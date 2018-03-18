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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
18.03.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Birbirlerini üzmediler

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

İyisiyle kötüsüyle, taraftarların her sene heyecanla beklediği, günler öncesinden konuşmaya başladığı, dostluğun ve rakabetin temsilcisi olan iki çınarın mücadelesini dün akşam bir kez daha geride bıraktık.

Tabii ki iki takım için de önemli, yıllardır Kadıköy’de galip gelemeyen Galatasaray’ın, şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe’nin bir tek düşüncesi var, derbiden yenilmeden ayrılmak. Ve son düdükle birlikte de aslında bu gerçekleşti.

Ancak biz, maça geldiğimizde, şöyle bir ilk yarıyı gözden geçirdiğimizde iki takım da “Aman gol yemeyeyim, sonrasında pozisyon bulursam da atmaya çalışayım” anlayışıyla sahadaydı.

Bunu destekleyen en önemli nokta da oluşan pozisyonların sadece şutla gelmesiydi. Oyunu orta alanda kabul etmeleri ve kalelerinden uzak tutma felsefeleri iki takım adına da başarılı geçti. Ama ikinci yarıyı farklı bir şekilde değerlendirmek gerekir.

Hocaların hamlelerinden sonra oluşan artıların ağırlığı Aykut Kocaman’ın tarafındaydı... Ki, Galatasaray, Rodrigues’le hemen ikinci devrenin başında 2-3 defa etkili bir şekilde geldi ancak bundan sonra Fernando’nun çıkması, arkasından Selçuk İnan’ın yerini Tolga’a bırakmasıyla orta sahayı Fenerbahçe’ye kaptıran sarı kırmızılılar, rakibinin Fernandao ve Valbuena’nın girmesiyle etkili pozisyonlar üretmesini engelleyemedi.

Bizim dışarıdan hissettiğimiz heyecanın aynısı dün akşam sporcularda da vardı. Giuliano’nun Fernandao’nun ve Galatasaraylı pozisyon bulan futbolcuların gerçek anlamda bir derbinin baskısını son vuruşlarda hissettiklerini gördük.

İYİ NİYETLİYDİLER

Öyle heyecanlı anlar yaşadık ki zaman zaman, ha Fenerbahçe attı, ha Galatasaray attı derken son düdük çaldı. Heyecan bakımından, baskı bakımından, stres bakımından çok zor bir maçtı. En önemli nokta ise futbolcuların saha içerisindeki iyi niyetli tutumlarıydı.

Galatasaray avantajlı olarak geldiği Kadıköy’den ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını koruyarak ayrıldı. Fenerbahçe eğer yenilseydi “Tamam” diyeceği bir maç oynadı. Yenilmeyen F.Bahçe kalan haftalarda kendisinin kazanmasından ziyade rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek durumunda. Ancak beraberliğin iki takım için de çok üzülmeyi gerektirecek bir sonuç olmadığını belirtelim.

MAÇIN ADAMI: VOLKAN DEMİREL

Mehmet Ekici oyunda kaldığı müddetçe takımına katkı yaptı ama Volkan’ın kritik kurtarışları F.Bahçe’nin sahadan puanla ayrılmasının baş nedenidir.

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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