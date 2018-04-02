Suçlu ayağa kalk!
Aslında Antalyaspor maçının geleceği Sivasspor maçından belliydi ama fark yiyeceğimiz maçta gökten üç puan düşünce anlayamadık ve Antalya’ya hayallerin kanadına binerek uçtuk. Uçmanın en önemli şartı inmesini bilmektir.
Bilemedik ve kafa üstü çakıldık!
Millet Nevruzu kutladı, Hıdırellez’i kutlamaya ramak kaldı ama Bursaspor’a sonbahar geldi. Bizim nasibimize elimizde puan cetveli –fikstür – hesap makinesi nereden ne gelecek, kim ne alacak, kümede kimler kalacak düştü.
Biz buna mecbur muyuz?
Kimden ne gelecek derken, dün izlediğim Kardemir Karabükspor’dan üç puanı garanti görenlere bir sözüm olacaktır. Böyle oynarsak K.Karabükspor morfinsiz dişimizi çeker.
Maçı maçtan önce oynayanlar Antalyaspor’dan gelecek belanın adına Deniz Kadah ve Maikon demişti. Goller de zaten onlardan geldi.
Biz takım olmayı o kadar unuttuk ki; Bursaspor’u Harun ve Batalla’dan ibaret olarak görmeye başladık. Yendik mi kahraman onlar, yenildik mi günah keçisi yine onlar olmaya başladı.
Oysa Bursaspor’da adamdan çok keçi var ki!
Başkan verdiği hiçbir sözünü tutmama istikrarını koruyor.
Muhasebeciden bozma Futbol Şube Sorumlusu anlamadığı işleri yapmaya devam ederken, üzerine Mousa Sow diye tüy dikiyor.
Umut diye alınan futbolcular kiralık olduğu için pedikürleri bozulmadan sezonu bitirip gitmeyi düşünüyorlar.
Fransız’ı abondone ettik. İlk yarıdaki Le Guen’den eser yok. Adam hayali fener gibi maç izlemeye başladı. Ama eminim ki giderken söyleyeceklerinin ardından Bursa caddelerinde maske ile gezecek çok adam olacak.
En çok Aluş’un duruşunu merak ediyorum. Hani ilk beş olmazsa istifa ederim diyen dostumu… Bunca tutarsızlık içinde üzerine bir de kul hakkı taşıyan bu yönetimde nasıl görev yapıyor?
Koskoca Divan uyarı görevini yaptığı için Başkan’ın çemkirmesine muhatap olup fırça yiyor.
Seyirci kahır mektubu yazıyor diye Kifayetsiz Başkanın kırmızı görmüş boğa gibi saldırısı ve ağız dolusu küfürlere muhatap oluyor.
Bütün bunlar olurken gel de maçı yaz.
Yazsan ne olacak?
Sonuç baştan belli değil mi?
Hiçbir maç kolay değil ama evimizde Kasımpaşa, Konya, deplasmanda Kardemir Karabük maçı puan almayı umduğum maçlardır ve bizi 40 yapar.
Eğer bu eşiği atlayamazsak son maç Gençlerbirliği ile Ankara’da ve yenilirsek ikili averajda onların olduğundan çıra gibi yanar ve veda maçımız olur.
Biliyorum ki; Ali Ay ve ekibi bildikleri ve doğru olmayan yolda devam edecekler çünkü onların Bursaspor diye bir dertleri yok. Faizden şikayet eden adam düzgün olsa giderayak kredi alır mı? Ballı maaş alan profesyonelleri şimdiden yeni başkan adaylarına satışa başladı duyumları geliyor. Belli ki paralarını geri çekip gidecekler, adamları tazminatlarını alıp ama giderken aldıkları ahların bedelini katıyla ödeyecekler.
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