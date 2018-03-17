Üç puandan çok daha fazlası…
Osman Gürçay yazdı.
Bursaspor üç puan alırsa altındaki takımların sonuçlarını takip etmeden devam edeceği sezonun maçına çıkarken, cuma maçlarının sonuçları Demir Grup Sivasspor maçının önemini ortaya koyuyordu.Bursaspor üç puan alırsa altındaki takımların sonuçlarını takip etmeden devam edeceği sezonun maçına çıkarken, cuma maçlarının sonuçları Demir Grup Sivasspor maçının önemini ortaya koyuyordu.
Deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor 28 puana, evinde yenildiğimiz Osmanlıspor deplasmanda aldığı üç puanla 27 puana çıkınca, bizim huzur için 30’u 33 yapmaktan başka çaremiz yoktu.
Karşımızda dört deplasman galibiyeti olan demir gibi Sivasspor, sanki çok lazımmış gibi ara transferde Robinho gibi bir dünya yıldızını takımına katmıştı. El alemde hal böyle iken, bizim takıma kulübede yatan sakat Mousa Sow’u pazarlayanları, aldanıp alanları, paraları basanları Allah’a havale ediyorum.
Maçın hakemine kent olarak alerjimiz olduğunu dünya biliyor ama bunun üzerine bilinmeyen şey bizim takımın basıncısının hakem hakkında yazdığı bir nağme yüzünden kulüp kasasından TTF ‘ye 30 bin lira ceza ödediğimizdir.
Maça iyi başladığımızı düşündürecek hamle ilk saniyelerde geldi ve Stancu’nun sağdan girdiği ceza alanından vurduğu şut az farkla üstten auta çıktı.
Karşılıklı ataklarla ve tempolu olarak devam eden maç usta ayaklar ı le zamanla Sivasspor lehine döndü ve kalemizde tehlikeler yaşamaya başladık. 43’de Paul Papp’ın ceza alanı üzerinden vurduğu sert şutu Harun mükemmel bir refleksle kornere çeldi. 45’de Robinho Harun’u da geçti kale içinde Titi topu kornere çeldi.
Hakem +3 dediğinde yine Robinho ceza alanı içinde sıfıra indi yerden kaleye paralel kesti. Kone’nin geç hamlesi sayesinde soyunma odasına mağlup olarak gitmedik ve devre 0-0 bitti. Bursaspor ikinci yarıya Grozav’ın yerine Yusuf Erdoğan ile başladı ve sağdan soldan gelişen ataklar ile oyunu Sivasspor yarı alanına yıktı. 55’de Batalla ile pozisyon bulduk ve kaleci sert şutu kornere çeldi.
61’de DG Sivaspor’da Kone’nin yerine Bursaspor patentli Muhammet Demir oyuna girdi. Hızlı tempoda geçen maçta ilk ofsayta 68’nci dakikada Muhammet Demir’in düşmesi ilginç bir not oldu.Dakikalar 70 i gösterdiğinde oyunun karşılıklı sete dönüşmesi tempoyu biraz düşürdü ama yorulan Robinho’nun yerine Bifouma’yı oyuna alması Samet Hocanın kontratak futbolunu tercih edeceğinin göstergesiydi
75’de Bizde de aksayan Battala yerini Furkan Soyalp’e bırakınca işimiz Allah’a kaldı.80’de büyük tehlike yaşadık ve Saivet’in şutunu Harun adeta uzayarak yakaladı.81’de yine Bıfouma yine vurdu Harun çeldi.
GOOOLLLLLLL!Peş peşe gerçekleşen Harun şovun ardından 84’de soldan Kembo topu kepçeledi ve Aziz Behiç’in önüne attı. Onun kaleye paralel sert ortasına ayak koyan Stancu takımını 1-0 öne geçirdi.Taraftar gözyaşları içinde yaşadığı gol sevincine “Yönetim İstifa” tezahüratlarını ekledi.89’da Yusuf Erdoğan iyi vurdu top direkten döndü.Hakem önce +2 ve ardından 1-0 bitti dedi.Bu üç puan muhtemel alacaklarımızla birlikte bizi ligde tutacaktır ama ŞAMPİYON etiketli bu takım çok daha iyi yönetim ve kadro hak ediyor. Bursa dinamikleri içinden böyle bir yönetim çıkarabileceğinin işaret fişeğini yaktı.
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