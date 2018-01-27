Bursaspor mermisi bitmiş ordu gibi...

Oysa hafta içinde tek gol ayağı Wagner Love’yi BJK’ye satan Alanyaspor’un şiddetle puana ihtiyacı olan ligi ıskaladığını sanarak…

Yeni transferlerin hemen uyum sağlayıp ilk on birde çıkmalarını avantaj zannederek…

Halı gibi sahada güneşli bir kış gününün bereketinin içimizi ısıtacağını düşünerek…

Maçın ilk dakikalarında golü bulunca bu işin kolay olacağını ve üç puanla döneceğimizi hayal ederek…

Ne kadar büyük bir hata yaptığımızı yaşadık ve buz kestik…

Alanyaspor’da Wagner Love gitmiş ama daha genci olan Fernandez’in geldiğini, Hikmet Hoca’nın bu ligin hocası olduğuna inanarak takımı havaya sokmuş olduğunu gördük.

Bursaspor’a hoca olarak kim gelirse gelsin kolayı seçtiklerini Batalla merkezli oyun sistemi dışında bir planlarının olmadığına tanık olduk.

3-5-2 Sistemi için gereken iki kanat ve stoper kalitemizin olmadığını anlamamakta direnen Le Guen’i tartışmayı vatana hıyanet zanneden Ay’lar Bursaspor’u ateşe attıklarının gafleti içinde olduğunu öğrendik. Bütün bunların üzerinde profesyonel bir takımın Başkanı ve Yönetimi futbolcu hak edişlerini ödemiyorsa süreci sıkıntıya sokan diğer bütün etmenler hükümsüz kalır. Hala kiralık oyunculara para saçarak takım içi adaleti ve inancı bitirmektedirler.

Divan-ı Harpte yargılanan bir General’e savaşı neden kaybettiğini 5 madde ile açıkla demişler. O da birinci madde olarak mermi bitti diye yanıt verince, diğerlerini söylemene gerek yok demişler.

Bursaspor’un Başkanı, yönetimi, teknik kadrosu ve takımının mermisi bittiğinden edilecek her kelam nafiledir. Camianın kervanı bir tek taraftar gücü ile yürümektedir.

Maç mı?

Yapımcısı, Senaryosu, Yönetmeni ve oyuncuları ile başlamadan sonu belli Yeşilçam filmi gibiydi.