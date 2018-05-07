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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.05.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Bursaspor olmak zor zanaat!

Osman Gürçay
Osman Gürçay
osmangurcay@gmail.com
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Osman Gürçay
Osman Gürçay
osmangurcay@gmail.com

2010’da icat çıkarıp, basın dahil sistemin baronlarının karar verdiği şampiyonluğu kurtlar vadisinden koparıp Bursa’ya getirirsen…

Üstelik aynı sezonun Fair Play şampiyonu da olursan…

Kerameti kendinden menkul egemenlerin hışmına uğramak kaderin olur.

Bunun yanında şampiyonluk sonrası dik duruşlu, büyük başkanının gerçekten erken ve zamansız ebedi aleme göç etmesi sonucunda yeni gelenlerin, özellikle Ali Ay ve yönetiminin işi bilmezliğinin yanı sıra duruş bozuklukları, Avrupa Kupalarına abone olan Bursaspor’a iki senedir azap çektiriyor.

Bursaspor’da son günlerde yaşananlar, futbolcuların yeniçeri ocağı gibi kazan kaldırmaları, idmana çıkmamaları, diğerlerinin kaybettiklerine bakmadan ligde topladıkları puanla kaldıklarını sanmaları, futbol kamuoyunda Fenerbahçe maçında kayba koşacağımız algısını güçlendirmişti.

Kadıköy’de Fenerbahçe ile oynayacağımızı sanıyorduk ama ilk yarım saatlik yalancı rüzgar dışında içi boş şampiyonluk adayına üstelik iki sakat verdikten sonra, ders vermeye başladık.

Hızlı çıktığımız zaman başına neler geleceğini iyi bildiğimiz FB yi futbolculuğuna her zaman kefil olduğum Furkan’ın akıl dolu füzesi ile yıktığımızı sandık.
Golün hemen ardından Mousa Sow kendi ceza alanımızda ters kafası özellikle onun için yazılabilecek en kötü senaryo oldu ve durum 1-1 oldu.

Bunun hemen ardından yine Mousa Sow ile kaçırdığımız ikinci gol senaryonun finaline tuz biber ekti.

Bir puan da iyidir diye düşündüğüm anlar olmadı ama Fırat Aydınus bu maç berabere bitmeyecek ve maçı FB alacak talimatına uygun bir şekilde operasyonu başlattı ve bir yandan Titi’yi kırmızı kartla oyun dışına iterken, öte taraftan Mustafa Er ve Kubilay’ı tribüne göndererek kulübeyi de boşalttı.

Ardından eski silahımız Fernandao ile vurulduk ve maçı 2-1 kaybettik.

Bu sezon bizim için Süper Lig’de kaldığımız Konyaspor maçından sonra yaşadığımız kötü ilklerle kaybedilmiş bir sezon olarak tarihimize geçmişti ama bizi bu maçta Fenerbahçe değil, Fırat Aydınus yendi.

Şimdi kongre zamanı ve adaylar ortaya çıkmaya başladı. Hangi aday olursa olsun Ali Ay’dan iyi olacağını artık bütün Bursa biliyor. Umarım kongrede biliyordur.

 

 

Osman Gürçay
Osman Gürçay
osmangurcay@gmail.com
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