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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
02.04.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Suçlu ayağa kalk!

Osman Gürçay
Osman Gürçay
osmangurcay@gmail.com
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Osman Gürçay
Osman Gürçay
osmangurcay@gmail.com

Aslında Antalyaspor maçının geleceği Sivasspor maçından belliydi ama fark yiyeceğimiz maçta gökten üç puan düşünce anlayamadık ve Antalya’ya hayallerin kanadına binerek uçtuk. Uçmanın en önemli şartı inmesini bilmektir.

Bilemedik ve kafa üstü çakıldık!

Millet Nevruzu kutladı, Hıdırellez’i kutlamaya ramak kaldı ama Bursaspor’a sonbahar geldi. Bizim nasibimize elimizde puan cetveli –fikstür – hesap makinesi nereden ne gelecek, kim ne alacak, kümede kimler kalacak düştü.

Biz buna mecbur muyuz?

Kimden ne gelecek derken, dün izlediğim Kardemir Karabükspor’dan üç puanı garanti görenlere bir sözüm olacaktır. Böyle oynarsak K.Karabükspor morfinsiz dişimizi çeker.

Maçı maçtan önce oynayanlar Antalyaspor’dan gelecek belanın adına Deniz Kadah ve Maikon demişti. Goller de zaten onlardan geldi.

Biz takım olmayı o kadar unuttuk ki; Bursaspor’u Harun ve Batalla’dan ibaret olarak görmeye başladık. Yendik mi kahraman onlar, yenildik mi günah keçisi yine onlar olmaya başladı.

Oysa Bursaspor’da adamdan çok keçi var ki!

Başkan verdiği hiçbir sözünü tutmama istikrarını koruyor.

Muhasebeciden bozma Futbol Şube Sorumlusu anlamadığı işleri yapmaya devam ederken, üzerine Mousa Sow diye tüy dikiyor.

Umut diye alınan futbolcular kiralık olduğu için pedikürleri bozulmadan sezonu bitirip gitmeyi düşünüyorlar.

Fransız’ı abondone ettik. İlk yarıdaki Le Guen’den eser yok. Adam hayali fener gibi maç izlemeye başladı. Ama eminim ki giderken söyleyeceklerinin ardından Bursa caddelerinde maske ile gezecek çok adam olacak.

En çok Aluş’un duruşunu merak ediyorum. Hani ilk beş olmazsa istifa ederim diyen dostumu… Bunca tutarsızlık içinde üzerine bir de kul hakkı taşıyan bu yönetimde nasıl görev yapıyor?

Koskoca Divan uyarı görevini yaptığı için Başkan’ın çemkirmesine muhatap olup fırça yiyor.

Seyirci kahır mektubu yazıyor diye Kifayetsiz Başkanın kırmızı görmüş boğa gibi saldırısı ve ağız dolusu küfürlere muhatap oluyor.
Bütün bunlar olurken gel de maçı yaz.

Yazsan ne olacak?

Sonuç baştan belli değil mi?

Hiçbir maç kolay değil ama evimizde Kasımpaşa, Konya, deplasmanda Kardemir Karabük maçı puan almayı umduğum maçlardır ve bizi 40 yapar.
Eğer bu eşiği atlayamazsak son maç Gençlerbirliği ile Ankara’da ve yenilirsek ikili averajda onların olduğundan çıra gibi yanar ve veda maçımız olur.
Biliyorum ki; Ali Ay ve ekibi bildikleri ve doğru olmayan yolda devam edecekler çünkü onların Bursaspor diye bir dertleri yok. Faizden şikayet eden adam düzgün olsa giderayak kredi alır mı? Ballı maaş alan profesyonelleri şimdiden yeni başkan adaylarına satışa başladı duyumları geliyor. Belli ki paralarını geri çekip gidecekler, adamları tazminatlarını alıp ama giderken aldıkları ahların bedelini katıyla ödeyecekler.

 

Osman Gürçay
Osman Gürçay
osmangurcay@gmail.com
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