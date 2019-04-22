Alanyaspor resmen ders verdi

Alanyaspor’u yabana atmamak gerek. Sergen Yalçın geldikten sonra sahalarında mağlubiyet yüzü görmedikleri gibi, ligin tepesindeki 4 takım da Alanyaspor’u kendi sahasında yenemedi. Alanyaspor bu kadar iyi netice alırken ortaya koyduğu futbol ve oyun anlayışı takdir edilecek boyuttaydı..

Sahaya bakınca, Fenerbahçe’de önemli eksikler vardı. ‘Bu eksikler oyunlarını nasıl etkiledi?’ diye soracak olursanız, bir hayli etkiledi. En barizinden Ayew’in o mevkinin adamı olmadığını gördüm. Hadi Mehmet Topal’ı geçiyorum (emniyet için geride kalabilir); Tolgay ve Eljif varken Valbuena’nın topu ileriye taşımak ve oyun kurmak için orta alana gelmesini çözemedim..

VALBUENA iSTEKLi AMA...

Mathieu Valbuena gayretli, çok şeyler yapmak istiyor ama yerini çok fazla kaybetmesi zaman zaman sorun çıkarıyor. Fenerbahçe’nin istediği oyunu kurgulamayışının en önemli nedeni Alanyasporlu futbolcuların sahadaki pozisyonlarıydı. Fenerbahçe’deki pas hatalarının ve oyunu ileriye taşıyamamalarının sebebi de buydu. Geriden oyuna katılacak ve dengeleri bozabilecek bir isim sahada devreye girmeyince kısır olan hücum hattı öylece kaldı. Defansta ve orta sahada yapılan basit hatalar, kalesinde çok tehlike yaşamasına neden oldu. Bu pozisyonlarda gol yenmediyse sebebi de kaleci Harun’dur. Alanyaspor neden sahasında yenilmediğini dün sahadaki oyun gücüyle kanıtladı. Oynarken keyif alan, izleyenlere tempolu futboluyla seyir zevki veren bir takım. Ne yaptıklarını biliyorlar. ‘Fenerbahçe nasıl etkisiz hale getirilir?’ sorusunun cevabını da iyi çalışmışlar. Bizlere sahada kendisinden emin bir takım görüntüsü izlettirdiler.

HER TÜRLÜ HÜCUM VARDI

ALANYA ilk yarı boyunca üstündü hele ilk 45’in sonlarında öyle müthiş bir baskı kurdular ki, istedikleri golü bulamalarının dışında her mükemmeldi. Alanyaspor bu süreçte Fenerbahçe kalesine istediği her şekilde hücum etti. Şutla geldi, göbekten top yaparak geldi, kanattan geldi. Kısacası futbolun her türlü hücum versiyonunu bizlere gösterdi.



OZAN TUFAN İÇİN SERGEN YALÇIN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM

ALANYASPOR’un sadece hücumda değil, savunmada da ne kadar iyi bir takım olduğunu gördük. Takım savunma anlayışının uygulanmasını, presin ne zaman ve nasıl yapılacağını adeta ders verir gibi gösterdiler. Aradıkları golü Efecan’la buldular, yetmedi daha fazla atmak için çalıştılar, çabaladılar. Dün akşamki maçın Fenerbahçeli futbolcular açısından mazereti yoktu. Alanyaspor’a saha cevap veremediler, rakiplerinin oyununu kabullendiler.



FENERBAHÇELİLERİ SEVİNDİRDİ

Evet, maça ortak olmak için birkaç pozisyon buldular ama onları da değerlendiremediler. Fakat öyle anlar yaşadılar ki, Alanyaspor karşısında çok çok çaresiz kaldılar.. Aslında hepsinin, tarihi hezimetten kurtardığı için Harun’a teşekkür etmeleri lazım. Alanyaspor sonucu farklı olabilecek bir maç oynadı. Belki skor bu seviyede kaldı ama haklarını vermek gerekir; müthiş oyunlarını görsel futbol şovuyla sundular. Ozan Tufan’ı bu noktaya getiren Sergen Yalçın hocaya şahsen teşekkür ederim. Maçta 3 kişinin yaptığını yaptı. Orta alanda savunma yaptı, topu rakip sahaya taşıdı ve üstelik bir de tehlikeli bölgede gol aradı. Bunu yapmak öyle basit değildir. ‘Seneye ben de Fenerbahçe’deyim’ mesajını veren Ozan’ın bu performansının tüm Fenerbahçelileri mutlu ettiğine inanıyorum.