü ele geçirdi. ‘Fenerbahçe golü attı, atacak’ derken, Bursasporlu Furkan’ın harika golü geldi. Arkasından Aykut hoca ikili santrfora döndü. Bu arada orta sahalar çabuk geçilir oldu. Maç öyle bir hale geldi ki, iki ekip de gol atabilecek durumdaydı.

Fenerbahçe açısından 10 yıldır katılamadığı Şampiyonlar Ligi için ipleri eline alabileceği bir maçtı. Bunun için ikinci yarı ellerinden geleni yaptılar. Gol pozisyonları da yakaladılar. Bunların birçoğunda Bursaspor defansı ve kaleci Harun gole izin vermese de, Fernandao ile aradıkları gole ulaştılar.

Fenerbahçe’nin iç sahadaki futbolu dün ikinci yarıda olduğu gibi heyecan verici olmalı. Tabii bu düşüncem artık yeni sezona kaldı dersem de yanlış olmaz.

MAÇIN ADAMI: FURKAN
FENERBAHÇE’nin güçlü orta saha oyuncularıyla mükemmel mücadele etti. Bursaspor’un ataklarını başlattı ve harika bir gol attı. İkinci yarıya damga vurdu.

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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