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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber:Türkiye’nin en iyi merkez oyuncusu: Tolgay

Yazarlar
11.03.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş lige odaklanmış

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

ŞAMPİYONLUK yarışında yaşanacak kayıpların büyük sorunlar yaratacağı haftalara adım attık. Tabii ki kayıplar yaşanacaktır, fakat bu kayıplarda asıl beklenti, ileriye dönük umutları taşıyacak oyunun olduğunu gösterebilmektir.

Beşiktaş, son haftaların formda takımlarından biriyle karşılaştı. Ümit Özat’ın felsefesini taşıyan bir görüntü ile farklı kimliğe kavuşan bir takım G.Birliği... Sadece aldığı sonuçlarla değil, ortaya koyduğu futbolla kazanma iştahında olan ve alan bulunca rakibe zorluk yaşatan, futbolun doğrularını uygulama anlamında önemli yol kat eden bir ekip...

Beşiktaş için Başakşehir’in puan kaybı iştah kabartan bir etken olsa da yapılacak hataların ilerleyen zamanlarda dezavantajını yaşamamak için siyah beyazlılar dikkatli olmak zorundaydı.

İlk 20 dakikada G.Birliği, oturmuş savunma anlayışı içinde hareket etmeyi başarabilen, orta saha ile defans arasında boşluk bırakmayan bir görüntü sergiledi... Beşiktaş bu zaman diliminde bir hayli zorlandı. Sonrasında topun hızını artırınca ve Tolgay Arslan’ın devreye girmesiyle siyah beyazlılar pozisyonlar bulmaya başladı.

Beşiktaş’ın pozisyonlarının başlangıcında hep Tolgay vardı. Defans arkasına attığı paslarla ‘Takımdaki 2. beyin görevi bende’ dedirtti. Fabri de ilk yarının sonlarında yaptığı kurtarışla galibiyette pay sahibi oldu.

EN BÜYÜK ADAY

Beşiktaş’ın 2. yarıda da baskısı devam etti ve G.Birliği savunmasında yakaladıkları zaafı Tolgay’ın enfes pasında Talisca golle sonuçlandırdı. Beşiktaş tempoyu düşürmeden 2. golü aradı tabii ama bunu yaparken dikkatli olmayı başarmaları da ayrıca önemliydi.

Beşiktaş’ın dünkü futbolu tamamen lige odaklandıklarının bir göstergesiydi. Bu süreçte aynı futbolu ortaya koymak, bu istek ve tempoyu sürdürmek kolay değildir. Görünen o ki G.Saray’la beraber en önemli şampiyonluk adayının siyah beyazlılar olduğu göz ardı edilemez.

MAÇIN ADAMI: TOLGAY ARSLAN

- G.BİRLİĞİ karşısında oyunu çözmede önemli bir görevi vardı ve bunu da mükemmel yaptı. Tolgay Arslan, Beşiktaş’a geldiği günden bu yana belki de en etkili olduğu maçlarından birini oynadı.

 

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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