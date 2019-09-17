Basit hataların faturası ağır oldu

Fenerbahçe 3 haftalık periyotta aldığı puanlardan ziyade, ortaya koyduğu oyun gücü ile camiasına umut aşılayan bir futbol sundu. Bu da taraftarın ve camianın şampiyonluğa olan inançlarını iyice artırdı. Dün de rakibini yenip İstanbul’a lider olarak dönmenin hesaplarını yaparak sahaya çıkmıştı.

Maçın başından ilk devrenin son 5 dakikasına kadar sahada oyunu kontrol eden bir Fenerbahçe vardı. Defanstan orta sahaya geçişleri iyi yaptılar. Sürekli pas oyunuyla rakibin açığını aradılar. Topu kaybettikleri yerde kazanma düşüncesiyle hareket ettiler ki bu da defansın işini kolaylaştırdı. Tabii ki Alanyaspor savunmasını aşamadılar. Burada Erol Bulut’u ve takımını tebrik etmek lazım. Topu ve oyunu Fenerbahçe’ye verseler de tehlikeli bölgede agresif olup rakibe fazla pozisyon vermediler. Zaten ilk verdiklerinde de kalelerinde golü gördüler.

Alanya akıllı oynadı

EV sahibi takım golden sonra ciddi anlamda oyunuyla tepki verdi ve Fenerbahçe’nin kalesine son 5 dakikada öyle bir geldi ki sonunda da Altay-Zanka anlaşmazlığıyla golü buldu. Golde kaleci Altay kararlı ve ciddi olarak sesini Zanka’ya duyurabilseydi böyle basit bir gol yemeyeceklerdi. Böyle goller kaleciler için tecrübe açılan penceredir.

İkinci yarı başladığında Fenerbahçe kalesinde ikinci golü gördü. Bu golden sonra sarı lacivertlilerin oyundaki etkinliği azaldı. Alanya’nın kendi sahasındaki alan ve adam savunması Fenerbahçe ileri ucunu çok zorladı.

Sonrasında defansta yine bireysel bir hata da Ozan’dan geldi ve kalelerinde üçüncü golü gördüler. Bu golden sonra tamamen oyundan düştüler ve oyuna asılma gücünü de kaybettiler. Fenerbahçe’de milli yorgunlukla beraber, sert mücadeleci ve disiplinli bir takıma karşı ne kadar zorlanacağını da görmüş olduk. Erol hocayı tebrik etmek lazım. Takımını akıllı oynattı. Takımının hata oranı rakibine oranla düşük oldu. Sonrasında Fenerbahçe’nin defanstaki hatalarını da değerlendirmesini bildiler ve sonuçta 3 puanı aldılar.

Fenerbahçe’nin oyununun karşılığı bu değildi

FENERBAHÇE’de basit hataların faturası ağır oldu. Oyun olarak iyi başladıkları maçta yenilen basit gollerle oyundan düştüler. Belki üçüncü gole kadar oyunlarının karşılığı bu değildi. Ama futbolda bazen hataların karşılığı ağır olabiliyor. Dün akşamki Alanyaspor maçı herhalde bütün takımın tecrübe edineceği ve ders çıkaracağı bir karşılaşma oldu.