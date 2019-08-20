90 değil 24 dakikalık karşılaşma

FUTBOLDA hangi alalanda olursanız olun, hangi kalitede olursanız olun ilk maçların zorluluğunu hepimiz biliyoruz. Çok geriye gitmeye gerek yok: Bu seneki lig başlangıcına bakınca zaten görüyoruz... Futbolda her şey kalite ile ölçülmüyor. Kalitenin yanına eklemeniz gereken başka parametreler vardır. Bunları bir araya getirebilirseniz zaten hedef koyarsınız ve o hedefi de kovalıyor olursunuz. Hatta sonunda da belki istediğinize kavuşursunuz. Fenerbahçe’de geçen sene başlayan değişim rüzgârı bu sene sadece takımda devam etti. Gönderilenlerin yerine geçen seneye nazaran daha iyileri geldi diye düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla da özellikle defans bölgesine takviye yapılması şart. Neyse maça gelelim... Maç tam da Fenerbahçe’nin istediği gibi başladı. Coşkulu taraftarın önünde gelen erken gol işleri bir hayli kolaylaştırdı. Dakikalar 24 olduğunda zaten maç bitti!

EMRE ATTI, ATTIRDI

Ben maçın skorundan çok, oyunu ve oyuncuları beğendim. Özellikle Emre müthiş bir geri dönüş yaptı. Attı, attırdı, penaltılar yaptırdı; yani uzun zaman sonra tekrar formasını giydiği Fenerbahçe de hayal etse, ancak böyle başlayabilirdi. Sahada Emre önderliğinde bir takım vardı. İstekleri, iştahları tam yerindeydi... Topa sahip olarak, oyunu kontrol etmeleri iyiydi. Disiplini elden bırakmadılar. Skorun rehavetine hiç kapılmadılar. Hep maç sanki 0-0 gibi oynadılar. Yardımlaşmaları, kademe anlayışları ve pozisyonlardaki duruşları yerindeydi. Dün akşam beklentilerin altında kalan isin herhalde Rodrigues’di. Adaptasyon sorunu yaşadığı belli ama kalitesini yakın zamanda ortaya çıkaracaktır. Açıkçası Sivas maçında kafamda bazı soru işaretleri vardı ama dün akşam bazılarını çözülmüş gördüm. Çözemedikleri en önemli sorun defans arkası koşularda yaşandı. Fenerbahçe takımının hücum olarak ciddi bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum ama defansif yönden sorunları çözmesi lazım...

ACiL SOL VE SAĞ BEK LAZIM

Şimdi “Maçta zaten skor erken geldi de ondan” diyeceksiniz. Ama değil, rakiplerinin lige kötü başlamaları özellikle inançlarını ve iştahlarını iyice artırmış. Bir de maçın içindeki gelişmeler özgüvenlerini iyice ortaya çıkardı. Gazişehir, disiplininden kopmadı ama topla rakibin dengesini bozan bir Fener vardı karşılarında ve sonuçta farkı engelleyemediler. Bazı gerçekler de var: Acil sol ve sağ bek lazım. Mümkünse bir de sol ayaklı stoper. Bu maçı ölçü olarak almayanlar olabilir. F.Bahçe’nin kat etmesi gereken daha yol var ve bu da zamanla olacaktır. Ama unutmamak gerekir ki, ligin ilk maçı, alınan net skor ve rakiplere verilen mesaj önemliydi. Taraftar uzun zamandır Kadıköy’de böyle rahat ve huzurlu bir maç izleyememişti. Fenerbahçeli futbolcular bunu dün akşam gerçekleştirdi.