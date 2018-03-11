Beşiktaş lige odaklanmış
ŞAMPİYONLUK yarışında yaşanacak kayıpların büyük sorunlar yaratacağı haftalara adım attık. Tabii ki kayıplar yaşanacaktır, fakat bu kayıplarda asıl beklenti, ileriye dönük umutları taşıyacak oyunun olduğunu gösterebilmektir.
Beşiktaş, son haftaların formda takımlarından biriyle karşılaştı. Ümit Özat’ın felsefesini taşıyan bir görüntü ile farklı kimliğe kavuşan bir takım G.Birliği... Sadece aldığı sonuçlarla değil, ortaya koyduğu futbolla kazanma iştahında olan ve alan bulunca rakibe zorluk yaşatan, futbolun doğrularını uygulama anlamında önemli yol kat eden bir ekip...
Beşiktaş için Başakşehir’in puan kaybı iştah kabartan bir etken olsa da yapılacak hataların ilerleyen zamanlarda dezavantajını yaşamamak için siyah beyazlılar dikkatli olmak zorundaydı.
İlk 20 dakikada G.Birliği, oturmuş savunma anlayışı içinde hareket etmeyi başarabilen, orta saha ile defans arasında boşluk bırakmayan bir görüntü sergiledi... Beşiktaş bu zaman diliminde bir hayli zorlandı. Sonrasında topun hızını artırınca ve Tolgay Arslan’ın devreye girmesiyle siyah beyazlılar pozisyonlar bulmaya başladı.
Beşiktaş’ın pozisyonlarının başlangıcında hep Tolgay vardı. Defans arkasına attığı paslarla ‘Takımdaki 2. beyin görevi bende’ dedirtti. Fabri de ilk yarının sonlarında yaptığı kurtarışla galibiyette pay sahibi oldu.
EN BÜYÜK ADAY
Beşiktaş’ın 2. yarıda da baskısı devam etti ve G.Birliği savunmasında yakaladıkları zaafı Tolgay’ın enfes pasında Talisca golle sonuçlandırdı. Beşiktaş tempoyu düşürmeden 2. golü aradı tabii ama bunu yaparken dikkatli olmayı başarmaları da ayrıca önemliydi.
Beşiktaş’ın dünkü futbolu tamamen lige odaklandıklarının bir göstergesiydi. Bu süreçte aynı futbolu ortaya koymak, bu istek ve tempoyu sürdürmek kolay değildir. Görünen o ki G.Saray’la beraber en önemli şampiyonluk adayının siyah beyazlılar olduğu göz ardı edilemez.
MAÇIN ADAMI: TOLGAY ARSLAN
- G.BİRLİĞİ karşısında oyunu çözmede önemli bir görevi vardı ve bunu da mükemmel yaptı. Tolgay Arslan, Beşiktaş’a geldiği günden bu yana belki de en etkili olduğu maçlarından birini oynadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle