Bu arenada 10 kişi yetmez

Tabii ki Beşiktaş’ın bu noktaya gelene kadar ortaya koyduğu performans, Almanları bir nebze endişelendirse de, maç içerisinde gelişen bazı durumlar bu endişeleri ortadan kaldırdı. Beşiktaş, büyük ümitlerle gittiği Bayern deplasmanında maça da aslında çok iyi başladı.

- Ta ki Vida’nın atılmasına kadar... O an aslında düğüm çözüldü. Böyle maçlarda, bu tarz hatalara düşmemek gerekir. Ki 10 kişi kalan Beşiktaş bile, cesaretinden ödün vermeden, rakibini karşıladığı gibi etkili birkaç hücum da geliştirdi. Ama rakip Bayern Münih, sonuçta bir Alman panzeriydi. Sabırla oynamayı ve doğru işler yapmayı bilen bir takım, hele bir de rakibi 10 kişi kalmışsa, kendileri açısından her şeyin kolay olacağını da biliyordu.

DiRENMEK ZORDU

- Ve nitekim gelen ilk gol, onların da kafalarındaki tedirginliğin bittiği andı. İkinci yarı itibariyle, özellikle ikinci golden sonra Şenol Hoca’nın yaptığı değişiklikler aslında fark yememek üzerineydi. Fakat kalitesi, gücü ve tecrübesi belli olan Bayern takımına karşı direnmek çok kolay değildi. Ve nitekim de öyle oldu.

- 10 kişi kaldığınız zaman, uluslararası maçlarda hele rakip de dünya futbolunun en önemli takımlarından biriyse, işiniz çok zordur. Beşiktaş bu gerçekle yüzleşti. Sonuç itibariyle Beşiktaş, namağlup gittiği Şampiyonlar Ligi serüvenini dün noktaladı.

11’E 11 OLSAYDI

- Vida’nın unutmaması gereken bir şey var. Defans oyuncuları, topa müdahalesi garanti olmadığı müddetçe topa yatarak müdahale etmezler. Dün Vida’nın yapmış olduğu bu hata, Beşiktaş’ın belki de bu kadar büyük bir farkla yenilmesine sebep olmuştur.

- Burada Vida’yı suçlamıyorum. Ama Beşiktaş’a karşı saygı duyan bir Bayern takımı olduğunu, kendisi atılana kadar net bir şekilde görmüştük. Eğer 11’e 11 olsaydı, onların bu tedirginliklerini Beşiktaş belki de lehine çevirebilirdi.

MAÇIN ADAMI: COMAN

- Fransız futbolcu, kanat oyununda Beşiktaş’ın özellikle sağ tarafını çökertti. Hazırladığı pozisyonlarla, attığı golle karşılaşmaya damgasını vuran isimlerin başında gelmeyi başardı.