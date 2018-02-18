Üç puana hasret kaldık!

TFF Süper Lig'in ikinci yarısında 37’lik Robinho’ların destan yazmasına karşın Bursaspor’un alımlara sakat Sow’larla başlaması bu işi ne kadar bilmeyenlerin Bursaspor’u yönettiğinin tescili oldu.



Bu arada tribün cezalarımızın çok gerekli olan seyirci desteğimizi yok ettiğinin de altını çizelim.



Bütün planlarını Batalla üzerine yapan Bursaspor’un uzun sakatlığın ardından onunla sahaya çıkması unutulan maç kazanma umutlarını yeniden yeşertti.



Maçın ilk on dakikası eşit ağırlıklı topa sahip olma oranları ile ve orta saha mücadelesi olarak geçti.

Bursaspor’un uzun toplarla yoklamaları Sadık gibi bir stoperi olan Malatya’nın uçaksavar gibi çalışarak tehlikeleri savuşturması ile engellendi. Uzun zaman takip ettiğim bu Sadık’ın yolu tez zamanda İstanbul’a düşer diye düşünüyorum.



21’de Batalla’nın kornerinde defanstan seken topu önünde bulan Ekong’un şutunu Ertaç iyi bir zamanlama ile kaleyi küçülterek önledi.

34’de yine Batalla’nın kornerinde yükselen Ekong’un kafa şutunu Ertaç uçarak bloke etti.

40’da bu kez E.Y. Malatya sağdan yüklendi sıfıra inen Eren’in kaleye paralel pasından üç sakat çıktı ama gol sesi çıkmadı.

İlk yarının tamamı ikisi Bursaspor birisi E.Y. Malatya imzalı toplam üç tehlike ve sıfır gol izledik dersek ilk yarının özeti olur.

İkinci yarıya atak başlayan Bursaspor ikinci 45 dakika boyunca topa hakim olmasına rağmen rakip kalede “Ahh” dedirtecek bir pozisyona imza atamadı.



Maçın bütününe bakıldığında sabaha kadar oynansa gol olmaz tezini haklı çıkarırken, Bursaspor’un kilit açacak tek anahtarı olan Batalla’nın maç kondisyonunun eksik olması sonuca etki etti.



Girenlerin çıkanları arattığı maçta uzatmanın ilk dakikalarında E.Y. Malatyaspor atağında Dening’in yanlış tercihi konuk takımı üç puandan etti.



Bursaspor’un bu maçta da sekiz haftadır üç puan hasreti devam ederken, önümüzdeki GS deplasmanının favorisi, bize yine elde kalem, önde puan cetveli ile hesap yapma haftalarına götürecek gibi görünüyor.