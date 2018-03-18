Birbirlerini üzmediler
İyisiyle kötüsüyle, taraftarların her sene heyecanla beklediği, günler öncesinden konuşmaya başladığı, dostluğun ve rakabetin temsilcisi olan iki çınarın mücadelesini dün akşam bir kez daha geride bıraktık.
Tabii ki iki takım için de önemli, yıllardır Kadıköy’de galip gelemeyen Galatasaray’ın, şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe’nin bir tek düşüncesi var, derbiden yenilmeden ayrılmak. Ve son düdükle birlikte de aslında bu gerçekleşti.
Ancak biz, maça geldiğimizde, şöyle bir ilk yarıyı gözden geçirdiğimizde iki takım da “Aman gol yemeyeyim, sonrasında pozisyon bulursam da atmaya çalışayım” anlayışıyla sahadaydı.
Bunu destekleyen en önemli nokta da oluşan pozisyonların sadece şutla gelmesiydi. Oyunu orta alanda kabul etmeleri ve kalelerinden uzak tutma felsefeleri iki takım adına da başarılı geçti. Ama ikinci yarıyı farklı bir şekilde değerlendirmek gerekir.
Hocaların hamlelerinden sonra oluşan artıların ağırlığı Aykut Kocaman’ın tarafındaydı... Ki, Galatasaray, Rodrigues’le hemen ikinci devrenin başında 2-3 defa etkili bir şekilde geldi ancak bundan sonra Fernando’nun çıkması, arkasından Selçuk İnan’ın yerini Tolga’a bırakmasıyla orta sahayı Fenerbahçe’ye kaptıran sarı kırmızılılar, rakibinin Fernandao ve Valbuena’nın girmesiyle etkili pozisyonlar üretmesini engelleyemedi.
Bizim dışarıdan hissettiğimiz heyecanın aynısı dün akşam sporcularda da vardı. Giuliano’nun Fernandao’nun ve Galatasaraylı pozisyon bulan futbolcuların gerçek anlamda bir derbinin baskısını son vuruşlarda hissettiklerini gördük.
İYİ NİYETLİYDİLER
Öyle heyecanlı anlar yaşadık ki zaman zaman, ha Fenerbahçe attı, ha Galatasaray attı derken son düdük çaldı. Heyecan bakımından, baskı bakımından, stres bakımından çok zor bir maçtı. En önemli nokta ise futbolcuların saha içerisindeki iyi niyetli tutumlarıydı.
Galatasaray avantajlı olarak geldiği Kadıköy’den ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını koruyarak ayrıldı. Fenerbahçe eğer yenilseydi “Tamam” diyeceği bir maç oynadı. Yenilmeyen F.Bahçe kalan haftalarda kendisinin kazanmasından ziyade rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek durumunda. Ancak beraberliğin iki takım için de çok üzülmeyi gerektirecek bir sonuç olmadığını belirtelim.
MAÇIN ADAMI: VOLKAN DEMİREL
Mehmet Ekici oyunda kaldığı müddetçe takımına katkı yaptı ama Volkan’ın kritik kurtarışları F.Bahçe’nin sahadan puanla ayrılmasının baş nedenidir.
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