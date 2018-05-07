Bursaspor olmak zor zanaat!
2010’da icat çıkarıp, basın dahil sistemin baronlarının karar verdiği şampiyonluğu kurtlar vadisinden koparıp Bursa’ya getirirsen…
Üstelik aynı sezonun Fair Play şampiyonu da olursan…
Kerameti kendinden menkul egemenlerin hışmına uğramak kaderin olur.
Bunun yanında şampiyonluk sonrası dik duruşlu, büyük başkanının gerçekten erken ve zamansız ebedi aleme göç etmesi sonucunda yeni gelenlerin, özellikle Ali Ay ve yönetiminin işi bilmezliğinin yanı sıra duruş bozuklukları, Avrupa Kupalarına abone olan Bursaspor’a iki senedir azap çektiriyor.
Bursaspor’da son günlerde yaşananlar, futbolcuların yeniçeri ocağı gibi kazan kaldırmaları, idmana çıkmamaları, diğerlerinin kaybettiklerine bakmadan ligde topladıkları puanla kaldıklarını sanmaları, futbol kamuoyunda Fenerbahçe maçında kayba koşacağımız algısını güçlendirmişti.
Kadıköy’de Fenerbahçe ile oynayacağımızı sanıyorduk ama ilk yarım saatlik yalancı rüzgar dışında içi boş şampiyonluk adayına üstelik iki sakat verdikten sonra, ders vermeye başladık.
Hızlı çıktığımız zaman başına neler geleceğini iyi bildiğimiz FB yi futbolculuğuna her zaman kefil olduğum Furkan’ın akıl dolu füzesi ile yıktığımızı sandık.
Golün hemen ardından Mousa Sow kendi ceza alanımızda ters kafası özellikle onun için yazılabilecek en kötü senaryo oldu ve durum 1-1 oldu.
Bunun hemen ardından yine Mousa Sow ile kaçırdığımız ikinci gol senaryonun finaline tuz biber ekti.
Bir puan da iyidir diye düşündüğüm anlar olmadı ama Fırat Aydınus bu maç berabere bitmeyecek ve maçı FB alacak talimatına uygun bir şekilde operasyonu başlattı ve bir yandan Titi’yi kırmızı kartla oyun dışına iterken, öte taraftan Mustafa Er ve Kubilay’ı tribüne göndererek kulübeyi de boşalttı.
Ardından eski silahımız Fernandao ile vurulduk ve maçı 2-1 kaybettik.
Bu sezon bizim için Süper Lig’de kaldığımız Konyaspor maçından sonra yaşadığımız kötü ilklerle kaybedilmiş bir sezon olarak tarihimize geçmişti ama bizi bu maçta Fenerbahçe değil, Fırat Aydınus yendi.
Şimdi kongre zamanı ve adaylar ortaya çıkmaya başladı. Hangi aday olursa olsun Ali Ay’dan iyi olacağını artık bütün Bursa biliyor. Umarım kongrede biliyordur.
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