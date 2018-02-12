Profesyonel dünyada vefa boza, para gerçektir!

İlk yarıda herkesin beğenisini kazanan takım istim üzerindeyken evimizde yenemediğimiz Akhisar’ı kendi sahasında yenmek pembe hayalden öteye gidemezdi; öyle de oldu!

Bu maç altı puanlık maçtı, üç puan alsak aşağıdakiler ile irtibatımız kesilecekti ama üç puan verdik ve üst katlara veda ettik.

Aslında Bursaspor’u ikinci yarıda üst katlardan ve birinci mevkiden koparan maç evimizde oynadığımız Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından Gençlerbirliği beraberliği oldu.

Devre arasının iyi geçmediği ve Yönetimin Futbol dışında her şey ile ilgilendiği, kulüp içinde yeniçeri düzeninin hakim olduğu herkesin kaleminin ucunda olmasına rağmen bir şey yapılmadı ve adım adım krize içine girildi.

T.M. Akhisar maça hızlı başladı ilk beş dakikada iki pozisyon yakaladılar. Mustafa Yumlu 3’de maske ile oynamasa kafa ile golü atacaktı. Ondan sonra maskesini çıkardı ve bu kez topukla Harun’u geçti.

1-0 dan sonra bu sonuca tepki verecek bir saatten fazla süre olmasına rağmen sahaya karakter koyamadık ve Akhisar’ın 1-0 ın üzerine yatmasına izin verdik.

Bu sonuç üzerinden hatta yedi haftadan bu yana kayıplarda Paul Le Guen’i eleştirmek belki doğrudur ama ‘kiralık futbolcularla dolu’ takımı sahaya süren o değil Başkan ve Yönetim Kuruludur.

Bugün yapılması gereken şey futbolcuları gecikmiş alacaklarını ödemek ve Hocanın arkasında durmaktır. Hamza Hamzaoğlu’nun arkasındayız deyip selasını verenlerin takımın başına kimleri getirdiğini biliyoruz.

Olası bir Le Guen kıyımından sonra kimse kiralık oyunculardan fedakarlık beklemesin profesyonel dünyada vefa boza, para gerçeğin ta kendisidir.

Evkur Malatya ve ardından G.S. maçları Mayıs ayına hangi duygular ile gireceğimizin aynası olacaktır. Aşağısı yangın yerine dönmeye başladı ve kimseye hayat öpücüğü verme hakkımız kalmadı.

Geçtiğimiz sezonu aynen yaşamamak için Başkan ve Yönetimin aklını başına alması şarttır. Lafın tamamı aptala söylenir.