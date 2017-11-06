Bursaspor, Antalyaspor’un fişini çekti! 4-0

Geçtiğimiz sezonun ilk yarının iyi, ikinci yarının hayal kırıklığı takımı Bursaspor ideal kadrosu ile sahaya geldi.

Geçen sezonun flaş takımı olan ancak bu sezona Eto krizi ile başladıktan sonra Hoca değişiminin ardından Nasri takviyesine rağmen ligde hala balans ayarı tutturamayan Antalyaspor’da Nasri sakatlığı nedeniyle sahada yok.

Ali Palabıyık’ın yöneteceği bu ilginç maça iki takım seyircisinin de yoğun ilgisi var.

Bursaspor bu sezon evinde ilk dakikadan itibaren oyunu rakip alana yıkan ve izlemesi keyif veren bir takım görüntüsünde ancak ikinci yarılarda fizik düşüşü yaşadığı gerçeği var.

Maçın ilk yarısında Bursaspor sahada bütün istediklerini gerçekleştirdi.

4’de Batalla’nın mükemmel pasının gelişine çok sert vuran Badu’nun şutunu kaleci Bofin zorlukla çeldi.

20’de Badu soldan sıfıra kadar indiği ve kale alanına çevirdiği tehlikeyi Diego kafa ile önledi.

25’de soldan Kembo’nun ortasına Badu tepesiyle vurarak topu auta attı.

32’de Antalyaspor ilk şutunu Eto ile üstten auta attı.

Ve gol 1-0

37’de Battalla’nın soldan kullandığı korner atışına önünü boşaltıp mükemmel yükselen Agu Bursaspor’un ve maçın ilk golünü attı.

45’de Bursaspor’un orta alanda üstünlüğü ile süren maçın ilk yarısının son dakikasında orta sahanın solunda Kembo’ya çift dalan Sandro kırmızı kart alarak takımını ikinci yarıda bir eksik bıraktı.

İkinci yarıya Antalyaspor J. Menez’in yerine Deniz Kadah’ı alarak başladı.

Ve gol 2-0

46’da ikinci yarıya korner ile başlayan Bursaspor bunu sağdan Batalla ile kullandı. Defansın karşıladığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Aziz Behich mükemmel bir yarı vole ile topu kaleye adeta çaktı. Ve Osmanlı maçından sonra ikinci jenerik olacak golünü attı.

2-0 dan sonra Bursaspor taraftarı özlemle beklediği tribün şovuna geri dönerek takımına olan sevgi ve güvenini aleme gösterdi.

Ve gol 3-0

70’de Kembo sağdan gelen Stancu asistini ceza alanı içinde kontrol etti ve sağa plaseleyerek etkili oyununu gol ile süsledi.

71’de Deniz Kadah tehlikesini Harun köşeden kornere attı.

75’de Antalyaspor’da Maicon çıktı yerine Vainqueur oyuna girdi.

80’de Eto yerini El Kebir’e bıraktı.

Bursaspor’da Kembo alkışlarla yerini Delarge’ye bıraktı.

86’da harika bir gol atan Aziz Behich yerini alkışlarla genç Rüştü’ye bıraktı.

Ve gol 4-0

90’da Stancu vurdu olmadı. Patron Batalla vurdu tavana çakarak golünü attı ve Antalyaspor'un fişini çekerek alkışlarla yerini Jourquera’ya bıraktı.

Bursaspor Batalla komutasındaki etkili oyunun sürdürüyor ve baskılı oyununun karşılığını alıyor. Hem taraftarını mutlu ediyor hem de kasasını dolduruyor.

Antalyaspor dere geçerken süvari değiştirmenin bedeline devre arası beklenen Eto krizi de eklenirse lig sonunda bu janjanlı kadrosundan beklemediği bir hüsran elde yaşayabilir.

Okurlarımızın Cumhuriyet Bayramının 94’ncü yılını kutlayarak ilk yazımıza noktayı koyalım.