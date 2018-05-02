‘ER’ kâbusu bitirdi sıra ‘AY‘ a geldi…
Ay ve Parlakay’a rağmen bitime üç hafta kala süper ligde kalmayı başardık. Bunda geçen yıldan şerbetli Mustafa Er’in büyük katkısı oldu. Matematik hala tehlike var diyorsa da alt gruptaki ikramlar mantık düşmeden yola devam edeceğimizi söylüyor.
Karabük bonusundan sonra Konya maçının zor geçeceğini söyledik ve yazdık. Gerçekten de özellikle son 5 dakika 2 – 0 dan sonra kaçırdıklarımızı bize pahalıya ödetebilirdi.
Saha ve taraftar avantajını doğru kullanan ve atak bir futbol sergileyen Bursaspor, aynı sıkıntıları paylaştığı rakibini yenerek bu sezonun en anlamlı ve güzel galibiyetine imza attı.
Bursaspor’un böyle bir ligde düşme tehlikesinden bahsetmek acı geliyor ama iki sezondur bize bunu düşündürenlerin Allah layığını versin.
Bursaspor’un bütününde ise pilot takım olarak değerlendirilen Yeşil Bursa’nın tepe taklak düşmesi ise Ali Ay yönetiminin kara lekesi olarak futbol tarihimize geçti.
Öte yandan Bursa’da özellikle sosyal medyada takım kurtuldu aday bol olur tezi üzerine yorumlar yapılıyor.
Buna iki açıdan itirazım var.
Birincisi Süper Lig kadrosu defolarla ve ödenmeyen futbolcu hak edişlerle dolu bir takım düştüğünde gelirleri de çok düşeceğinden belini doğrultması kolay değildir. Süper Lig’den kalan borçlar PTT 1.nci lig gelirleri ile temizlenemez. Bunun ne demek olduğunu Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantepspor, Denizlispor, Altay, Kocaelispor, vs...düştüğü hallerde görebiliriz.
İkincisi Bursaspor’un mali durumunun an itibariyle durumu bile göreve talip olacak insanları düşündürmektedir. Öyle de olması gerekir. En küçük bir hesap hatası Ali Ay’ın düşürmek için iki senedir elinden geleni yapmasına rağmen beceremediği felaketi hazırlar. Gerçi Yeşil Bursa ile bir nebze olsun takım düşürme hevesini bastırmıştır.
Bütün bunların yanında ödenecek borç ve tazminatları öteleyen Başkan ve Yedeklerden oluşan Yönetim Kurulu geleceğe epey bir ipotek bırakacaktır.
Mayıs ayında düşme telaş ve korkusu olmayan bir Bursaspor’un seçimlerinde aklıselimin galip gelerek ne yaptığını bilen bir başkan ve güçlü yönetim kurulu ile yola devam etmesi için Genel Kurula büyük görev düşmektedir.
Son üç maçımızı tarihimize yakışır bir biçimde bitirirken bu kabus yönetimden de kurtulmak gerekir.
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